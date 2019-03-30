國會第三度否決梅伊脫歐協議，「無協議脫歐」可能性大增

（中央社）在英國本該脫歐的這一天（3月29日），英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議在國會第3度闖關失敗，5月22日脫歐期望泡湯。同時間，要求梅伊下台的呼聲再起，英國的脫歐之路走入迷霧中。

歐盟提出條件，英國國會只要能在英國時間晚上11時前表決通過，就可以確保在5月22日脫歐。然而，國會下午進行關鍵表決，以344票反對、286票支持，58票的差距，第3度否決脫歐協議。

梅伊使出「協議過關，我就下台」的殺手鐧，雖然催出一些支持票，讓票數差距從第一次表決的230票、第二次的149票，首度縮小到100票以內，但仍舊未能讓協議過關。這次有34名保守黨議員投票反對協議，5名工黨議員支持。

梅伊在表決結果出爐後表示，英國會「找到其他方法繼續前進」。

英國必須在4月12日之前決定下一步動作，可能無協議脫歐，或是向歐盟尋求再次延長脫歐期限。

國會將在4月1日舉行第2輪指示性投票，若是有脫歐劇本獲得多數票，可以成為梅伊未來行動的參考依據。如果沒有結論，4月3日可能舉行第3輪投票。

由於脫歐歹戲拖棚，英國似乎無法避免參加5月的歐洲議會選舉。雖然唐寧街不願意把話說死，依舊說「並非必然」要參加選舉，但在選舉前完成脫歐的可能性渺茫。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）推文表示：「由於（英國）下議院否決退出協議（Withdrawal Agreement），我決定在4月10日召開歐盟高峰會。」

歐盟執委會聲明表示：「目前看來，英國有可能在4月12日無協議脫歐。歐盟從2017年12月起就開始做準備，現在已完全準備好因應英國在4月12日午夜無協議脫歐。」

聲明並指出：「退出協議裡的福利，包括脫歐後的過渡期，將不適用於無協議脫歐。」

除了歐盟聲聲催促梅伊在期限內拿出方案之外，執政與在野黨都有呼聲要她下台。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說：「下議院的意思已經很清楚，這份協議必須修改。如果首相不能接受，那她必須走人，不是在未來某天，而是現在就走。讓我們透過大選來決定這個國家的未來。」

保守黨脫歐派議員貝克（Steve Baker）也表示，梅伊應該辭職下台。

他表示：「協議沒有通過，也不會通過。我很遺憾地要說，梅伊是時候遵從她的承諾，讓路給新領導人，協商出一個能獲得國會通過的退出協議。」

在原本應該是要脫歐的這一天，等來的卻是脫歐協議第3度遭到否決的壞消息。許多脫歐支持者聚集在國會外廣場，抗議政府背叛脫歐承諾。

歐盟將召開臨時峰會討論「再延期」可能性

《中央社》報導，昨（29）日原是英國脫歐終點，但卻變成延長賽起點，歐盟要英國在4月12日及5月22日新期限「二選一」，但雙方對處理脫歐僵局缺乏絕對共識，現在梅伊的協議又再次遭到國會否決。

在一片悲觀氣氛中，歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）隔海發聲，「提醒」英國國會通過協議才能確保脫歐期限延長至5月22日，然而現在英國國會否決，依歐盟設的「二選一」期限，英國政府需在4月12日前做出決策。

據歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）所言，英國政府仍可在有協議（脫歐）、無協議（脫歐）、較長的延期及取消脫歐等選項做出選擇。

歐盟27成員國對於處理脫歐僵局目前也未有一致立場，德國認為若今天不過，4月12日前應召開峰會再進一步討論，法國則認為應盡早朝無協議脫歐做好準備。

至於圖斯克3月27日則發出「再延期」呼聲，表示若英國打算重新思考他們的脫歐策略，「我們應對於較長的展延選項抱持開放態度」。歐盟目前也打算在4月10日召開緊急峰會，討論英國脫歐延期的可能性。

《BBC》整理出接下來幾個重要日程：

4月1日：國會對各種脫歐方案進行第二輪「意向性投票」，以確定是否能就推進的方向達成一致

4月3日：國會可能舉行第三輪所謂的「意向性投票」

4月10日：歐盟領導人舉行緊急峰會，討論英國進一步延期的請求

4月12日：英國脫歐日——如果英國不要求或者歐盟不批准再次延期

5月23日至26日：歐洲議會選舉

國會第一輪「指示性投票」：8個提案全未通過

《中央社》報導，英國國會25日通過修正案，決定由國會奪下對於脫歐進程的主導權，進行「指示性投票」（indicative votes），找出議員真正想要的脫歐前景，然而27日那天，這場投票卻「白忙一場」。

下議院議長貝爾考（John Bercow）挑出的8個選項，包括工黨版本脫歐協議、無協議脫歐、關稅同盟、第2次脫歐公投，以及撤回里斯本條約第50條等。

然而表決結果顯示，種種複雜作業程序最後落得一場空，沒有任何一個選項的支持票大於反對票。

其中，關稅同盟的選項以272票反對、264票贊成遭到否決，舉行第2次脫歐公投的選項以295票反對、268票支持落敗，是正反票數最接近的2個選項。

這場表決再次顯示國會意見分歧，也讓國會試圖從政府手上奪回脫歐前景主導權的希望落空。

英國脫歐大臣巴克雷（Stephen Barclay）表示，表決結果顯示，脫歐的未來並沒有簡單選項，也再度讓人看清英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議就是「最好的選項」。不過現在梅伊的協議又遭否決，導致脫歐持續卡關陷入僵局。

《中央社》報導，國會表決否決脫歐協議後，數千名不滿的群聚在國會大廈外，抗議政治癱瘓導致脫歐在最後一刻延遲，傾向脫歐的支持者高呼：「強硬脫歐，現在就要。」並高舉「無協議好過壞協議」「相信英國」等標語，強調他們已經在公投中要求脫歐不需要再次公投；現在英國也可以在沒有任何分手協議下離開歐盟，遵循世界貿易組織（WTO）的貿易規則。

Photo Credit: AP/達志影像

《蘋果日報》報導，許多英國民眾已經開始為脫歐可能帶來的失序混亂做準備，囤積食物、藥物，甚至申請歐盟國家國籍，或者在歐陸登記註冊公司。

《英國天空新聞》本月初的民調顯示，已有近30％英國人開始或計劃囤積食物；另一市場調查也顯示，80％英國人擔心脫歐會使食物飲料價格上漲，不少零售商已在囤積保存期限較久的食品，不再進口新鮮蔬果。

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核稿編輯： 楊之瑜