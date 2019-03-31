韓國瑜出訪分別會晤港澳中聯辦，為何兩地反應大不同？

韓國瑜出訪中國，先後訪問香港和澳門。在這兩個實行一國兩制的地方，韓國瑜都會晤了當地中聯辦主任。在香港，民主派反應強烈，指責韓國瑜向中共叩頭。在澳門倒是無聲無息，幾乎沒有波瀾。港澳兩地同為「一國兩制」的地方，反應為何不一樣？大致上有三個理由。

首先在政治上，澳門人缺乏像香港人一樣熱烈的對自由民主的追求

香港有長期的自由法治傳統。在英國管治下，香港很早已經形成了較為完善的法治保障自由的體系。在英國人社群和部分高等華人中，也建立了較久遠的民主傳統。到了六、七十年代之後，英國進一步把「普遍民主」帶入香港。雖然這也離不開香港人民的爭取，而不是完全由英國人主動給予的，但英國確實為建立這種制度立下大功。

相反，葡萄牙雖然在澳門管治遠遠長過英國在香港的管治，但由於葡萄牙本身就不具有英國式的自由法治的傳統，同在世界政治轉型的六、七十年代，澳門也錯失了走向民主自由的時機。

在1960年代之前，澳門的大權由葡萄牙（和土生葡人）掌控，華人被排斥在權力之外。1966年12月3日，部分由於中國文革的影響，更主要由於澳門華人對政治不平等的不滿，在中國支持下澳門人發動「一二三革命」。與香港同類事件「六七事件」最終失敗相比，一二三事件非常成功。於是澳門華人實際掌握了澳門的政權。澳葡政府得過且過，澳門華人本身沒有民主自由法治的傳統，在「三不管」的狀態，更不可能自發地形成對民主自由的追求。

因此，回歸後，兩地對自由的追求相差太遠。香港民主派在回歸初期的選舉中壓倒性勝利，至今在立法會普選中，還占小量優勢。而澳門的選舉，一面倒是「建制派」勝利。

兩者的追求不一，當然導致對政治狀態的感覺不一樣。

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其次在經濟上，澳門在回歸後是大贏家

由於中國（和台灣）一直「港澳」並稱，於是很多中國人誤解回歸前澳門與香港差不多。這種印象錯得離譜。

在回歸前，澳門與香港差距巨大：香港是舉世矚目的東方之珠，「女王皇冠上的明珠」，而澳門只是一個不起眼的遠東賭城。香港人眼中的澳門，不是「過大海渡兩把」，就是「買手信」，購買豬油糕、牛肉乾、杏仁餅等送禮的「澳門街」。2000年TVB劇集《十月初五的月光》（張智霖和佘詩曼主演），準確地反映了澳門當時的經濟凋零。澳門人覺得留在澳門沒有出路，紛紛希望子女走出澳門到香港尋找未來。

在1997年，香港人均GDP達到2萬7330美元，澳門只有1萬7978美元。但到了2014年，澳門人均GDP到達9萬4004美元，香港只有4萬0315美元。雖然近幾年澳門經濟下滑，但人均GDP還維持8萬0892美元的高位。短短20年，澳門從不到香港三分二到越香港的兩倍，成績非常耀眼。現在，澳門政府每年給澳門居民派錢，令香港人相當眼紅。

有的人認為，澳門在回歸後經濟急速增長，是因為中國大量貪官和有錢人到澳門賭錢，撐起澳門經濟之故。這只能算是部分正確。誠然，澳門經濟騰飛的關鍵就是賭業的發展，但中國人到澳門賭錢的「泵水」只是其中一個因素。至少還有另外兩個關鍵因素。

第一，在中國支持下，澳門向國際開放賭權，外國賭業巨頭紛紛進駐，打破何家（葡京賭場）的壟斷，賭業多元化。

第二，在中國支持下，澳門政府強力打擊黑社會，澳葡政府治下混亂不堪的秩序得到穩定。這樣澳門再也不是「黃賭毒」的天下，賭業被扭轉為一項正常的行業，不再被黑社會把持。

正是這幾個因素疊加，澳門才迅速發展成超越拉斯維加斯的世界第一賭城。

在賭業之外，澳門經濟急速增長的動力還有房地產業。澳門的房價躍升跑贏香港和中國。但與香港不同，澳門的房地產飆升，沒有導致香港那種程度的住房危機。像香港那種面積比車位還小的蚊型樓盤，澳門從未出現過。

這裡的經驗是，澳門的填海非常積極。人們每次去澳門，都會為澳門「又大了一點」而驚奇。澳門原先由澳門半島、氹仔、路氹及路環四部分組成，在不斷填海下，氹仔和路環這兩個離島都被填海而成的路氹城連為一體。新增的土地為澳門帶來開拓的空間。澳門房價上升快，但置業壓力沒有香港大，因為新房出現不斷為澳門人提供住房的上升渠道。而澳門能不斷填海，也是與中國支持分不開的。

經濟永遠是人們的第一選項。澳門在回歸後，經濟上成了大贏家，人們經濟的改善得到極大的提高，得到實惠（中國的說法是有獲得感），當然不會太不滿意。

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最後，聽話的孩子有糖吃

何況，澳門的經濟成就與中國的支持有很大關係。澳葡政府長期處於不作為的狀態，缺乏長期規劃，澳門社會治安惡化。回歸後，「澳人治澳」下，澳門政府實行積極政策，這是重要因素。但從上文分析可知，如果沒有中央的扶持，澳門政府根本沒有可能做到這些。現在中央又在「大灣區」規劃中，讓澳門成為「大灣區」五個中心之一。以澳門區區62萬人口，可以與廣州、深圳、香港等超大城市並列為「中心」，沒有中央的刻意扶持根本不可能做到。

中央為何刻意扶持澳門呢？這有多個原因，但最重要的恐怕就是要給香港樹立一個「聽話的孩子有糖吃」的榜樣。

「聽話的孩子有糖吃」還是「會哭的孩子有奶吃」，這在中國家長論壇中經常吵翻天。中國常常說自己是祖國母親，香港澳門都是「回到母親身邊的孩子。」這種比喻雖然在外人看來不倫不類，但在中國「大家長的思維」下卻順理成章。

中國統治香港和澳門運用了「聽話的孩子有糖吃」的模式，香港越爭取民主，中國就認為他哭閙，更加不給好臉色，更加嚴苛。澳門則是「聽話孩子」的好榜樣。澳門人對此也心知肚明，於是作為一國兩制下的既得利益者，儘管澳門遲遲沒有民主，對一國兩制沒有抵觸也就不難理解了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航