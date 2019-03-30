跨出一大步！全球首例愛滋病帶原者「活體捐腎」手術成功

美國馬里蘭州巴爾的摩市醫師，近日完成全球史上首宗愛滋病帶原者活體捐贈腎臟手術，成功將一名35歲帶有愛滋病毒的女士瑪汀妮絲（Nina Martinez）的臀臟，移植到一位同樣感染愛滋病毒的病人身上，且目前沒出現排斥問題，成為繼2013年允許愛滋者逝者能捐出大體器宮後另一個里程碑，提高苦候器官移植的病人的生存希望。

受《實習醫師》影響，想捐腎救病友來不及

《上報》報導，捐贈者為36歲來自亞特蘭大的瑪汀妮絲，目前擔任公共衛生顧問，由於早年血庫尚未有常規愛滋病毒檢測，瑪汀妮絲在僅6周大還是個小嬰兒時，接受輸血時感染愛滋病毒，直到8歲眼睛開刀，才被確診為愛滋帶原者。

長大後，她也因為疾病受到不少影響，《蘋果日報》報導，包括曾被學校特殊對待，被校長質疑：「她就快死了，為何還花納稅人的錢來教育她？」甚至曾有名室友聽聞她是感染者後，連租屋處的東西都沒收拾就離開。

綜合《中央社》和《上報》報導，她一直對器宮捐贈很感興趣，除了希望自己善心可以改變他人的命運後，也希望能抹清世人對愛滋病患者的負面態度。

受到電視影集《實習醫生》（Grey's Anatomy）鼓舞後，瑪汀妮絲開始想要捐腎，2018年夏天，她本來希望將腎臟捐給她同樣有愛滋病患者的朋友，並開始詢問捐贈可能性，雖然朋友最後等不及去世，但瑪汀妮絲沒有因而卻步，決定將腎臟捐給陌生人，並說自己對成為醫學首例感到興奮。

手術後2天她在病床接受媒體訪問時表示，

我知道我是他們一直在等的那個人。對任何考慮加入這趟旅程的人，這是非常可行的。我剛向你們展現如何做到，而我很想看看下一位這樣做的會是誰。



我真的很希望大眾重新檢討愛滋病病人的定義，如果有人走出來說愛滋病人活不長，但我就是活生生證明，我已經活了35年，時間跟美國一些流行病一樣長。

約翰霍普金斯醫院（Johns Hopkins Hospital）也在推特上發布在醫院等待恢復的瑪汀妮絲的相關影片，她躺在病床上高舉雙手，或是試著用助行器在醫院中走路，並一面和醫師說話的樣子，看起來身體健康狀況良好。

Johns Hopkins Comprehensive Transplant Center team performs the first-ever reported HIV-to-HIV living kidney donation. pic.twitter.com/2UTjgE8PKi — JohnsHopkinsMedicine (@HopkinsMedicine) 2019年3月29日

愛滋病患者「捐贈器官」的權益進展

《蘋果日報》報導，如果在30年前，感染愛滋病毒幾乎等於宣判死刑，主刀醫師賽杰夫（Dorry Segev）指出，愛滋病毒帶原者不能捐血，但隨著醫學進步，帶原者的病情能控制得宜，可以捐贈器官，「甚至有能力救人一命。」

《美聯社》報導，2013年11月通過的《愛滋病毒器官政策公平法》（簡稱HOPE法案）允許研究人員對愛滋病感染者間的器官移植進行研究，致力於推動此法案通過的賽杰夫當時表示，他看著愛滋病感染者在等待移植名單上一一死去，他們不得不拒絕每一個潛在的捐贈者，無論是死的還是活的，只是因為他們有愛滋病毒。



《蘋果日報》報導，美國2016年新法上路，准許愛滋帶原者捐出器官，賽杰夫在2016年首開先例替愛滋感染者進行器官移植手術，全美迄今已完成116起類似手術，不過都是已故的HIV帶原者，將大體器官捐給也是HIV帶原者的病患，瑪汀妮絲則是第一例活體器官捐贈。

《自由時報》報導，過去愛滋帶原者若要捐贈腎臟，會因為有過高的腎臟疾病風險而遭拒絕，《蘋果日報》報導，因愛滋病毒可能損害腎臟，抗愛滋病毒藥物對腎臟也具毒性，另外醫界過去認定感染者在捐腎後，只剩一枚腎臟，風險過高，一旦感染、需要用藥控制，都會升高腎臟病的風險，感染者活得越久，就越易發生與高血壓、糖尿病、心臟病相關的腎衰竭。

但現在新型的「抗反轉錄病毒藥物」（主要用於治療HIV病毒）治療，愛滋病感染者者在捐贈腎臟時已不再被視為帶有疾病風險。

《CNN》報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究就發現，即使是愛滋帶原者捐腎，罹患腎臟病的風險也不見得高於沒有感染的一般人，他們研究了4萬名愛滋病患者的腎臟健康狀況，病毒控制良好且沒有其他疾病例如高血壓的愛滋病感染者，他們捐腎的風險和一般人無異。

以這次的手術為例，醫療團隊評估後，認定瑪汀妮絲沒有高血壓、糖尿病，其健康情況接近正常人，病毒量也低到無法偵測，「免疫系統基本上是正常的」。

約翰霍普金斯大學藥物腫瘤科副教授杜然德（Christine Durand）也表示，受捐贈者狀況「非常好」，「非常感激能獲得這份禮物，現在會密切監控長期結果」。

《蘋果日報》報導，美國等待器捐的候補名單上有超過11.3萬人等待別人捐贈，大部分是需要換腎的病患，有些病情嚴重者會被名單排除，這當中沒有多少愛滋病患者，愛滋病患者可以像其他任何人一樣，接受一般捐獻者的移植手術，然而不過每年有數以千計的病患在等待器捐時過世。

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核稿編輯：楊之瑜