今年已有1100隻海豚「遭斷鰭」陳屍在法國沙灘，疑漁業捕撈釀悲劇

法國的海洋研究者們發現，從今年1月至今，已有超過1100隻海豚屍體被沖上法國臨大西洋的海岸，這些海豚的屍體都遭到嚴重毀壞，魚鰭也都被切除，死亡數目創下法國40年來最高紀錄，促使法國生態部長戴扈傑（Francois de Rugy）提出國家保護海豚計畫；而外界普遍將海豚大量死亡歸咎於漁業捕撈。

《世界日報》報導，拉羅謝爾大學國家科學研究中心成員多賓（Willy Daubin）表示：「過去沒出現過這麼高的數字。這種情況已經持續3個月，自2017年以來不斷增加，打破了去年紀錄，甚至達到40年來新高。」

根據拉羅謝爾大學國家科學研究中心的海豚解剖結果，海豚屍體損壞程度極嚴重，屍體大都殘缺不全，受過嚴重傷害。

為什麼海豚會死掉且死狀淒慘？

多賓表示，90%海豚的死因是被漁船漁網纏住，不過今年死亡數激增的原因目前仍舊成謎。海洋保育人士則認為，漁民遇到海豚遭漁網纏住窒息而死時，會割掉海豚部分身體以保存漁網，因此割掉海豚的鰭這種做法是很常見的。

《上報》報導，知名的鯨豚保育團體「海洋保護協會」（Sea Shepherd）的主席埃森拉莉（Lamya Essemlali）指出，海豚死亡數目大約是在3年前開始驟升的，《紐約郵報》報導，現在是焦點的海鱸魚捕撈拖網漁船確實是原因，然而他們不是唯一該為海豚死亡負責任者，因為在長期禁令之後，3年前開始獲得鬆綁的「鱈魚捕撈」也是主因，這和海豚死亡數量飆升的時間點吻合。

他們跟著捕撈網的漁船出海，並拍攝到漁網捕獲到海豚的畫面，後來還發現了遭到割斷鰭的海豚屍體，呼籲應該要改變捕撈方式。

這場生態危機，也源於人類對低成本魚類前所未有的需求，根據歐盟委員會（European Commission）的數據顯示，過去50年來全球海鮮消費量增長了一倍以上。埃森拉莉也引用科學家的預測，表示目前的捕撈速度，恐怕會使海豚滅絕。

該怎麼解決海豚碰上漁船的問題？

法國生態部長戴扈傑（Francois de Rugy）為了此事備感壓力。《大紀元》報導，因為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）時常高喊「讓地球再次偉大（Make Our Planet Great Again）」，如今卻發生這樣的慘劇，戴扈傑趕赴拉羅謝爾進行考察，並提出了一些保護海豚少受人類傷害的計劃。

計畫內容主要包括將對法國北大西洋海灣「比斯開灣（Bay of Biscay）」的漁船裝置進行研究，在工業捕魚中心26艘雙拖網漁船經過時，希望「干擾訊號」的方式發送令海豚感到不快的信號，藉此驅離靠近漁船的海豚，就能減少海豚和人類的接觸和可能發生的傷害。

《L'Usine Nouvelle》報導，這個被稱為「Pingers」的發送干擾訊號解方，已經被證明具有一定的效率，從2018年2月到4月間，有6艘拖網漁船配備了聲波發射器，進行超過200次的捕魚作業，法國的海洋漁業和海水養殖（CNPMEM）全國委員會發現，過去捕魚時誤捕的「副漁獲物」因此減少了65％。

CNPMEM後來宣布了一項更廣泛的計劃，自2018年12月1日至2019年4月30日，就是所有從事「遠洋拖網捕撈」的法國船隻都應該裝有該發送聲波的裝置，另外在海上丟棄的海豚，則必須標記擱淺率和相關位置等。

不過海豚擱淺死亡的數量證實了CNPMEM計劃中還是有缺陷，例如該裝置也並非適合所有捕魚技術，尤其是刺網。

《EuroNews》報導，海豚近3年內大量死亡已經不僅僅是法國的新聞，而且這些擱淺的海豚，僅佔漁船意外造成的死亡數字的一小部分。科學家估計，大約有4000隻普通海豚以這種方式死亡，其中80％的海豚沉到海底且腐爛。



生物學家Van Conneyt解釋，目前除了發送干擾訊號之外還沒有更有效的辦法。包括修改漁網好讓被困住的海豚可以順利逃脫的測試也已經在進行，但目前結果看起來是沒幫助的。Van Canneyt認為，要有效使海豚不接近漁船，需要更強大的訊號發射裝置才行。

不過這種做法，保育團體並不完全認同，《上報》報導，「海洋保護協會」就痛批，發射干擾訊號的方法「根本沒用」，因為他們過去就已經看到，該地區的許多拖網漁船，根本沒開啟這個聲音裝置，因為漁民擔心，開啟後除了嚇跑海豚，也會嚇跑他們原本打算捕撈的目標魚群，因此通常只有遇到相關部門檢查時才會打開裝置應付一下。

而且這樣發送干擾訊號的方式，也將造成海洋的噪音汙染，並非長久之計。

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核稿編輯：楊之瑜