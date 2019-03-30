「台灣迷」布拉格市長訪台，批中國打壓台灣參與國際「無法接受」

捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）率團來台訪問，他曾以「『一中原則』對台灣不公平」為由，表示將重新和其姐妹市北京協調雙方協定，當時中國還想送熊貓給布拉格，他以「人權比熊貓更重要」表達他對中國的態度，昨（29）日他率團來台，和台北市長柯文哲、外交部長吳釗燮、國發會、行政院數位政委唐鳳及總統蔡英文會面交流，透露他曾在會議上拒絕了中國要求驅離台灣官員的要求。

中國要求台灣代表離席，布拉格市長：無法接受

《中央社》報導，駐捷克代表汪忠日前循往例參加捷克貿易工業部主辦的會議，卻因中國施壓被迫離席。這起外交風波顯然與布拉格市長賀瑞普不顧中國抗議訪問台灣有關，捷克27日邀各國駐捷克使節說明捷克的貿易政策，汪忠一按往年慣例，率代表處官員出席一年一度的會議，共有100多位各國外交官出席。

不料與會人士全入座後，會議卻遲遲沒開始，捷克貿工部次長巴特爾（Vladimir Bartl）走向汪忠一，向他委婉表達遇到外交困境。汪忠一考量台捷關係，不願為難捷克政府，決定離開會場，留下代表處其他官員繼續開會。

對於台灣代表被要求離席，正在台灣訪問的賀瑞普受訪時表示，他認為，作為主人，不應該要求已經邀請來的客人離開，這是「令人無法接受的」。

捷克參議院20日才通過決議案，呼籲政府要求中國遵守聯合國公民與政治權利國際公約，停止迫害法輪功學員、維吾爾人民和西藏人民。

《中央社》報導，目前人正率團來台訪問的捷克布拉格市長賀瑞普今天透露，他過去舉辦會議，邀請在布拉格的外國外交官出席時，也曾遭到中國要求驅離台灣官員，但他斷然拒絕，「既然邀請了，就不可能要求他們離開」。

賀瑞普下午拜會外交部，並在外交部長吳釗燮陪同下接受媒體聯訪。對於台灣代表被要求離席，賀瑞普回應表示，作為主人，不應該要求已經邀請來的客人離開，這是「令人無法接受的」，在他所舉辦的活動上，他有權邀請想邀請的人士出席。

另外他也特別感謝台灣在捷克的投資，為當地創造新的就業機會，台灣與捷克有很好的合作。他還指出，

中國對投資捷克做出許多承諾，但這些承諾都沒有兌現，中國的承諾也不是真的投資，大多是中國併購捷克當地的公司。舉例來說，有些在捷克投資的中國企業的公司高層，因為賄賂聯合國官員而在美國遭到被判刑。不會歡迎這樣的公司到捷克投資。

試圖廢除「一中條款」，蔡英文：十分感謝

現年37歲的賀瑞普出身海盜黨，去年11月在市議會選舉後，出任布拉格市長，而他在今年1月宣布，打算廢除與北京締結為姐妹市的協定中有關一個中國政策和台灣屬中國領土的第3條條款。

對於布拉格與北京姐妹市的協定中納入「一中條款」，賀瑞普表示，這是前任者的錯誤，他認為這樣的條款根本就不應該存在於姐妹市的協定中，因此想要移除它。

記者問及，移除一中條款的進度，他說，協商正在進行中。就他的觀點，他希望布拉格與全球其他城市維持互利的關係，但「一中條款」只對單方有利，這是令人無法接受的。

Servilita vůči Číně je pro nás nepřijatelná! Mezitím, co v Praze ministryně @mpo_tweetuje vyhazuje z jednání zástupce Tchaj-wanu na žádost Číny, my se naopak setkáváme v Tchaj-peji s vrcholnou reprezentací města i země a domlouváme spolupráci. ???? — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) 2019年3月28日

對於中國打壓台灣國際參與，他相信，台灣能參與某些國際組織是很重要的，這包括世界衛生組織；這不是外交議題，而是攸關全球共同面臨的健康危機。

《中央社》報導，總統蔡英文今天也在總統府接見賀瑞普，感謝他對台灣的支持；她強調拒絕「九二共識、一國兩制台灣方案」，是台灣人的聲音，各國城市交流不應該片面設置政治的前提，期待台灣和捷克的關係可以持續深化發展。

蔡英文致詞提到，賀瑞普表達「人權比熊貓重要」的態度，讓很多台灣人成為賀瑞普的粉絲，賀瑞普出身海盜黨，蔡英文說，她知道海盜黨非常重視民主價值，她藉此機會感謝在座的另一名布拉格市議員柯索娃，提案刪除布拉格和北京姊妹市協定內的「一中條款」，並為台灣發聲，這項提案也獲得賀瑞普跟海盜黨的支持，她非常感謝。

蔡英文也再次強調，拒絕「九二共識、一國兩制台灣方案」是台灣人的聲音，她也認為，各國城市交流不應該片面設置政治的前提，應該讓城市間的交流回歸常態，促進人民的交往跟福祉。

賀瑞普就讀布拉格查爾斯大學（University of Charles）醫學院時，曾到台灣的長庚醫院實習一個月，受訪時曾表示，自己對台灣留下像家一樣的感覺，也自稱是「台灣迷」，事隔14年再次訪台，他認為台北和布拉格在這段期間裡都有許多改變，但這2個城市對自由民主的堅持與共享的價值都沒有改變，包括永續發展、智慧城市的概念。

蔡英文也說，希望未來跟賀瑞普之間，有更多互動交流，最後蔡英文還對賀瑞普說：「台灣是你的第二個家，歡迎你隨時再來訪。」

《中央社》報導，除了拜會外交部和總統府，他也和台北市長柯文哲會面，他表示，台北市與布拉格很多共同價值，包括熱愛民主自由，盼雙方關係能更深化，如締結為姐妹市，雙方下午就智慧城市、數位化醫療照護、創新科技等交換意見，柯文哲也致贈賀瑞普「榮譽市民狀」。

對於台北與布拉格的合作，他說，希望促進學生間的交流，另外，若台北與布拉格間有直航，將有助更進一步促進雙方觀光、經貿交流。他提到，拜訪布拉格的華人旅客中，有2/3都來自台灣。

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核稿編輯：楊之瑜