在高離婚率的台灣，我們給「離異家庭」足夠的專業支援嗎?

文：林秋芬（資深諮商心理師／社工師，花蓮縣政府駐花蓮地方法院家事服務中心督導，社團法人花蓮縣兒童暨家庭關懷協會秘書長）

近期一則新聞〈夫妻談離婚，一家四口燒炭亡〉、去年底則有〈離婚男攜子燒炭輕生〉，這些憾事有很多的議題值得關注與討論，但本文的重點，是想呼籲政府給予離異家庭一個專科化的服務。

筆者長期於花蓮地院家事服務中心服務離異家庭，在我的工作經驗中，發現社福體系裡缺乏一個可以提供給離異家庭之可近性、可及性的各種支援服務的專責中心。當台灣民眾遇到關於離合決定、兒少監護權爭奪、分居、離婚後無法與子女會面、一方扶養費未給付等問題時，若父母雙方無法自行協商，唯一途徑就是到法院提起相關家事案件，這中間缺乏一個緩衝機制（如在地的離異家庭支援中心）來協助這些高衝突父母。

在法院端，已依據司法院於民國101年1月11日制定公佈之《家事事件法》，設置資源整合連結的服務處所「駐法院之家事服務中心」，使家事事件當事人能獲得友善與完整之協助。如花蓮縣府駐法院家事服務中心，會提供家事案件當事人的服務，包含離異父母教育講座、父母／兒少個別諮商、夫妻商談、親子商談、父母／兒少團體輔導、案件審理中的子女會面促進、案件結束後之子女會面追蹤與後續服務等等，為家事紛爭之家庭提供整全的服務。期許協助當事人雙方能降低紛爭，以兒少最佳利益為考量。同樣承辦花蓮地院家事服務中心之花蓮兒家協會，亦於社區提供離異家庭上述服務，

至於其餘各縣市，可以提供這些「未進到法院」父母的相關服務社福機構，除了幾個非營利組織申請社家署補助，提供離異家庭家事商談、子女會面相關服務之外，尚未能有協助離異家庭的專業專責服務機構。反觀離婚率低於台灣的香港、新加坡，對於離異家庭的支援服務反而較為完善。如這幾年香港社福團體不斷倡議離異家庭的服務應該專科化，主張不能將家事紛爭的家庭服務工作，納於一般家庭福利服務中心內。

若粗略的以醫療來譬喻，目前台灣的區域型家庭福利服務中心，就如同家醫科門診。依香港的服務經驗指出，離婚家庭的多重需求並非一般科能處理，社工有很多不同性質的專業知識需要培訓。如香港綜合家庭服務中心的社工，要處理的各式家庭太多，難以專注在離異家庭的親職協調、離異夫婦的家事調解、兒少心理輔導、子女會面協助等服務。香港社會福利署於香港社福、法界、學界等多年倡議與努力之下，終於今年（2019年）撥款於全港5個區，成立5個由非營利組織承辦的「離異父母共享親職支援中心」，專職為離異父母及其子女提供服務，包括共享親職輔導、親職協調服務、有系統的親職團體或活動、兒童為本的輔導／團體或活動，以及子女探視服務等。

香港社會服務聯合會也於2018年1月的會訊，提及香港應該借鏡新加坡對離異家庭的支援服務，指出新加坡有4間離婚家庭支援機構，從離婚前後，以至子女或父母，均有全面和專門化的支援服務，如離婚前的強制性親職教育、辦理離婚中至離婚後的兒童照顧方案（children in Between）、子女探視服務、離異家庭個別與團體輔導、子女教養協定等等。

對照香港、新加坡的經驗，台灣的離婚率逐年提升，內政部的統計資料顯示於2017年的離婚對數有5萬4412對；再依據司法院統計資料，2017年終結訴訟的離婚案件數有3354對，佔2017年台灣總離婚對數的6.16％。2017年的令交付未成年子女強制執行案有45件、與未成年子女會面交往強制執行案件，從2014年的209件，到2017年增長至260件。由上述統計數據可見，台灣有9成的離婚是自行協議，自行協議離婚後可能衍生子女會面相關議題而進入法院。

法院的家事案件在《家事事件法》施行之後，即採取「調解前置」的制度。司法院少家廳近年努力於提升各地法院之家事調解成效，追求子女最佳利益，期當事人妥適解決家庭紛爭。故目前各法院透過先行調解、提供各項資源協助當事人能降低紛爭，進而期望當事人能自主解決紛爭。而上述9成自行協議非透過法院處理的離婚，在離婚前、中、後，除花蓮兒家協會及台北兒盟外，並無相關社福機構提供離婚商談、父母教育課程、子女會面服務、親職協調、子女照顧計畫擬定等服務。

花蓮縣政府多年來相當重視兒童權利、離異家庭之支援服務，2016、2018年大力支持邀請香港協助離異家庭的社福機構、律師、學者，辦理兩屆離異父母共親職之港台討會。2017年在徐榛蔚立委（現為花蓮縣長）推動下，花蓮縣政府民政處、教育處、社會處與縣府駐花蓮地院家事服務中心，開啟了跨界合作至今，推動於花蓮縣13鄉鎮戶政，於辦理離婚登記等待行政作業時，請父母關看由司法院補助、花蓮兒家協會製作之「家是選擇題？」影片，盼提醒離異父母關注兒少權益及父母離異後的共同養育責任。2018年徐榛蔚立委再將此離婚登記時觀看影片的作法，由花蓮推展到全台灣（由內政部推展到全國戶政機關）。

花蓮為全省最早由地方主管機關與民間單位攜手努力，建立各種家事紛爭工作的創新與服務，故呼籲中央主關機關於面對每年5萬多件離婚案時，法院端之外的社區服務建置與發展，亦是不容忽視的，可效法香港、新加玻對離異家庭工作的支援服務，成立一站式服務的社區三級處遇（intervention）預防的社區家事服務中心，提供這9成自行協議的離異父母、兒少整全的專業性服務，給予父母與兒少更多的支援，減少離異過程中，父母不當且會對兒少身心產生重大影響的作為，如因離婚、感情不睦而殺子自殺、搶奪子女、藏匿子女等，與避免更多無法挽回的憾事。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航