上萬巴勒斯坦人在加薩邊界抗議，為何「只有」3死316傷？

3月30日適逢以巴衝突升溫一週年，成千上萬巴勒斯坦人30日聚集在以色列與加薩走廊邊界抗議，和大批以色列部隊對峙。在埃及斡旋達成停火協議後，並未爆發各界擔心的大規模流血衝突，僅造成3人死亡。

巴勒斯坦「返鄉大遊行」週年，3名青少年死亡

《中央社》報導，2018年3月30日展開的「返鄉大遊行」（Great March of Return），30日正好屆滿一週年。成千上萬民眾30日聚集在沿邊界的5個抗議地點，但大部分民眾遠離邊界圍欄。在加薩市以東，一小群年輕人好幾次試圖接近並突破邊界圍欄，但都遭以色列部隊發射催淚瓦斯和實彈擊退。部分抗議民眾則投擲石塊攻擊以色列士兵。

加薩市衛生部門表示，以色列部隊開火造成3名巴勒斯坦人喪命，其中一人於前晚示威抗議期間遇害，另兩名17歲青少年於今天稍晚的衝突中喪生。另有316名加薩人受傷。但《半島電視台》引述加薩官員的說法表示，30日以色列部隊開火，造成3名青年身亡，另有一名20歲的巴勒斯坦青年則在29日晚間的示威活動中喪生。

以色列軍方表示，約4萬名「暴民及抗議者」聚集在邊界各地點。以色列軍方表示，示威抗議者朝他們投擲手榴彈和爆裂裝置，以色列部隊則根據標準作業程序回應。

以色列快要國會大選，用「解除封鎖」換取「和平抗議」

《中央社》報導，2018年5月14日，美國正式把以色列大使館遷往爭議地區耶路撒冷時，抗議衝突導致超過60人死亡，各界原本擔心可能會重演類似規模的暴力衝突，但30日並未出現如此大規模的衝突。

正值以色列4月9日舉行國會大選前夕的敏感時刻，以色列沿邊界部署數千名部隊嚴陣以待，埃及則致力調停，力促以色列和統治加薩走廊的「哈瑪斯組織」遏止暴力。

《焦點事件》報導，2007年6月，哈瑪斯政權完全掌控加薩走廊後，以色列就開始對加薩展開陸、海、空的全面封鎖，嚴格控制人與貨品的進出，封鎖至今超過12年。

《半島電視台》報導，今年經過埃及的調解，大遊行以前，以色列同意將巴勒斯坦的漁區從9海哩擴展到12海哩、增加以色列對加薩的電力供應，並批准加薩地區的一個主要的海水淡化建設，縮減封鎖強度，以換取巴勒斯坦和平抗爭。

抗議活動前夕，抗議活動的組織者向參與者發出指示，要求他們遵守當地組織者的命令，不要採取激進行動， 不要燃燒輪胎，此舉被視為遵守協議的舉動。

在加薩智庫工作的34歲抗議者穆罕默德・里德萬 （ Mohammed Ridwan）描述，這次 集會描述為「非常和平」， 但 他也說，「星期六有大批民眾參與遊行，這證明我們的人民不會退縮，直到獲得他們的合法權利。」

以色列和巴勒斯坦的歷史仇恨

《焦點事件》報導，目前，巴勒斯坦人分別居住在「約旦河西岸」與「加薩」，這兩塊互不接壤，且政權分立的土地上。

Photo credit: Depositphotos /達志影像 圖中米色區域為以色列領土，淺藍綠色區域為巴勒斯坦的兩塊領土，左上為「約旦河西岸」，右下為這次發生衝突的「加薩」地區。

Photo credit: Depositphotos /達志影像

在以色列建國前，現在以色列的土地絕大部份都是巴勒斯坦人所居住的，1947年，聯合國推行「分治方案」，將約旦河西岸、加薩之外的土地，劃歸以色列；巴勒斯坦人則擁有約旦河西岸、加薩兩塊互不接壤的土地。1967年，以色列發動「六日戰爭」，奪取巴勒斯坦人大片的土地，再透過在加薩和約旦河西岸建立屯墾區，不斷侵奪巴勒斯坦人的土地。

目前，巴勒斯坦人仍分別居住在「約旦河西岸」與「加薩」兩地，但巴勒斯坦人所擁有的面積已經比1947年六日戰爭以前大幅縮減。

2006年初，哈瑪斯（伊斯蘭抵抗運動）在巴勒斯坦立法議會選舉中，擊敗長期主導巴勒斯坦政局的「法塔赫（Fatah）」取得過半席次，依法組成巴勒斯坦新政府，但不為西方與以色列承認，也與法塔赫領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）發生嚴重衝突，展開內戰。

2007年6月，哈瑪斯在加薩驅逐法塔赫勢力。從此，巴勒斯坦陷入分裂，加薩完全由哈瑪斯掌控，約旦河西岸則由法塔赫控制；在哈瑪斯掌握加薩的政權後，以色列就開始對加薩展開封鎖。《人權觀察》表示，這樣的封鎖甚至影響加薩的電力、自來水供應，連帶影響污水處理和醫院運營，加薩的住家平均每天只有4～5小時的電力。

巴勒斯坦人為期一年的邊境「返鄉大遊行」，衝突造成189人死亡

《焦點事件》報導，2017底，美國總統川普宣佈要將美國大使館從以色列首都特拉維夫遷往耶路撒冷；同時作為基督教、猶太教與回教「聖城」的耶路撒冷主權歸屬有極大的爭議性，再讓巴勒斯坦和以色列的緊張情勢升溫。

2018年3月30日起的每週五，加薩的巴勒斯坦人自發朝向東部與以色列的邊境前進，在以加邊境集會，要求以色列解除對加薩長達11年的封鎖、終止佔領巴勒斯坦，而每一週的集會總是會遭到以色列狙擊手的子彈還擊。

《BBC》報導，聯合國人權理事會為此此介入調查，發現2018年3月～12月間，至少有189名巴勒斯坦人和一名以色列士兵在加薩邊境的衝突中喪生。而者189名巴勒斯坦人中有35人是兒童、另外3人是明顯看得出來是護理人員、2人是明顯看得出是記者。聯合國認為，以色列士兵的狙擊的涉及不具攻擊性的平民、醫護人員和記者，已經超出正當防衛，涉及 戰爭罪。 以色列則完全拒絕這項調查結果。

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核稿編輯：羊正鈺