健保署砍掉了「藥價黑洞」，卻讓市場生出「檸檬黑洞」

最近抗生素的最後一線用藥，俗稱藍波的Tienam，號稱要退出台灣市場，引起了不少在第一線跟感染作戰的醫生的憤慨，當然也包括我。

健保的藥品定價策略很有趣，他是每年調查市場每種藥品的「平均」價格，然後給廠商3－5％的「合理」利潤，做為第二年的公告價格，要求廠商降價。為了控管不斷上漲的醫藥支出，又不能隨便漲健保費，健保署設定出了這種遊戲規則，著實用心良苦。不過既然健保署已經給廠商3－5％的「合理」利潤了，為什麼還是一堆廠商喊著要退出呢？

檸檬的故事

2001年得到諾貝爾經濟學獎的阿克洛夫（George A. Akerlof）, 在他得獎的論文中，借用檸檬的故事，告訴了我們其中的道理。

檸檬（lemon），是美國二手車市場中「有問題的車子」的俗稱。當我們到二手車市場上交易時，其實只有原來的車主才知道這輛車子到底有什麼問題，如果他不告訴買家，很可能買家要開過一整年，經過春夏秋冬，風吹日曬雨淋的考驗，才能夠知道自己買到的到底是檸檬，還是品質優良，價格實在的水蜜桃（peach）好車。

阿克洛夫先假設有一個理想的透明市場，每台二手車的賣家都願意誠實揭露自己車子的問題，並且按照行情，再加上3－5％的「合理」利潤喊價，那麼市場運作就會非常的完美，沒有像「藥價黑洞」一樣的二手車價黑洞。沒有錢的人可以買到比較爛的，25美元的破車檸檬，有錢的人也可以買到比較好一點的，75美元一台的好車水蜜桃，市場交易熱絡，而且選擇很多，1到100美元的車都有人賣，而且都賣得出去。

但是明眼人都知道，真實世界不是這個樣子的。擁有水蜜桃車的車主固然知道自己的車子價值一定超過75美元，但是檸檬車主一定不會甘心自己的車子只能賣25美元，貪念會讓檸檬車主想方設法掩飾自己車子的缺點，並且在市場上喊價到40美元（萬惡的藥價黑洞出現了！）這時候，作為一位搞不清楚狀況的買家，如健保署，最好的策略是什麼呢？那就是調查市場上所有車子的價格，然後出一個平均價格，再加上3－5％的利潤，也就是52美元，把市場上所有的車子買下來。

這時候，檸檬車主固然歡天喜地，騙到了健保署這個冤大頭，反正藥吃下去不舒服，副作用多，已經是一兩年後才發生的事了。但是明明知道自己賣的是好藥的水蜜桃車主，會怎麼做呢？這個市場不識貨，當然就放棄了，摸摸鼻子，來去別的市場賣吧！久而久之，台灣二手車（健保藥）市場上就只剩下檸檬藥了，解決了藥價黑洞，卻出現了檸檬黑洞。

「差額自費」才是打破檸檬市場的解方

上面講的道理，雖然得了諾貝爾獎，但是道理連小學生都懂，跟劣幣逐良幣一樣，就是檸檬趕跑水蜜桃的故事。在台灣想要打破這種惡性循環，讓水蜜桃好藥留在市場上，又不能漲健保費的情況下，只有一個辦法：那就是差額自費。

讓水蜜桃有喊價的自由，健保只作為一個基本部分給付的角色，讓民眾和第一線用藥的醫生來決定是否只用健保藥，或是可能需要高貴藥。第一線用藥的醫生如我，在門診時，已經有越來越多的病人跟我詢問，是否有比較好的藥，自費沒有關係。可見，在健保訂定這種創造檸檬藥的政策以後，多年下來，民眾已經越來越不相信健保藥的治療效力了。這種信任危機，還體現在之前，在募資平台上，網紅一站出來，就算賣的是沒什麼治療效力的維生素，還一堆人搶破頭的狀況上。

其實，健保署之前就有讓高價藥差額自費的想法，但是一被人批評說這樣會製造「民眾相對剝奪感」，就不敢再做而喊停了。我要說的是，差額自費，不僅不是在創造相對剝奪感，還是一個比募資平台更好的辦法，讓大家能夠群策群力，促進醫學和藥品的進步。為什麼呢？讓我來給大家說說另一個波瀾壯闊的，也是本篇主角之一：「抗生素」發明的故事。

不需要長生不老仙丹，抗生素讓全人類增壽15年

身為一個耳鼻喉科醫生，會引起急性呼吸道阻塞的深頸部感染，一直是我們的心腹大患。但是只要把病患的呼吸道保護好，即使有時候，病人必須在加護病房住一個月以上，但是我們總是有信心把病患治好。能給我們醫生有如神一般這麼大信心的仙丹，就是抗生素。

順便告訴大家一個醫學小常識：如何簡單判斷頸部腫塊的原因。以時間和發病速度來計算：幾天之內突然腫起來的，一定是感染症，拖了幾個月慢慢大起來的，才有可能是癌症。由此可知，細菌取走人命的速度，比癌症快了至少10倍。雖然大家現在聞癌色變，但是在抗生素發明以前，細菌才是人類的天敵。

自從抗生素被發明以來，人類的平均壽命增加了15年左右（圖一），而根據美國疾病控制中心（CDC）和世界衛生組織（WHO）分析的數據，當如果所有的癌症都被治好了，人類出生時的預期壽命，只會增加大約「3年」而已。也就是說，當年抗生素發明人拯救的人命，可是比現在如果發明一個「神奇萬用百分百抗癌藥」的人所拯救的人命，還要多了5倍還多（如果用平均增加壽命的時間長短來計算的話）。

圖片來源：作者提供 （圖一）人類生存曲線。人類生存中位數在抗生素使用後的30年，增加了15年左右。

因此，抗生素不僅對我們醫生和病人非常重要，它也是人類的偉大成就，一個標誌人類從蒙昧無知走向文明的里程碑。這麼重要的東西，是怎麼被發明的呢？我們又可以從這個抗生素被發明和發現的過程，學到什麼東西，來應對我們現在遇到的「台灣無藥可用」的挑戰呢？我們可以從人類歷史上最重要的抗生素──盤尼西林的發現和發明開始說起。

青黴素的發明，沒有大家想像得那麼簡單

盤尼西林（penicillin）又稱作青黴素，是人類發明的第一種抗生素。在這抗生素發明的1950年代之前，如果遇到細菌感染，醫生們用的是副作用比較強，但對很多細菌沒有治療效果的磺胺類藥物。青黴素的發現者是佛萊明（Alexander Fleming），現在的一般學生，只記得他在被黴菌汙染的培養皿之中，發現黴菌的周圍細菌無法生長，然後他就發現了青黴素，然後人類就開始使用抗生素了。好像佛萊明發現這個現象之後，青黴素就自動跑出來了，然後大家就開始使用了。

事實上青黴素的發現，跟使用青黴素當藥物，完全是兩回事。佛萊明發現黴菌會殺菌是1929年，而人類可以拿青黴素當作藥物來使用，卻已經是14年之後的1943年。人類能夠自己合成青黴素，不用再靠培養黴菌來取得藥物的時間，更是又再14年之後的1957年。從發現抗生素，到讓抗生素變成藥，讓它能在人類社會中普遍使用，花了整整28年的時間，已經是一個小嬰兒從出生到生兒育女的時間。這麼長的時間之中，佛萊明都在幹嘛呢？

其實，在佛萊明發現黴菌會殺菌之後，好幾年的時間，他沒辦法知道黴菌中到底是什麼東西會殺菌，更不要說製藥了。廣告詞常常說：「天然的最好」，但是黴菌不能直接拿來吃。以現在的盤尼西林藥物劑量來計算，光吃佛萊明當年培養的黴菌，要在身體裡產生殺菌的效果，至少需要吃掉可以裝滿整整一個25米的游泳池那麼多的黴菌！更不要說吃黴菌是一件多麼噁心的事了。在這個例子裡，天然的一點都不好。（圖二）

圖片來源：作者提供 （圖二）我的小朋友丟在車上一星期後發黴的麵包。看到這張發黴麵包照片，即使告訴你黴菌會殺菌，你敢吃嗎？

青黴素量產的最大功臣：佛羅理

雖然佛萊明研究青黴素研究了超過10年，但是他一方面沒有純化青黴素的技術，一方面也缺乏研究經費支持，所以他雖然知道這個東西有可能可以殺菌，但是始終無法把它變成藥品。如果他就這樣繼續單打獨鬥下去，抗生素這個偉大發明就永遠不會出現。所幸他雖然一直遇到困難，但是他持續的做紀錄，發表論文，有其他的科學家跟他索取這個青黴菌的母株，他也毫不保留地就送給別人。是後續科學家的研究，才讓這個改變人類命運的抗生素問世。

1945年，諾貝爾奬頒奬給了佛萊明、佛羅理（Howard Florey）和錢恩（Ernst B. Chain），表彰他們對於青黴素發明的貢獻。而事實上，我認為後面兩個人才是真正讓青黴素問世救人的關鍵人物。尤其是佛羅理。他們做了什麼事呢？

首先，既然天然青黴菌含有的青黴素那麼少，那麼想要能夠純化青黴素，就必須要盡可能的多培養青黴菌。佛羅理靠著牛津大學給他的研究經費，聘請許多「青黴菌女孩」幫他打工，在校園裡面用各種可以找到的容器，培養了許許多多的青黴菌。一時之間，牛津大學的校園裡面不是碧草連天，鳥語花香，而是所見之處，到處都充滿了如上面照片所見的青黴菌菌株，有如一所黴菌大學，蔚為奇觀。靠著他們孜孜不倦的種黴，養黴，發黴，錢恩和亞伯拉罕（Edward Abraham）才終於從這些黴菌之中提煉出來真正能治病的有效成分：青黴素。

即使知道青黴素是什麼，如果不知道要怎麼樣用在動物或人的身上，要用擦的，吃的，或是打針才有效，也是沒有用。佛羅理的專業是病理學，但是他找到了生化學家希特里（Norman Heatley），幫他做出一種水溶液，而且調製成能夠讓青黴素穩定存在的酸鹼度，這才能用注射的，用在人或動物身上。而且後來把這種溶液注射在動物跟人的身上，都獲得了成功。

很多人看到這邊，覺得這時候青黴素已經問世了，這時是1940年。不過其實還早，因為實驗室中產量實在太少，整個牛津校園中種的黴菌，提煉出來的青黴素，也不夠一個人使用，結果，最先接受治療的那個人，很快就不幸過世了。

大規模量產的關鍵：資本

這時候佛羅理找錢的能力再次顯現出來。他先後找到了許多家藥廠（包括亞培、立達、默克、輝瑞、施貴寶）的幫忙，又找到洛克菲勒基金會資助他到美國，跟當地的科學家合作，去尋找能夠量產的方法。他們先從改善培養液著手，發現如果把培養液換成乳糖液跟玉米漿，就能夠增加10倍產量。

但是這樣的產量仍然極其有限，因為他們用的青黴菌菌種只能生長在培養基的表面，結果培養基表面積的大小，就限制了青黴素的產量。這就跟一個城市裡，如果只能蓋平房，根本住不了多少人一樣。

佛羅理派他的實驗人員，有事沒事就到菜市場水果攤碰碰運氣，看能不能找到新的、長得更快的黴菌。結果恰巧有一個叫做Mary Hunt的研究人員，發現了一種長在哈密瓜上面的黴菌，可以盤根錯節地長到哈密瓜的深層。用這一種可以立體三維空間生長，沒有死角的黴菌，再用X光或紫外線照射，可以將產量提高1000倍，這就像人類終於發現了，能在城市中大規模興建高樓大廈的方法一樣。

雖然黴菌終於能在培養液中四面八方的生長，但是長到一定程度後，培養液中自然生成的小泡泡，卻會讓黴菌接下來得不到養分死掉。所幸，製藥公司有許多不知名的聰明工程師，靠著發明避免培養液產生泡泡的除泡劑，又將青黴菌濃度提升了90倍。

靠著佛羅理不停的找資金，找藥廠，找工廠，找到成千上萬的科學家、工程師、藥廠老闆、企業金主，還有英美政府，才一一解決了讓青黴素量產的難題，讓千千萬萬人，尤其是當時在二次世界大戰戰場上打仗的士兵，能夠使用抗生素。可以這樣說，要是沒有佛羅理尋找資金，還有成千上萬也許是單純只求溫飽的人，如果沒有他們孜孜不倦的努力，二次世界大戰的結果也還很難說。

二次世界大戰結束之後，青黴素的研究進展並沒有結束。今天大家去藥廠，不會看到到處都是滿滿的黴菌，這要感謝1964年的諾貝爾奬得主，第一位英國得奬的女性科學家：霍奇金女士（Dorothy Hodgkin）。她用X光射線晶體學（X－ray crystallography），向世人展現了青黴素的有效分子成分：大名鼎鼎的β-lactam。今天很多細菌對抗生素產生抗藥性的攻防戰，都是針對這個成分展開的。知道它的分子結構是什麼之後，就有機會用人工合成青黴素，甚至以它為基礎，人工製造各種各樣的抗生素。

促成我寫這篇文章的主角Tienam，俗稱藍波，也是這樣產生的，而不用再去水果攤上面找黴菌回來培養了。為了感謝霍奇金女士給人類帶來這樣一個新篇章，有一期的google doodles展現的，就是她發現的這個分子結構。（圖三）

圖片來源：Google 網頁截圖 （圖三）2014年5月12日，紀念霍奇金104年冥誕的Google doodle。

我覺得如果要給外星人展現人類的文明到什麼樣的程度，這個分子結構會是一個可以讓外星人一看就懂的經典。這裡可以給大家一個勵志小故事，當霍奇金女士在1941年，決定要開始研究青黴素的分子結構的時候，已經是兩個孩子的媽了，一個還只有2個月。生小孩，並不一定是科學研究生涯的結束，也可以是光榮的開始。

金錢和資本推動人類科學的進步

了解這個故事以後，我想讓大家看到的東西是什麼呢？我想讓大家知道，在藥品的研發過程之中，金錢和資本的重要性。沒有佛羅理靠著金錢和資本，找到千千萬萬人跟他一起合作，佛萊明的青黴菌母株，到現在還是會孤單的躺在他的實驗室中。不論是當年為了一個禮拜2英鎊的工資，就去牛津大學幫他培養黴菌的女孩們，或是後來領薪水的藥廠工程師和工人，都對青黴素的問世作出了巨大貢獻。他們可能只是為了吃飽穿暖，並不知道他們當年做的工作是多麼的有意義，但是這些無名英雄，都為他們的下一代，創造出更美好的生活。

資本主義告訴我們的，不是共產主義攻擊的：有錢人有了錢就會拿來炫富，有錢就要去紙醉金迷。資本主義告訴我們的是，如果想要維持資本穩定的成長，必須要把賺來的錢拿去投資，投入在研發更好、副作用更小、藥效更強的產品，否則一切你過去拿來主打的明星產品，用不了多久就會變成時代的眼淚，有如當年Mary Hunt找到的哈密瓜黴菌株，取代了佛萊明的青黴菌，也有如後來人工合成的青黴素，又取代了這個哈密瓜黴菌株。

花錢買藥不是在炫富，是在投資自己和人類的未來

這也告訴我們，我們今天從自己口袋掏錢出來，買的不只是藥品而已，我們是在投資自己的未來。投資在未來更好、副作用更小、藥效更強的新藥的研發上面。我們自費拿錢出來買藥，不是炫富，不是為了給窮人創造相對剝奪感，也不是老子有錢就要自費當凱子。我們自費買藥，除了是希望自己能拿到藥效更強，副作用更小，更好的藥品之外，我們也是拿自己的錢，在投資自己跟孩子的未來，在為人類文明的進步而努力，在為台灣和全人類的醫療的進步，盡一分心力。

資本主義推動人類社會往前進步的同時，也讓過去的奢侈品變得越來越廉價，讓窮人也能觸手可及。這從青黴素的例子就可以看出來：以前青黴素昂貴無比的價格，只有很少人能用，到現在類似或更強的藥品到處都有，甚至每一間診所隨手就可以開給病人，跟糖果一樣便宜。這中間沒有資本不斷的投入是無法做到的，也是共產主義無法帶給人類的。

大家對金錢總是有些誤解。事實上，金錢的投入，是人類出現在地球上一萬年後，到目前為止，所發現最有效率，最能促成大規模合作的方法。不需要王侯將相征戰討伐，不需要中華民族大一統，藉由資本加速的科學成就，如工業革命，如抗生素量產，科學家們藉由這些事件，所促進的人類幸福，讓政治人物們的功蹟跟他們比較起來，微乎其微。

沒有當年為了五斗米折腰的那些婦女，那些為了區區2英鎊，連最低法定工資的邊都摸不到，就來幫忙培養黴菌的這些婦女，沒有為了一點點博士班的工資就去菜市場找哈密瓜黴菌的研究生，青黴素的量產就不會實現。當他們為了這幾塊錢在努力工作的時候，他們不知道自己正在改變人類的未來，他們不知道自己拯救了無數無辜的生命。他們是無名英雄，但是沒有金錢在他們背後驅動，他們不會達成如此大規模的合作。

金錢和資本促進了人類的進步，人們以為自己只是在養家活口，但是他們這些一點一滴的努力工作，都在改變人類的未來。他們在當下只是為了吃飽穿暖，但是數十年後回頭看，他們都是讓我們這一代人免除對大部分疾病的恐懼的無名英雄。

今天我們為了吃到藥效更強，副作用更少的藥，所額外付出的那一點自費金額，雖然是出於為了讓自己減少痛苦的自私目的，但是這一點一點一滴的金錢付出，在數十年之後回頭看，卻都促進了人類醫學的進步。我們需要為了不創造別人的相對剝奪感，就不准「好藥」用差額自費的方式，留在市場上嗎？

參考資料：

文明之光，第四冊 吳軍著 規模的規律和秘密 Geoffrey West The Market for Lemons： Quality Uncertainty and the Market Mechanism; George Akerlof

延伸閱讀：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航