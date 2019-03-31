「政治圈沒有值得信賴的人」，斯洛伐克選出首位「素人」女總統

（中央社）斯洛伐克選民對貪腐的怨氣，讓現年45歲的自由主義派律師卡普托娃（Zuzana Caputova）在當地時間30日一舉贏得總統大選，力阻民粹主義、反歐盟派政治人物勢力在歐陸增長。

得票率58%，政治素人打敗歐盟副主席

《路透社》報導，根據98.1%開票結果，挺歐盟的政治素人卡普托娃得票率58.3%，領先歐洲聯盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）的41.7%。

塞夫柯維奇是備受敬重的外交官，立場同樣親歐，這次在執政黨「方向－社會民主黨」（Smer，簡稱「方向黨」）支持下出征。方向黨是國會最大政治團體，自2006年支配斯洛伐克政壇至今。

卡普托娃在勝選演說中告訴支持者：「我很欣慰，不僅僅因為投票結果，也是因為這證明各項可能性：不屈服於民粹主義、實實在在說話，提及利益相關議題時也用不著訴諸挑釁意味的字眼。」

「這個趨勢從去年地方選舉起步，在這次總統選舉站穩腳步，我相信，歐洲議會選舉（5月）也將再次見證。」

分析家擔心，總統沒能拿出實際政策，選民投的只是一個「希望」

多位觀察家把卡普托娃拿來和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）相提並論，說兩人都是局外人，都靠改革主義議題取得執政權。

分析家維拉吉（Aneta Vilagi）告訴《法新社》：「法國上一次總統選舉也出現類似情節，由代表新興政治趨勢和新興政治運動的候選人贏得選舉。」

然而分析家馬魯西亞克（Juraj Marusiak）警告，卡普托娃和馬克宏的「計畫都型塑在模糊輪廓之上，所以也都可能讓人大失所望」，「卡普托娃和馬克宏一樣，都是一個象徵，一個倉促定義下的希望。」

選舉結果也引發選民兩極看法，66歲退休人士庫契塔（Ladislav Kuchta）就表明不希望由女人擔任一國元首，「總統是很重要的職位，我們需要男人當家」，他還說：「斯洛伐克不需要出（德國總理）梅克爾（Angela Merkel）。」

但55歲IT技術人員史垂塞克（Oliver Strycek）認為，卡普托娃缺乏政治背景的特質讓人耳目一新，「我在政治圈內看不到任何一個值得信賴的人，連反對派陣營也找不到」。

政黨在國會沒席次，環境律師因為「一位記者」決定選總統

《自由時報》報導，卡普托娃完全沒有政治經歷，她所代表的政黨「前進斯洛伐克黨」（Progressive Slovakia）在國會上0席次。而卡普托娃之所以投入政壇，跟去年2月舉國震驚的「記者暗殺案」有關。

綜合《蘋果日報》和《地球圖輯隊》報導，2018年2月，著名記者古奇亞克（Jan Kuciak）和未婚妻在家中遭槍殺，由於古奇亞克，過去曾寫過多篇關於斯洛伐克寡頭商人融資和逃漏稅的報導，當中有不少都和內政部長卡琳那克（Robert Kalinak）或前財政部長波凱特克（Jan Pociatek）有關。

外界相信，他之所以被暗殺，是因為他最新的報導又打算揭發權貴逃稅，才遭到報復，古奇亞克的死引發舉國譁然，甚至促成了自1989年鐵幕瓦解以來，最大規模的一場示威抗議。

後來，包括商人科茨納（Marian Kocner）等5人被控謀殺，科茨納被指受方向黨包庇，事件也讓時任總理費格（Robert Fico）因民情洶湧被迫下台。

卡普托娃正是在那個時候決定參選，她以反貪腐與改革為訴求，打出「對抗邪惡」（stand up to evil）的口號，獲得民眾的認同。

身為律師的卡普托娃，也曾與科茨納代表的公司交手，打了14年官司阻止該公司在她的家鄉建非法掩埋場，《自由時報》報導，2013年勝訴，法院認定這家公司的垃圾掩埋場是非法的，卡普托娃也於2016年獲得人稱「環境界諾貝爾獎」的高曼環境獎（Goldman Environmental Prize）。

政界貪污太嚴重， 卡普托娃用 「清廉政府」的口號，獲取民心

《彭博》報導，長期以來，斯洛伐克一直被認為是歐盟東歐國家中，問題最少的國家之一，方向黨執政的幾十年，斯洛伐科都處於經濟增長。但是，揭弊記者遭謀殺的新聞，撕毀了方向黨長期的穩定形象。

根據歐盟綠黨的一份報告，貪污使斯洛伐克每年損失110億歐元（120億美元），超過經濟產出的十分之一。雖然方向黨長期以來一直誓言會打擊貪腐，但斯洛伐克去年在「透明國際組織」（Transparency International）的「貪腐認知指數」中下滑了7個位階，掉到第57位。

《紐約時報》報導，去年參與抗議的民眾認為，執政黨高舉民粹主義，對移民和歐盟無情攻擊（更激進的甚至指稱移民是強姦犯、同性戀會對傳統家庭造成威脅），但 私底下卻貪腐事件頻傳。

同時，卡普托娃打出「清廉政府」的政策，她在選前就表示，如果當選，她將放棄自己的「進步斯洛伐克黨」黨員身份，他向選民明確表示，她不想領導新的政治機器。

《斯洛伐克日報》主編柯斯托爾尼（Matus Kostolny）寫道：「我沒聽說過任何一位有經驗的政治家，遇到類似情況時，會像卡普托娃這樣公開、直接地發表這樣的談話。 這是我們30年來從未見過的變化。」

斯洛伐克總統雖然只擁有象徵性權力，但卻有權否決任命高級檢察官及法官，對打擊貪腐具有重要影響力，外界認為卡普托娃的當選， 標誌著斯洛伐克與鄰國波蘭和匈牙利的民族主義的偏離 ，也可能會扭轉歐洲近年來民粹主義領導的崛起浪潮。

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核稿編輯：羊正鈺