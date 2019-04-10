Watercolour World數位典藏網站，8萬張「百年寫真」水彩畫隨你看

「Watercolour World」是一個在2019年初上線的水彩畫數位化典藏網站，背後團隊來自英國，目的是收集世界上1900年以前的水彩繪畫作品，將其數位化，讓需要的朋友可以更輕鬆欣賞這些難以保存的脆弱畫作。

不過，「Watercolour World」有另一個具有特色的觀點，他們認為水彩繪畫其實就是在攝影技術流行前，藝術家們紀錄世界面貌的方式。

所以這些用水彩繪製的風景、海景、建築、動物、植物、人物，甚至歷史事件，來自1900年之前，其實就是百年前的「寫真照片」，瀏覽他們不只是欣賞技術，也可以幫助我們了解那時候的歷史與地理。

所以「Watercolour World」不只收集這些水彩繪畫，還會這些畫作加上「繪製地點」的標記，可以在世界地圖上，找到百年前水彩描繪的當時世界風景相簿，今昔對照，也有另外一番樂趣。

例如下面這張義大利維蘇威火山爆發的水彩繪畫。這是歐洲幾世紀唯一爆發的火山，可以看到水彩畫家在1776年繪製的爆發當時的寫真紀錄。在網站上也可以跟其他不同年代的維蘇威火水彩畫作對照，或是和今日的照片做對比。

圖片來源：「Watercolour World」網站

「Watercolour World」網站的操作也非常親切，來到網站，開始搜尋將近8萬張目前收藏的水彩畫作。可以先利用單純的關鍵字搜尋。

圖片來源：「Watercolour World」網站

例如搜尋＜Sailbot＞，找到水彩畫家描繪傳統帆船的各種畫作。

圖片來源：「Watercolour World」網站

或者利用「Watercolour World」獨特的地點搜尋（By Location），直接在地圖上尋找某個地點的畫作。

圖片來源：「Watercolour World」網站

「Watercolour World」因為來自英國，目前主要收藏的畫作也以歐洲為最大宗。

我們除了可以用關鍵字搜尋地點外，可以在世界地圖上直接縮放，點擊紅點，快速打開指定地點的寫真水彩繪畫。

圖片來源：「Watercolour World」網站

另外「Watercolour World」還提供了Filters進階過濾功能，可以利用地點、國家、藝術家、類別或屬性，來做更進階的搜索。

圖片來源：「Watercolour World」網站

並且「Watercolour World」根據一些特殊的繪畫主題，也會幫這些水彩畫作策展，讓使用者在「Features」頁面，直接瀏覽某些主題的線上展覽。

圖片來源：「Watercolour World」網站

下面是一幅我找到的，描繪我的家鄉基隆海邊的畫作，時間是1867年，距今159年前，由倫敦海事博物館收藏，看起來是當時畫家旅行或出差到台灣時，所留下的作品。

圖片來源：「Watercolour World」網站

每幅水彩畫作除了線上搜尋與欣賞外，也有各自不同的使用授權，大多在非商業性的需求下，利用在教學等用途上都沒問題。

如果需要進一步利用，也可以查看畫作下方的版權說明。

圖片來源：「Watercolour World」網站

利用「Watercolour World」網站，我們可以瀏覽1900年前美麗的水彩畫作，欣賞當時畫家所留下的「世界各地風土人情」的寫真畫作，利用在歷史、地理教學時，也是今昔對比的好素材。

對這類教學素材與資源有興趣的朋友，還可參考：13個免費特殊教學工具，給老師的數位教學資源推薦、1000+教學及學習免費資源網站，老師學生必備清單、21種「知識性」教學素材資源網站，提供老師學生免費下載等文章。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航