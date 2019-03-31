台南「漁光島藝術節」開幕不到48小時，2件裝置藝術被破壞

台南市兩年一度的「漁光島藝術節」昨（30）日盛大開幕，活動第一天現場湧進近3萬人，現場也矗立多件裝置藝術作品供民眾欣賞、拍照，但開幕不到1天的時間，就有網友就在臉書上表示，作品已經被遊客破壞，且破壞作品的遊客不只小孩，還包括大人。

《GQ》報導，「漁光島」位於台南安平港南側、僅藉著漁光橋與府城相連，過去是漁民活動的場所，周邊有許多定置漁網及養殖棚架，1978年也曾建置「秋茂園」遊樂區，特殊的人文地景加上絕美的夕陽海灘，讓漁光島成為拍照勝地。

2017年，台南市政府首次在這舉辦「漁光島藝術節」，今年是第2屆，今年邀請7組藝術團隊，以當底人文地景為主題，創作裝置藝術，另外還安排30場體驗行程或工作坊。昨日開幕，吸引3萬人湧入。

但有網友指出，藝術節的裝置藝術第一天就破壞。由藝術團隊「有用主張」設計的「虹樹林」，由許多弧形的桿子插在沙灘上，桿子的上頭連接著會晃動的彈簧及球體。但網友在臉書貼出影片和照片指出，許多遊客用超乎承受的力道搖晃桿子，導致許多彈簧跟球體掉落地面。從影片可以看到，搖晃裝置藝術的不只小孩，還有大人。

《自由時報》也引述臉書社團「爆料公社」表示，破壞藝術品的民眾年齡層相當廣，不僅有忙著打卡不顧小孩破壞藝術品的家長、興奮的用力搖晃藝術品的大媽、看似學生情侶的民眾將掉落的球體及彈簧插在沙灘上，更不乏網美拿著球體拍照。《東森新聞》訪問到現場民眾，有遊客表示，「因為沒有設立告示牌，看到有人在玩，就想說是不是就是要給人家玩的。」

另一個裝置藝術作品「奇幻島」也被破壞。「奇幻島」由一大片插在沙灘上的白色竹籤組成，「竹籤樹林」中立了一座巨大的白馬。本身是台南人的遊客Wang Momo就表示，他去漁光島藝術節時，直擊一個小孩，把玩具飛機射到竹籤叢裡面，撞斷好幾根竹籤，小孩甚至打算衝進去撿，幸好後來被家長及遊客阻止。

《東森新聞》報導，「奇幻島」的創作者游文富表示，「當然會很難過，我們是花了一個月的時間，在這邊，拼死拼活的把作品做好」，他呼籲帶孩子來的家長，如果看到孩子在破壞作品，希望能及時制止，給予機會教育。

連台南市長黃偉哲，今天中午也在臉書上以「拿出公德心，保護漁光島」為標題發文，他表示「漁光島上的藝術品，是藝術家與策展團隊長期努力的成果，需要大家的珍惜。」「對於動手破壞的人，我們絕不寬貸，也請民眾勇於勸阻或舉發。」

《聯合報》報導，文化局長葉澤山表示，破壞的部分會立刻修復，還沒有看過的民眾不必擔心，因為藝術品希望能夠跟群眾互動，所以不會加圍欄，但是會多樹立一些警語提醒民眾注意，並加派人手勸導，希望參觀者能發揮公德心共同愛護藝術品。

其實台灣裝置藝術被惡意破壞的狀況，時常發生。同樣在漁光島藝術節，2017年也發生藝術品遭破壞的情況，至少兩件藝術品被踩踏。而光是在今年，就有至少3件裝置藝術被惡意破壞的新聞。

2月4日，台南關子嶺「嶺頂公園」有一項裝置藝術，外觀是本巨大的樂譜，中間有一個金黃色的圓框，旁邊地上也有「嚴禁攀爬」的字樣。但監視器畫面捕捉到，2月4日一名少年來此，走近後跳起來用灌籃的姿勢抓住圓框，圓框承受不了少年的重量和拉扯，瞬間下垂。

2月12日，坐落在台南安平、由彩釉玻璃組成的大型裝置藝術「大魚的祝福」，也因為有遊客不慎碰撞，不少玻璃破碎，出現蜘蛛網狀的裂痕，創作者楊士毅就在臉書上說，為此，製作團隊將警示標愈貼在更顯眼的地方、也加裝了圍欄，但他感嘆。「這樣其實好醜好醜⋯⋯我總在想，我們需要為了防備，把生活搞得這麼醜，也把彼此隔得這麼遠嗎？我們可以從教育下手嗎？」

此外，2月14，台東縣關山鎮農會設立的「米國學校」，矗立許多大型公仔裝置藝術，但至少5處有被折斷的狀況，近期甚至有隻公仔瓷質「米寶寶」公仔，頭部被整個折斷。

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核稿編輯：羊正鈺