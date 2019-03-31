哲學家雅各比的五十道陰影（一）

文：戲言（又名雅歷，在柏林讀哲學，喜歡寫作）

這幅畫是雅各比（F. H. Jacobi），不是康德（I. Kant）。很多人，甚至研究康德的學者，都會弄錯。

例如香港網媒《01哲學》不斷將雅各比當成是康德。如果對雅各比的哲學有基本理解，就知道他是康德哲學的批評者，而非擁護者。將雅各比當成康德，不知道是對康德不敬，抑或是侮辱雅各比。（一笑）

在1781年，康德的《純粹理性批判》（Kritik der reinen Vernunft）正式出版，不過反應相當冷淡。誤解他的人甚多，批評他的人不少，那時其中一個最有影響力的哲學家，非雅各比莫屬。

最為人所熟悉的，莫過於他對康德「物自身」（Das Ding an sich）的批評。不過，值得留意的是，雅各比並沒有直接批評「物自身」這個概念，而是批評「超驗對象」（Das transzendentale Objekt），雖然這兩個概念在康德系統中有些微妙而不易察覺（subtle）的分別，不過有時可交換使用。

根據雅各比對康德的理解，一方面，人類沒法對「物自身」有任何知識；另一方面，「物自身」同時又是「現象」（Phenomena）的基礎。這樣宣稱，似乎令康德的哲學系統有點不一致，因為「範疇」（Kategorie）僅可以應用到「現象」，而非「物自身」。如果宣稱「物自身」是「現象」的基礎，則將因果範疇應用到「物自身」，違反了對「物自身」沒有任何知識的預設。

事實上，雅各比並沒有真的作以這些批評，這是他批評所蘊含的結果。在他的著作中，沒有直接作以上的宣稱。不過，在一般的情況下，都將這些批評歸咎於他。無可否認，雅各比的批評的確是一針見血，當代對康德「物自身」問題的研究，都難以棄之不顧。

然而，雅各比真正的貢獻，是他對啟蒙運動（Aufklärung）的批評，引起的泛神論論爭（Pantheismusstreit）。這場論爭主導當時整個德國的思潮，並且決定後康德哲學的發展。論爭在1783年的夏天開始，原本只是他跟另一個哲學家孟德爾頌（Moses Mendelssohn）的私人爭辯。沒想到，兩年後卻演變成一場公開論戰，令德國最重要的知識分子，如康德、赫德（J. G. Herder）、歌德（J. W. von Goethe）、哈曼（J. G. Hamann）等都捲入論戰的漩渦。

這場論戰的出現，實在有點意想不到。雅各比曾拜訪萊辛（G. E. Lessing），萊辛是當時文化界的巨人。兩人的對話中，萊辛親口承認自己是個斯賓諾莎主義者（Spinozist）。這個名號在當時德國，即是等同無神論者。一但被視為無神論者，在政治經濟上，都會處於相當不利的位置。所以，當時幾乎沒人會公開承認自己的無神論立場。

萊辛在當時德國文化界甚有影響力。可是，當雅各比揭露他的哲學立場時，他已經過世。孟德爾頌生怕雅各比的舉動，會影響萊辛死後的名節。為保朋友的名節，決定與雅各比筆戰。沒想到，這本來是兩個人，關於一個人哲學立場的爭辯，最後會演變成了一場公開論戰，並且延續到十九世紀，仍然揮之不去。

整個論爭的主題是理性（Vernunft）和信仰（Glauben）兩者是否可以共融。雅各比的立場是：斯賓諾莎主義的必然結果是虛無主義（Nihilismus）。虛無主義在當時可以理解成一種的懷疑論（Skeptizismus）；同時，理性與信仰僅可二擇其一，兩者是不可能共存。由於前者會導致虛無主義，但雅各比不是虛無主義者，因此，知識的基礎只能依靠信仰，而不是理性。要注意的是，雅各比不是徹底反對理性，而是認為知識的最後的根據是信仰，而非理性。因此，他對康德的理性作為知識基礎批評甚多（Glauben這個德文，當中包含了「信念」或「信仰」兩個意思，翻成英文可以是「belief」和「faith」，視乎具體脈絡，不贅）。在雅各比的詮釋下，康德的批判哲學也是一種斯賓諾莎式哲學，他借助斯賓諾莎來攻擊康德，表示兩者哲學殊途同歸。雅各比的質疑，令整個德國學界對斯賓諾莎得到前所未有的重視，成為哲學家眼中非官方的宗教。整個文化界的巨人，對斯賓諾莎的哲學或多或少有研究。

然而，這個理性與信仰之間的對立，並非轉眼即逝，而是成為後來德國觀念論（Deutscher Idealismus）的中心要旨。費希特（J. G. Fichte）、謝林（F. W. J. Schelling）、黑格爾（G. W. F. Hegel）都無可避免地面對他提出的挑戰，即是理性與信仰是否可以共存的問題。整個觀念論的發展都籠罩在他的陰影下，他可以說是背後的老大哥。甚至，後來齊克果（S. A. Kierkegaard）與尼采（F. W. Nietzsche）的哲學的發展，都可說是他提倡那套非理性主義（Irrationalism）的延續。

因此之故，雅各比當時的影響力不亞於康德之餘，更不是默默無聞。而且，他的影響力不止於哲學，甚至乎在政治上，也見其足跡。

（待續）

參考資料：Frederick C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte

本文獲授權轉載，原題目為「雅各比的五十道陰影（一）」，原文見作者Medium。

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