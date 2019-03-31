從「公共衛生」與「個人健康風險」看麻疹疫苗

談疫苗，不能一概而論，每種疾病及其疫苗都有不同的特性，必須獨立考慮。然而，麻疹是一種十分高傳染性的疾病，其疫苗也算是十分之高效，支持麻疹疫苗及反對的人，為甚麼總是你來我往，而最後難以互相說服對方？而為甚麼反麻疹疫苗論還能一直持續至今？

筆者認為，這不多不少可歸咎於接種麻疹疫苗的機會成本（opportunity-cost）及人類天生自我的本性；尤其是在已發展的國家，當麻疹疫苗接種率已在高水平時，這些反麻疹疫苗的聲音也許亦會更大。

先撇除了那些沒有科學基礎的討論。支持和反對麻疹疫苗的人，也許並不是在同一個「數學演算」的橫切面上討論，談不攏其實亦並不稀奇。

支持麻疹疫苗的人，多是從公共衛生的角度去談；公共衛生的角度是一種無私的角度。在接種麻疹疫苗水平高而沒有麻疹個案的地方，維持接種疫苗的高水平是最有效的方法去持續整個群體的免疫水平，把麻疹爆發的機會推至接近零。

然而，在接種麻疹疫苗水平低而有麻疹爆發的地方，增加接種疫苗就是最有效的方法去預防疫情擴散。以這種公共衛生為基礎的「數學演算」方式去思考，接種麻疹疫苗就變得順理成章。

反對麻疹疫苗的人，卻不多不少是從個人健康的方向出發；個人健康是一種以自我為中心的角度。在接種麻疹疫苗水平低而有麻疹爆發的地方，這些人為了保護自己，當然會乖乖接種疫苗。但在接種麻疹疫苗水平高而沒有麻疹個案的地方，別人的免疫力就得以為己用，沒有了感染麻疹的風險，從機會成本的角度考量，成就了「接種疫苗的副作用風險比感染麻疹的風險也許更大」這種自我的「數學演算」方式，為了自己的健康，當然是不接種麻疹疫苗了。

只是，這幫人也許低估了群體裡的其他人也會只考慮自我的風險，再加上他們四處宣揚這種「接種疫苗的副作用風險比感染麻疹的風險也許更大」的理論，一下子群體免疫力低於能預防社區爆發的水平，爆發就在所難免。

當麻疹疫情爆發時，「感染麻疹而有嚴重併發症」的風險比「接種麻疹疫苗有嚴重副作用」的風險大，這些反疫苗人士的論點自然不攻自破。

但當麻疹疫情漸漸受控時，這些反疫苗的論調及以自我為中心的思想將會再次萌芽，這個循環也許將不會停下來。直至有一天，我們整個群體對公共衛生的認識及公民意識都高於以自我為中心的思想時，將會是我們正式向麻疹病毒說再也不見的日子。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊