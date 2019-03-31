藏於詩深處的宇宙（Ep.3）：蘇軾「西北望，射天狼」

文：臨狼（在藝術中尋找天文蹤跡）

這一次談及的是蘇軾的詞，關於蘇軾更詳細的介紹可以閱讀另一位編輯戈登探長的文章，我們就重點探討當中的天文知識。

Photo Credit: 趙孟頫 , Wikimedia Commons, Public Domain 《赤壁二賦冊》中的蘇軾畫像

據說蘇軾任密州知州時， 於常山祈雨後的歸途上，因獵於鐵溝而激起他這首獵詞的創作靈感。他借以描寫打獵的場面，抒發了自己希望報效朝廷的豪情壯志。

詞的上半部，先是形容了蘇軾自己圍獵時的裝束以及壯觀的出獵場面，然後自比孫權射虎，在全城士民面前一顯身手。

而下半部則是寄語了自己的雄心壯志。雖然蘇軾年事已高，但若他被委以赴邊疆抗敵的重任，他仍會盡力抵抗外族的侵襲。

會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼。

在抗敵的場面上，蘇軾的描寫是非常形象化的： 「我仍會拉開雕弓圓如滿月，注視著西北方，射殺天狼星一般的敵人。」

Photo Credit: Omnidoom 999 , Wikimedia Commons, Public Domain 夜空中的天狼星（Sirius）

但蘇軾望向西北方的夜空，真的能看到天狼星嗎？

我們利用「Stellarium」（一個以3D方式模擬真實天空的程式）來看看蘇軾所看到的夜空。

參考資料，這首詞實際的創作年份有兩說。 一是作於熙寧八年（1075年）冬（十月）於密州，二是作於元豐元年（1078年）徐州。

我們先來看一看密州， 密州則為現今山東省諸城，位處於北緯35°42′23″至36°21′05″，東經119°0′19″至119°43′56″之間，海拔高度在35.32米至679米之間。

圖片由作者提供

選以粗體的數據為觀察地點，然後向西北方觀測，星空中能看到嬂女一、天津星等星體，卻看不到天狼星。

圖片由作者提供

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密州夜空的天狼星，實際上會於晚上約11時於東至東南面上山，於早上約9時於西至西南方下山。

然後我們再看徐州， 它位處於北緯34°12′18″，東經117°16′59″E，海拔高度最高為365米。基本上與密州的地理相差不遠，而且年份也只是相差三年，所以我會期待會看到幾乎一樣的星空。

圖片由作者提供

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從結果中我們看到，蘇軾無論是在密州或是在徐州，都不可能在西北方被觀測到天狼星。蘇軾需要在深夜面向南方，在天色清朗的環境下才能看到天狼星。

圖片來源：電影《復仇者聯盟》

如果蘇軾並沒有把天狼星的方位弄錯的話，「西北望，射天狼」這以背示敵的行為，讓我想起了Marvel中的鷹眼。這種武力的極致，既表達了蘇軾對自己能力的強烈自信，亦流露了他想得到朝廷重用的盼望。

然而蘇軾縱才華橫溢，卻一生坎坷，實在令人無限感慨。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：鄭家榆