從《地球不是圓的》一窺地平論者②︰當實驗結果與信念不符

► 從《地球不是圓的》一窺地平論者①︰他們並非特別蠢

必須強調，上篇文章的例子並不等如所有地平論者都持這種「反科學」立場，有些地平論者追求實證，非得親自做實驗證明地平論、揭露「科學界陰謀」不可。

例如YouTube節目《地球打擊者》（Globe Busters）創辦人捷藍坎．帕內拉（Jeran Campanella）就在電影中提到，他認為科學方法是抵達真相的最佳途徑。他指自己最初希望看到地圓說的證據，但驚訝沒有證據，於是跟工程師諾德一起做節目。而諾德指這是「工程師跟科學家的草根組織」，透過做實驗來證明地平論。

如何面對相反證據？

我認為《地球不是圓的》最有趣的部分，是當這些地平論者親自做實驗卻得出相反結果的時候。

諾德希望以精密的環型雷射陀螺儀進行測試，以證明地球沒有自轉，有人花了兩萬美元買下一台，他們卻發現每小時15度的偏移——代表地球每24小時轉了一圈。諾德承認「這是個問題」，可是未有放棄地平論，反而嘗試證明陀螺儀記錄了「天空的運動」（而非地球的運動），進一步的實驗也失敗了，但仍打算再改良實驗。他認為有證據支持地平論的其他面向，所以繼續宣揚地平論並非無理，甚至會跟其他地平論者說他們有未發表的證據。

帕內拉也有一個雷射實驗，測量是以下哪個情況，以確認地球表面有沒有彎曲︰

《地球不是圓的》電影截圖

《地球不是圓的》電影截圖

從電影片段可見，帕內拉在準備期間發現實驗並非易事，因為有太多可以出錯的地方，最終他需要進行另一個後備實驗，而看到實驗結果後，他只說了一句「有趣」（電影在此處結束）。我特意查看《地球打擊者》的YouTube頻道，從一段標題看來是批評《地球不是圓的》的影片可見——我聽了一小段——帕內拉及諾德沒有改變立場，繼續堅持地平論。[1]

為何地平論者親自做了實驗，而結果顯示其立場站不住腳，他們仍然支持地平論？我猜原因是他們總能夠找到方法「解釋」實驗結果，使之未有違反地平論，這正是心理學研究中所謂的「動機推理」（motivated reasoning）——令人面對大量相反證據時繼續維持原有信念的機制。換言之，問題有時候不在於地平論者不講證據，而是他們連對證據的理解也跟一般人大不相同。

如果想避免動機推理的影響，心理學家波艾斯朋．史托尼斯（Per Espen Stoknes）在電影中提出一項好建議，就是反問自己︰「要怎樣的證據才能讓你重新審視自己的立場？」

接受自己有可能犯錯

其實科學家也有類似傾向。比方說，19世紀時天文學家發現天王星軌道跟牛頓重力理論的預測有出入，於是假設有某個尚未發現的行星在附近，從而干擾了天王星的軌道，最終根據勒維耶（Urbain Le Verrier）及亞當斯（John Couch Adams）的推算發現了海王星。其後勒維耶又嘗試假設祝融星（Vulcan）的存在，以解釋水星軌道跟理論預測的差異，這次卻徒勞無功——因為根本沒有這顆星，有關現象要留待愛因斯坦的廣義相對論去解釋。

以上例子中，科學家會為了「保住」牛頓的重力理論，不惜加入其他假設去解釋理論與觀察證據的分別，這些假設有時候成立，有時候不。由此可見，為保固有信念而嘗試用各種方法詮釋證據，並非地平論者專利——當然後者極端得多。

然而科學家跟地平論者不同之處，在於他們能夠按證據改變信念，例如接受了沒有祝融星、認同牛頓的理論需要改進等事實（就我所知，沒有科學家因為擁護牛頓而攻擊愛因斯坦是騙子），當中最重要的分別是科學家接受自己可能犯錯，所以會退後一步看問題，比較各種解釋之間哪一個更合理、可信，找出最有可能成立的一種，而非鑽牛角尖。

Photo Credit: NASA/JPL , Public Domain 海王星

有反疫苗分子會要求疫苗「100％無風險」才接受，卻忽略不打疫苗也會風險；我認為地平論者有類似傾向︰他們會要求100％的證據去證明地圓說成立，只要見到一項證據有可能不成立（例如照片有可能造假）便拒絕接受，但不會同時考慮「所有證據都造假、地平論成立」的機率。

陰謀論的陰謀論

我認為電影中最諷刺一幕是，地平論者最接近自我質疑的一刻，反而是在面對另一個陰謀論的時候。

薩金特和史提爾等人成為地平論紅人後，更早提倡地平論的麥特．鮑威蘭（Math Powerland）大肆攻擊他們，指摘薩金特由特務機關派來、收取政府的錢破壞地平論運動。

史提爾的姓名更成為「罪證」︰她被指吸引人加入地平論再操縱（steer）他們，因為她的姓氏是「Steere」；而且她跟美國中情局（CIA）有關，因為其英文簡寫就在她的名字「PatriCIA」之中。有人甚至指控她是蜥蜴人。

這時候史提爾發現自己無法證據對方錯誤，因為無論她如何反駁，攻擊她的陰謀論者都可視之為陰謀的一部分，那怕她提供出生證明、駕駛執照、小時候的照片等證據，對方都能回應︰「中情局的人能夠偽造這些東西。」她不禁懷疑這些人心底裏是否知道自己在說謊，抑或實在太相信陰謀論，以致相信如此荒謬的說法。

然後她不禁反思︰「這讓我擔心，也許我所相信的事也是一樣。我是不是另一版本的他們？」可惜她只說了一句︰「但我知道我不是。」現時史提爾的地平論YouTube頻道繼續運作。[2]

► 從《地球不是圓的》一窺地平論者③︰如何改變他們想法？

註︰

核稿編輯︰黎家樂