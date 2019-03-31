從《地球不是圓的》一窺地平論者①︰他們並非特別蠢

起初我在Netflix上見到記錄片《地球不是圓的》（Behind the Curve）的時候，誤以為那是宣揚陰謀論的電影，看了後我認為這套影片非常值得有志於科學傳播、普及的人觀看。

導演雖然明顯不是地平論者，但拍攝手法非常克制，沒有醜化、嘲弄這些地平論者，反而把他們呈現得頗為立體，同時不會變相宣揚地平論。此外我也欣賞影片中訪問的天文學家、心理學家的態度，如果希望消滅偽科學、反科學的說法，應該向他們學習。

電影主要拍攝幾個地平論者的經歷，特別是他們如何從網上平台宣揚地平論到舉辦或參與「地平論國際會議」（Flat Earth International Conference）的故事︰

馬克．薩金特（Mark Sargent）因製作地平論影片上載到YouTube，成為了地平論者之間的明星；

傳教者內森．湯普森（Nathan Thompson）因為不斷被踢出Facebook群組而自己開了一個「官方地平與地圓討論小組」（Official Flat Earth & Globe Discussion），14個月內有近5萬4千個成員（現時Facebook顯示有超過12萬成員），這是他非常自豪的成就；

帕翠西亞．史提爾（Patricia Steere）在YouTube上製作節目《地平說跟其他的燙手山芋》（Flat Earth And Other Hot Potatoes），認識了薩金特後一起做節目；

工程師巴伯．諾德（Bob Knodel）具備專業知識，會進行實驗嘗試證明地平論；

工匠克里斯．彭提斯（Chris Pontius）自言不懂製作影片，他協助宣揚地平論的方式是製作地平模型，讓人更容易明白地平論的概念。

這些人既在地平論群體中為人熟識，又各有特色，不會太過單一。

《地球不是圓的》電影截圖 史提爾（左）和薩金特（右）

雖然我知道，看到地平論者相信如此荒誕的論調，很難不認為他們愚蠢、輕信，不過地平論者有不少思維傾向其實跟普通人相似，只是他們把這些傾向推至極端，以致我們難以辨認。

信念的網絡

地平論者都會接觸其他陰謀論，這個現象在《地球不是圓的》可謂顯而易見。

薩金特表示他最初接觸地平論時希望反駁其說法，更稱所有地平論者都是如此︰起初打算駁斥地平論，最終卻相信了。不過這種說法即使屬實，也不代表地平論可信，畢竟薩金特本來已對各種陰謀論都非常有興趣，直到對「普通的陰謀論」感到沉悶時，便開始看地平論。

身為傳教者的湯普森信念顯然深受基督教影響，例如他認為地平論以地球為中心，符合聖經的宇宙觀，批評「太陽中心的模型基本上就是太陽崇拜」；又認為「學校系統裡的人」虛構恐龍存在，以「鞏固地球有60億年歷史的說法」，想法跟美國基要派相信地球僅有數千年歷史的「年輕地球創世論」（Young Earth Creationism）吻合。

在電影中史提爾展示了她的書櫃，並提到有若干陰謀論書藉，畫面拍攝到的除了地平論著作外，可見到其他書本標題宣稱九一一恐攻是由「定向能量武器」引致、不明飛行物體（UFO）存在，以及陰謀論者古柏（Milton William Cooper）暢銷著作《Behold a Pale Horse》——此書集合各種陰謀論，例如認為某個秘密的世界政府存在、美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）因意圖公開外星人存在而被暗殺等。

《地球不是圓的》電影截圖 史提爾的書櫃。

其實史提爾有一點說得不錯，她認為「所有的陰謀論或是信仰系統就像是個蜘蛛網」，對她而言地平論就在中心。

我們都會相信很多東西，但信念——此處指我們相信的說法，可以有證據支持，也可以沒有——往往不是獨立存在，而是連結著相關的信念。例如相信演化論的人，應會接受細菌演化出抗藥性的說法；相信地平說的人，通常不會相信日心說（雖然邏輯上兩者可以並存）；相信另類療法的人，往往傾向質疑主流醫學，甚至會持反疫苗信念。這些關聯可想像成史提爾用來比喻的的「蜘蛛網」，有些信念處於核心位置，有些則在邊緣——邊緣的信念容易改變，中心的信念較難拆除。

位於這張網中心那些難以動搖的信念，除了我們所認定的事實之外，還有身分認同——包括宗教信仰、政治傾向、道德觀等等。對於事實和價值的信念會互相影響（有時候也難以區分兩者），而處於核心的信念不但不易改變，更可能是修改其他信念的基礎，例如相信了地平論，便需要認定美國太空總署（NASA）以至整個體制都在說謊，自然更容易相信登月片段造假的陰謀論、認為反抗體制的一切都合理。

正如加州理工學院的天文物理學家漢那奈．格寧—鄧斯摩爾（Hannalore Gerling-Dunsmore）所言︰「你不能只相信地平論而不相信有某個重大陰謀，因為你需要一個解釋『現時所有（地圓說的）證明都有問題』的理由。假如那些證明都錯誤，背後一定有人偽造——這樣陰謀就出現了。」

依賴直覺

基於自身經驗，我們的祖先最初相信地球是平的，要是跟那時候的人類說「地球是個球體」，他們應該覺得難以置信——為甚麼另一邊的人類不會「掉下去」？當然，現在我們知道因為有重力。我們在地球上亦看到太陽圍繞地球轉，古人按此觀察發展出各個星體圍繞地球運行的理論，不過隨著日心說模型出現，成功取代了地心說模型，人類不再誤以為地球是宇宙中心。

科學史上出現不少起初看來違反直覺的理論，正因為科學家致力進一步了解世界，才能夠發現真相，使人類不受表象誤導。不過，有些地平論者似乎想走回頭路。

《地球不是圓的》電影截圖 彭提斯及他製仍的地平模型。

被問到相信甚麼資訊來源的時候，史提爾說︰「我自己。」甚至舉例說除非她自己的腿被炸掉，否則她不會相信波士頓爆炸案發生了。對她而言，地平論「就是能夠觀察到的東西，要知道自己住在哪裡，不需要複雜的數學算式」。

薩金特亦持類似態度，他認為地平論勝過（主流）科學，原因是科學只會拋出數字，他們則會（在海邊指向對岸）說「那邊是西雅圖」來「證明」沒有曲面。他更稱「一張圖勝過千言萬語」，認為這種直觀的「證據」比科學理論可靠。

我們固然不像地平論者極端，全盤否定科學、認為自己眼見的才是證據，不過依賴直覺的思考傾向絕非地平論者獨有。心理學家發現人類思考時有不少認知偏誤（cognitive bias），除非我們小心思考，否則往往難逃認知偏誤的陷阱——而這些「陷阱」對我們而言，往往是最直觀的選擇。跟統計數據相比，故事——那怕是道聽途說——要打動人心容易得多。

► 從《地球不是圓的》一窺地平論者②︰當實驗結果與信念不符

核稿編輯︰黎家樂