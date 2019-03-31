三個助你明智下決定的心理學智慧——取自《快思慢想》

《快思慢想》（Thinking Fast and Slow）是行為經濟學的經典書籍。書本對投資、市場學、經濟學的影響極為深遠，作者相關的研究更令他獲得諾貝爾經濟學獎。以下會簡介的書本中一些簡單的心理學概念，以及如何運用書中的內容助你作出更佳的決定。

1. 人傾向做容易作出的決定，而不是最佳的決定

《快思慢想》指出，當人要作出決定時，通常使用兩套系統的其中一套。要麼是系統一（System 1）：系統一主要根據當下的感覺，作出快速的判斷，簡而言之就是對事物的直覺。而且系統一使用起上來，毫不費力，比如說「2 + 2」你一看就知道等於四；看見他人憤怒的表情，你不需要分析就知道他很憤怒。反而言之，系統二（System 2）牽涉刻意地使用理智分析、考量、計算相關資料。例如計算「55＊22」就需要用到系統二，如果你不控制自己計算根本就不會知道答案，但是「2 + 2」你不但不需要計算就知道等於 4，而且你就算刻意控制也不能令自己不知道答案，因爲這是系統一的工作——所以說，系統一是自動的，而系統二則需要刻意用神。

有誰喜歡計數？就算喜歡，相信都不會否定它是費力的工作。爲了保留精神能量，人有個傾向非必要都不啟動系統二，就算啟動都用得愈少愈好。所以面對困難的決定時，我們很容易作出一個看似合理的決定便放棄繼續思索其他可能性，以節省系統二的能量。舉個例子，如果你要訂閱報紙而有三個選擇：

一、$100 一個月 網上看報紙

二、$300 一個月 每日送報紙到家中

三、$300 一個月 網上看報紙 + 每日送報紙到家中

選項二的存在雖然毫無價值（因爲選項三明顯比較好），可是相比只有選項一、三的情況，更多人會選擇選項三。因為比較選項二、三的優劣非常容易（Cognitve Ease），但要比較一、三要仔細衡量是否值得多付 $200 換取紙本的報紙，取決於你有多喜愛紙本等等因素，是個相對困難的決定。由於人會傾向放棄思考選項一、三哪個較好，而因為比較選項二、三時選項三明顯優勝，所以人會捨難取易選擇選項三，這個因為明顯較差的選項而影響你衡量其他選項的現象，心理學家稱之為誘餌效應（Decoy Effect）。

2. 勿把熟悉當清晰

如果你把句子A、B分別給兩群人，讓他們就有多同意句子打分，就說是1-5分好了。很可能你會發現人群比較同意句子 A。為什麼呢？句子 A、B 是一模一樣的呀。原來這就是上文提及的現象作怪。因為句子 B 的字體較少，顏色和背景相似，所以閱讀起上來比句子 A 辛苦。當你閱讀句子 B 時，會有非常輕微的費力和不悅感。這種不悅的感覺，令你對句子B有點輕微的負面印象，繼而影響你對內容的理性判斷；反而言之，句子 A 讀起上來非常舒服，認知上放鬆的感覺，會使你更同意當中的內容。當然這個轉變很微小，調校字體不會令一個一向反對安樂死的人改變立場，但對於中立的人來說則可能有相當影響。

這個現象同樣適用於唸起來琅琅上口，又常常聽到的句子。例如：「是屬於你的，就是屬於你的」等等句子。這些句子的熟悉感和巧妙的韻律感令我們唸起上來相當舒服。根據上面的討論，這種認知放鬆的狀態很容易令我們不假思索地認同句子的內容。

當然使用口號輔助思維也沒什麼問題，可是本末倒置，以口號代替思維就不太好了。下次看到這些句子時，試一試啟動一下系統二，思考一下他們實際上指什麼？

3. 在下重要的決定時，意識到自己的狀態

人在做決定時，會分析相關的資料。可是，在決策過程中，人甚少把「自己的決策過程」納入考慮因素。我們很容易有種「客觀的錯覺」，為自己所見之事，皆反映現實。如果要說《快思慢想》一書我們帶來最重要的啟示，就是人無時無刻都受不理智的因素影響抉擇，這點相信你和我都不是例外。有一種謬誤叫自我服務謬誤（Self-Serving Bias），就是指人普遍會高估自己的能力，包括高估我們免受上文所述的現象影響的能力：多數人都會以為這些現象只適用於其他人，但不適用於自己。

雖然明白這些認知謬誤並立時消除它們，但至少能意識到自己眼看的未必為真。帶著這個意識下決定時不妨留意一下自己的狀態。自己的心情如何？有什麼想法？還有其他未考慮的可能性嗎？養成做決定時檢視自己的習慣，相信對理智抉擇相當有幫助。

本文獲澍洞 - TreeholeHK授權轉載，內容稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：黎家樂

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