《巴哈旺大飯店》：在恆河洗去罪孽後，直接往等死旅館報到

世界上如果有一個旅店，讓明知或不知自己死期的人，居住在那裡等待死亡，你會選擇前往嗎？

真有這麼一個地方，在印度恆河邊上的聖城瓦拉納西，過去四十幾年當中，已接待過成千上萬名垂死之人在此等待人生終極的解脫。這並不是允許自戮或安樂死的三不管地帶，而是讓感知死亡即將到來並且祈盼超脫生死輪迴的人們，有最後的容身之地。帶點黑色幽默的是，如果登記入住的人在15天內未死去，就必須離開旅店，彷彿「死亡」本身亦有其生命期限，讓看似嚴肅的議題頓時以戲謔作為開場，不過也唯有瓦拉納西這個以寬廣胸懷包容生與死的城市，能夠乘載這樣的故事設定。

好像一部浪漫色彩的公路電影，卻是以「死亡」作為目的地，電影《巴哈旺大飯店》（Hotel Salvation）即以此奠基於生死又略帶超現實的背景，透過一對踏上「尋死之旅」的父子，帶出生與死哲學和人生各種議題的探討。有別於觀眾熟悉的寶萊塢歌舞片，這部電影以緩慢而悠淡的節奏，徐徐道出印度世界觀對於生死的超然視野。

77歲的老父親飽受不祥之夢的困擾，預感自己死期將至，於是吵著要去恆河邊上的聖城瓦拉納西，希望在那裡告終，以獲得救贖，兒子迫於無奈，只得放下手邊忙碌的工作，陪老爸踏上一段等死之旅，而在巴哈旺大飯店的時光，像是人生的濃縮，各種情感交織，是父子間難得相處的日子，卻也是重現家庭矛盾關係與大和解的過程。

作者截圖自YouTube

乘載生與死的河城

在觀看這部電影的前一週，我才甫自印度歸來，巧合的是這趟旅程的起點與終點，就是電影中的舞台——聖城瓦拉納西。

旅途中，友人幫忙找來嚮導羅比，他帶著我們到船上遊恆河，口沫橫飛得敘說著瓦拉納西的故事，恆河是印度教聖徒的聖河，位在恆河邊最好位置的瓦拉納西，在傳說中是屬於印度神祇濕婆的城市，是通往天堂的路口，「虔誠的印度教徒相信，只要在恆河沐浴過，就可以洗脫過往的罪孽」，當他說完這一句的時候，我的確有股衝動想要跳進河裏浸泡一下，不過看到旁邊浮著動物屍首和不知名的異物，就立即珍惜生命了起來。

他一邊操縱著船身的方向，一邊帶著我們看著岸邊的風水輪轉，祭壇接連著廣場，在幾個寺廟和旅館之後，是瓦拉納西最大的火葬場。「若有生之年來不及觸碰到這條神聖河流也沒關係，只要把骨灰灑落入河水，靈魂就再也不用經歷輪迴之苦，獲得解脫與救贖」，他態度嚴肅的要我們答應不能拍攝火葬鏡頭以尊重死者後，才緩緩划向火葬場。

每年印度有數以萬計的屍體運來這裡火化，恆河邊上有兩座24小時不停運轉的火葬場，超度著不斷湧入想獲取永生的大量屍體們。這裏雖然有著超脫生死的宏觀，卻依然未能平弭現實人生中種姓階級以及財富差距的殘忍，羅比說陪葬所需的木頭、檀香木屑等火葬用品，都會依照一個人生前的階級和財富來選定，死亡或許平等，但在此刻也有天壤之別。

作者截圖自YouTube

我們在船上遠觀火葬，實在看不清岸邊儀式的進行，僅能看見巨量的木柴燃燒著熊熊之火，據聞從裹屍布的顏色可得知逝者的性別，而火化用的火苗也非隨意點燃，而是必用濕婆廟內的濕婆之火，由逝者的長子點燃，待火化燒盡後，再將骨灰灑落恆河。這裡有著一應俱全的出境產業，接待無數靈魂前往涅槃。若問我想要在這裡離開人世嗎？應是個不錯的選擇。

朋友在試飲恆河水後生了場大病，或許在恆河裡浸一浸洗去罪孽之後，就可以直接往等死旅館報到了。在河流裡人人都是塵埃，無論你是婆羅門還是首陀羅、是畜生還是輪船裡的一滴油墨，掉到恆河裡都一樣，成為平等的分子，脫去定義中的潔淨與污穢，歡樂的互融在一起奔向寬闊的海洋，眾生而平等。瓦拉納西不止是等待死亡之地，而有更多的人前來試圖重獲新生。

作者截圖自YouTube

印度家庭的親子關係

熟悉印度電影的人，對於他們傳統望子成龍，希望男生就業成為工程師的印象應該不陌生，像是《三個傻瓜》也曾討論過這議題。《巴哈旺大飯店》裡的父親彌留之際，把兒子喚至床頭邊向孩子道歉，過去兒子曾寫過很多純真的詩，但卻未獲父親支持，失去發光的機會。兩人對於孫女的教育也有許多分歧，祖父教會孫女騎摩托車，已經讓身為父親的兒子頗有微詞。而後，女兒打算悔婚去找工作，更是差點造成家庭革命。對印度人而言，女孩解除婚約退回聘禮，是足以帶給家族恥辱的嚴重程度。

作者截圖自YouTube

印度社會對於男女身份地位以及階級的傳統觀念，讓已經習於西方價值觀的我們，依然是歎為觀止。電影《救救菜英文》也映射出印度婦女地位的議題，一個全心奉獻給家庭的母親，卻成為家族的知識弱勢，透過在美國學習英文的旅程，重新發掘自己，也帶出了女性自我覺醒與成長的歷程。

電影中令人感動的橋段是兒子回家後，卻主動幫自己女兒發動機車，這個動作像是傳承，也算是默許女兒獨立自主的可能，讓下一代和解隱喻不言而喻。

「別叫我魏姆拉，那是我和你一樣被困住時的名字，在生與死之間搖擺，現在我已成精靈自由。」

用慶祝歡送死亡

如同電影最後，老父親在等死旅館中相識的黃昏之戀離開後，似乎真的準備好了和人生告別，終於迎來了歸途。

最後的出殯，一路鑼鼓喧騰，像是歡樂慶典一樣的熱鬧，或許在瓦拉納西，生死只是超脫一瞬間，解脫束縛更值得慶幸。電影中的兒子抬著棺時不禁悲從中來，但孫女在旁提醒他，祖父希望全家人歡天喜地的為他送行，片尾以輕快節奏描繪了生命最後的景緻，沈重的離別化作琴音，隨著河水流逝，細膩捕捉了家人間令人動容的情感。

作者截圖自YouTube

片中提出了大哉問，究竟是瓦拉納西因恆河而神聖，還是恆河因瓦拉納西而神聖？我們不得而知。畢竟恆河流經印度這麼多城市，卻唯有瓦拉納西被譽為聖城，被稱為是「人們獲得救贖的地方」，也是許多苦行僧人聚集所在，或許此地真有其奇異之處吧。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九