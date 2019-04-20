《性愛自修室》：性是一種本能，更是打開人生卡關的鑰匙孔

青春校園劇除了八卦、霸凌、社群議題之外，還有什麼搞頭？2019年Netflix推出自製網劇《性愛自修室》（Sex Education）突破校園喜劇新高點，新一代青少年煩惱的不再只有課業、人際關係，更供不應求的竟是「性」議題諮商，大開十八禁尺度。

不過不要被這開頭給嚇到了，雖然這部可說是媲美校園版的《權力遊戲》（裸露鏡頭一點都沒少），但其實以「性教育」為切入點，探討更多在課本裡找不到的答案的人生議題。一部好戲的關鍵，不是只有火辣標題，這部戲裡的每個少男少女都有其豐富且令人印象深刻的人物輪廓：滿腹詩書的不良太妹、來自女同家庭的體育資優生、還是處男的16歲性愛大師（？），本片以令人激賞的開放視野，顛覆以往的刻板印象，透過青少年討論性愛的煩惱撥開人生的千絲萬縷，性或許是一種本能，也許更是打開人生卡關的鑰匙孔。

Photo Credit: Netflix

片中的靈魂人物Otis由童星出身的阿薩・巴特菲爾德（Asa Butterfield）飾演，一個在學校毫不起眼的邊緣男孩，卻有著「性愛諮商」的家學淵源，耳濡目染下在學校當起了性愛諮商大師，幫助同學解開慾望謎團。如果覺得男主角阿薩有點眼熟的話，不要懷疑，原來童星出身的他已出道14年，參與作品有《雨果的冒險》、《怪奇孤兒院》等，看過他的演藝經歷，才恍然大悟為何一個年紀輕輕的男孩，卻能演活內心糾結又不得不登大人的青少年，而其飾演的Otis雖然對別人的性問題能侃侃而談，自己卻無法跨越手淫的心理障礙。

唯一知道Otis秘密的，是他的知心好友Eric（努庫提・加特瓦〔Ncuti Gatwa〕飾），看似樂觀活潑的Eric來自保守的黑人移民後裔家庭，總是穿著亮眼的他，在試圖勇敢面對校園的霸凌和爭取同儕的認同中，奮力掙扎。然而父親的不諒解，和遭遇到社會上恐同的欺凌，成為壓垮他的最後一根稻草，獨特的Eric能否重新找到自己？

本劇中觀眾最眼熟的是飾演Otis母親的吉蓮・安德森（Gillian Anderson），她曾演過風靡一時的《X檔案》女主角，這次再度現身飾演性愛諮商師，髮色神情神似《穿著Prada的惡魔》裡的梅莉史翠普，性感且自信。身為專業的心理諮商師，面對青春期的寶貝兒子，也是手足無措，按耐不住焦慮介入兒子的生活，引發各種趣事。

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撕開標籤，挑戰刻板印象的選角設定

這齣戲讓人最愛的一點，就是有許多有趣且試圖打破刻板印象的設定，在學校稱霸一方、獨領風騷的風雲人物是印度裔的同志及嬌嬌女，白人金髮女孩是他們的打雜兼跑腿；梅芙不敢接受傑克森的追求，因為相較於自身家庭的殘破，傑克森不但是體育資優生，還來自於一對恩愛女同志組成的健康家庭，也突破傳統家庭設定的窠臼。這些令人眼睛為之一亮的設定，打破過往校園劇對於種族族裔的印象，不是非得某些人種才能站上食物鏈的頂端，而且以往戲劇作品也較少著墨印度裔的同志角色，在這部片中也佔有重要戲份，相當新鮮。

Photo Credit: Netflix

找到自己，比性愛更重要的自我認同

就像知名心理學家阿德勒說的一句話，「所有煩惱都是人際關係的煩惱！」每每找上男主角Otis諮商的同學，問題百百款，看似棘手的性愛疑難雜症，其實撥開表面，更深的是青少年時期各種心理層次的焦慮、認同等問題。性愛只是「想要愛」的變形，每個人在尋求關係上的歸屬，渴望愛與被愛當中，心裡難解的心結浮出如冰山的表面，透過最直接的性愛呈現出來而已。

例如校長的兒子有著過人的身高和生殖器，但因父親的巨大陰影讓他無法「硬起來」，甚至需求助於威而鋼，最後在幾番轉折下碰巧得到Otis的開導，打開自己「總想回應他人期待」的心結；從好朋友晉升為女同志戀人的露西和譚雅，感情超好卻總是在做愛時卡關，原來友情並不能直接等同於愛情。幾乎無所不用其極，想把自己趕快破處的怪咖少女，和想要累積性愛經驗值的Otis一拍即合，急著約炮，但不相愛的兩人，真的能順利闖關成功嗎？還是能明白自己僅是不想「差人一等」落後同儕進度太多呢？

Photo Credit: Netflix

性愛糖衣下的心靈雞湯

青春校園喜劇總免不了談論到的青少年議題，在這部劇裡得到更深度的詮釋。

遭霸凌排擠的人如何在同儕中求生存？現在的青少年在揭露隱私的社交軟體上如何自保？為了趕上同儕進度，積極破處的少女、虎媽對青少年兒女無法克制的控制欲，還有在現今社會上仍無所不在的恐同情節，在Sex Education「性愛自修室」為前提的包裝下，各種議題探討彷彿無下限，更直面的描繪出來，讓觀眾大歎過癮。

或許校園裡同儕壓力的比拼，已經從成績、社團、公共事務的活躍程度，進展到性愛經驗值，然而這部戲似乎想說的是，性愛經驗並不是比賽，而是更珍貴的存在，先認同自己，喜歡自己，擁有愛之後才化為行動的去「做」，是不是更為暢快呢？

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九