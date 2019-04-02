與孩子討論「約會強暴」：被害者是否有極力掙扎的義務？

文：李心文（德拉瓦大學哲學系助理教授）

我想與關心性別平等、擔心孩子被騷擾、霸凌的朋友們，分享一下這一個禮拜我上課時，觀察到的一些正面的改變。

我在台灣找不到工作，所以這幾年來一直在國外工作。我自己本身並沒有研究女性主義或是性別平等。但是平常看電視新聞，聽到不管是台灣還是美國，孩子們上學，或是年輕人求職，居然會受到各種欺凌、甚至約會強暴。本來我以為性別歧視、騷擾，是我這個年代的女人才會碰到的問題。但是實在太常在公開或是私下的場合，聽到學生被同學或是老師欺負。因此我開始意識到，應該要想辦法教導孩子們正確的觀念、學習尊重他人，保護自已。

2018年我在通識課上第一次和學生討論關於約會強暴的主題，關於課程內容，有興趣的朋友可以參考我這篇文章：約會強暴的舉證責任。想瞭解課程內容的朋友也歡迎與我交流經驗，交換意見。

為什麼約會強暴那麼常發生？

我第一次討論約會強暴就被嚇到了，因為我一切換到這個主題的投影片，講沒多久，就有一兩個女生突然匆忙地離開教室。上課之前，已經有一位女學生跟我說她有創傷後症侯群，希望那兩堂課可以不要去教室，在家裡看錄影就好。我也答應她。我班上也才不到70個學生，居然有三個人明顯地感到不舒服。還不知道有沒有人直接不來，只是沒跟我說。

我當時使用的教材，包括兩篇學術論文［1, 2］，以及網路上一篇匿名投稿、關於約會強暴的第一人稱敘述故事［3］，作者是一位自稱是受害者的Grace。故事中的「加害人」是一位美國知名喜劇演員Aziz Ansari。故事大致描述兩人如何在頒獎典禮上認識，然後第一次約會，男方就急著對對女方上下其手。女方委婉地表達希望可以慢慢認識交往，男方還是繼續不停的肢體觸碰。

有些人可能會質疑，這個故事只表達了女方單方面的說法，而女方可能是想紅，所以鬼扯自已被知名影星性侵。但事實並非如此。首先，女方想紅的話，應該會出面。Grace至今仍然沒有出面。此外，關於故事內容的真實性，男方是有回應的。男方並沒有否認女方對他們約會經過的任何描述，他只否認他有性侵Grace。

也就是說，相同的行為、動作，女方覺得十分不舒服，而男方卻認為她是願意的。

我讓學生讀這個網路上沒有學術性、甚至有點八卦性質的文章，不是要他們去從事道德審判，而是要讓他們看看在實際生活中，約會強暴那麼常發生，就是因為約會雙方對彼此意願的認知上，可能有相當大的差距。

我請學生針對這個故事，回答兩個問題。

問題一：故事中，女方是否有表達過她的同意？如果有的話，請把不管是行為上或語言上她表達同意的證據列出來。

問題二：女方是否被強暴或性侵了？

理論上，答案一和答案二其實應該要有直接關聯，答案一決定答案二：如果女方同意，那麼就是合意性交、不是性侵。如果女方不同意，那麼就是不合意性交、而是性侵。就這麼簡單，幹嘛分成兩個問題呢？

因為我們有一個很奇怪的社會文化，答案一不一定決定答案二。

由於受到社會文化的影響，很多同學的答案一和答案二是無關的。大多數同學們讀完故事後，都認為女主角並沒有同意。那麼，同學們的答案二，應該就是要回答說，女主角被性侵了。

比較奇怪的是，有不少同學主張，女方雖然沒有同意與男方發生關係，但她並沒有被性侵。

如果她沒有同意與對方發生關係，卻被對方發生關係，那怎麼會不算性侵呢？

這些同學的看法是，如果女方不想要與男方發生關係的話，她不應該期待男方要去揣測、推敲她的想法、或是徵得她的同意。她應該要鄭重地跟對方大聲說「不」、或是趕快逃離現場、或是趕快拿手機起來報警。

也就是說，有不少人認為，如果想要與他人發生性行為，不需要先詢問對方的意見，直接開始就好。對方不想的話，讓對方來想辦法拒絕你即可。

女性有義務要極力掙扎？

我為什麼要叫學生讀一個八卦網站上的小道消息呢？因為所有的約會強暴故事，都是這樣的故事。性別不平等的社會裡，社會期待男性要積極地展開攻勢，而女性若不願意發生性行為，有義務要極力掙扎。你如果因為傻了、楞住了、呆掉了、嚇死了、害怕激怒對方，因而沒有極力掙扎，大聲呼救，那麼，男士沒注意到你不願意發生性行為，也不能怪他們，因為男性的天性就是要到處打獵追逐。男人就是要強硬才夠man，有禮貌的男人會被視為娘娘腔。女人說不要你就停止就不夠man。女人喜歡說謊，說「不」就是「要」的意思。

就是這樣的信念，造成許多約會強暴。那些受害者唯一的問題，就是不知道要怎麼樣說「不」。由於當時沒有反應過來，不知道怎麼樣才能不要搞得很難看，所以他們不敢大聲說不。

不敢大聲說「不」，就應該被性侵嗎？老實說，除非已經準備好要和這個人翻臉，不然正常應該沒有人會直接大聲說「不」吧？搞的好像對方是強暴犯，而我們需要喝斥他？

因此，不少人們在不情願的情況下，由於一時想不出要怎麼樣才能拒絕對方，又不讓對方感到不舒服，因此，只好忍一忍，被迫與對方發生關係。

而大家完全不覺得對方應該先問他的意見，看他是否同意。

在討論完這故事後，我再介紹那兩篇學術論文的論點，都主張在發生性行為之前，應該要徵得對方的同意。有興趣的朋友可以參考先前提到的文章。

當然，社會上仍然有不少人覺得這樣的論點很荒謬。哪有人發生性行為之前，還要問對方意見的？做為老師，我的工作，是把正反意見擺在桌上，讓你自已決定誰的意見比較合理。你要怎麼過你的人生，是你自已決定的。但我希望我的學生可以懂得尊重他人、保護自已。

接下來的那個學期，我另一個班上有個女孩，平時表現良好，但是有一陣子開始沒來上課。後來有一天，她寫電郵給她的授課老師們，說明她沒來上課，不是因為她很懶，而是因為那幾天是她受暴一週年，對她來說不太好受，希望老師們可以諒解。接下來，她好一陣子沒來上課，有天我又收到她email，說雖然學校懲罰了她的施暴者，但是檢察官決定不起訴。她沒有怨天尤人，而是呼籲我們這些老師，請我們想辦法，看能不能做些什麼，讓這樣的事不要再發生。

後來她休學了。

本來我只在通識課裡加這段關於約會強暴的討論，但因為這女孩的呼籲，我開始覺得有必要每堂課都要討論。這學期倫理學課，我把我用的教材做成精簡版，在上課的時候與同學們討論。

這次上課的時候，發現很多孩子已經有這個觀念了：要接觸他／她人身體之前，應該要先詢問，徵得對方的同意，不應該自己想做什麼，就做什麼。

當然這也不是我教他／她們的。應該是其他也關心孩子安全的老師、家長們教的。

這個觀念是我們這些上一個世代的人所沒有的。很多人的觀念仍然停留在男生就積極主動、窮追不捨，女生說「不」的真實意義其實是「你要再積極一點」。女生也只能百口莫辯。

我覺得看到孩子們自已說出，要做什麼之前，要先問對方的意見。我覺得他們好棒，他們懂得尊重別人。孩子們，因為你們懂得尊重別人，這個世界變的更安全、更美好了。

參考資料

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航