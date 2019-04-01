再見平成，你好令和：作為日本的時代代號，新年號必備的「革易舊制」精神

文：胡煒權

圖：游承穎

隨著在位31年的明仁天皇於今（2019）年4月30日退位，由皇太子德仁於翌日的5月1日接任為第126任天皇，一億多名日本國民除了迎來新國王外，還會迎來新天皇的元號（年號），作為新天皇在位時的時代代號。

日本自公元8世紀從中國王朝導入元號制度後，一直延綿至今。在明治維新以前的每一任天皇都會因應不同原因更換元號，但到了1868年，維新政府以明治天皇的名義下達了著名的《一世一元之詔》，宣布從此以後，每代天皇都只用一個元號，在位期間不再更換。

這決定看似是恰好地象徵了「新人事新作風」、「革易舊制」的精神，但其實早在之前的江戶時代，儒家人士之中已提倡「一世一元」，以示天皇權威更加清晰可見。

換言之，「一世一元制」雖然是體現維新政府改革日本舊制度的一個部分，但卻不是什麼新「發明」。另外，除了政治意識形態上的目的外，實行「一世一元」制也是為了方便政令發布和記錄。

雖然如此，包括明治在內的四個元號的構成方法，跟以前的各個元號是差不多的，都是找專人從中國的諸家經典中選出數個合適的文句，再從中選出幾組由具有代表性的兩個漢字組合，作為元號的候補；最後再由高級貴族（明治以後先是樞密院，二戰後是內閣）審議，再上呈天皇作實。例如，大正天皇的「大正」來自於《易經・彖傳・臨卦》的「大亨以正，天之道也。」

理論上，明治以前的各代天皇是可以要求再審再選的（但大多是接受），而明治以後的天皇基本上則會「尊重」政府的決定，不會要求更改。

不過，由於《一世一元之詔》是明治天皇即位後才下達的政令，而且他的治世又象徵日本歷史的轉捩點，因此他的元號「明治」與後來的「大正」、「昭和」、「平成」，以及今年公布的新元號在決定過程上都有所不同。據目前的官方說法，明治天皇是親自抽籤，選中了「明治」為元號，而後來的三個元號則沒有這個環節。

明治天皇於1912年死去後，大正天皇在國家全面悲哀中接掌皇位，加上明治時代以來，日本政府極力塑造天皇神聖無上的絕對權威，大正天皇的新元號發布自然不容千萬國民來置喙。

日本年號

然而，大正天皇從小便體弱多病，到了晚年（1920年代），已經無法處理政務和國事。那時候又正值日本在外，於中國東北三省的擴張備受國際社會批難，國內則因為一戰後的國際經濟大蕭條影響，各種社會福祉、制度改革的壓力日漲，政府高層極希望當時的皇太子裕仁（後來的昭和天皇）早日登基，或接掌大權。

在這樣的政治需求下，當時的媒體也呼應這個氣氛，協力地為裕仁營造人氣，爭相報導他的行動，以讓國民感到他們將迎來有為的年輕君主。

隨著這個浪潮越來越澎湃，民間對裕仁的期待越來越高大，新聞價值也越來越高。終於，這種熱潮間接導致了1925年的「光文事件」。

「光文事件」發生於1925年12月25日凌晨，大正天皇死去後，人氣急升的新天皇裕仁的元號，便成為各大傳媒爭相搶先報導的焦點。當時的《東京日日新聞》（現在的《每日新聞》）在大正天皇才剛病逝後不久，便以號外的方式，搶先報告新天皇裕仁的元號是「光文」。但不久後政府便出來否認，澄清在政府備選的幾個元號中，沒有「光文」，暗指《東京日日新聞》誤報，純粹捕風捉影。

無論如何，「光文事件」成為了羅生門。有專家指，為了維護新天皇的權威，元號被搶先報導是不好的結果。因此，不管「光文」是否曾被考慮，被媒體搶先曝光後，這個選擇已然胎死腹中了。

「光文事件」看似是90年前老掉牙的小事件，但事實上，像專家意見所說的，即使天皇權力有限，但天皇的權威卻仍然是受到日本當局重視的。31年前昭和天皇病逝後，「光文事件」沒再重演，一切都在政府嚴謹保密下進行，新元號「平成」的公布也十分順利。一直到了最近，隨著明仁天皇即將退位，當年遴選元號的內幕才獲得部分事實的公開。

從此可見，日本對於新天皇元號「保安措施」可說是密不透風，即使現在元號與天皇的關係已遠不如戰前，但作為日本的時代代號，又涉及到日本國內各界的施行運作，日本當局對於元號的安排慎之又慎，4月1日正式公布的新元號「令和」，便沒有被搶先報導了。

新年號「令和」，與即將在5月1日即位的德仁皇太子。「令和」出典是日本古典和歌文集《萬葉集》卷5〈梅花之歌〉：「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航