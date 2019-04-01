共機20年來首次刻意越界，「約定俗成」的台海中線是哪來的？

※封面圖片為中國「殲11」戰機，與這次跨越台灣海峽中線的戰機同款。

國防部表示，中國2架戰機3月31日上午蓄意越過台灣海峽中線，雖然我國派戰機攔截後，對方軍機就返回中線以西。但這是1999年，海峽中線被美國確定以來，第一次刻意跨越中線。不過跨越台海中線，不代表進入我國領空，這條台海中線是1950年代，美國一位空軍將領所劃定。

中國2架戰鬥機飛越台海中線，國防部派戰機攔截

國防部表示，中國2架殲11戰機3月31日上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，中國軍機飛返中線以西；據了解，當時共機距離台灣仍約185公里。

《聯合報》報導，消息人士指出，這起事件發生在澎湖群島西南方「台灣灘」海域的上空。兩架由福州義序機場起飛的殲11，航跡跨越海峽中線。我方派出在空偵巡的經國號戰機趕往攔截，並下令嘉義基地4架F-16緊急起飛，此時共軍也有2架戰機緊急起飛，局面一度緊張。不過「踩線」的2架共機，並沒有進一步深入，而是沿中線飛行約10分鐘後就返回，在雙方都有所克制下，未出現「擦槍走火」的不友善動作。

蔡英文、外交部：中國不要挑釁

《中央社》報導，大陸委員會昨晚就發出新聞稿表示，中共近來持續透過軟硬兩手，推促「一國兩制台灣方案」。在中共總書記習近平元月2日講話，特別強調絕不放棄武力犯台；今天這種跨越海峽中線的軍事恫嚇，就是推促終極統一硬的一手。

陸委會主委陳明通今天上午接受廣播電台專訪時再度闡述上述立場。他說，昨天蔡英文總統在總統府接到訊息後，立刻召集國安團隊啟動因應措施，陸委會晚間發出的新聞稿也是整個因應措施的一環，政府對此有整體戰略思考。

他強調，針對中共，國安團隊完全研判，並作戰略準備。雖然目前兩岸沒有官方對話，但「沒有對話不代表不了解對方」、「沒有還是可以精準研判對方在想什麼。」

（中央社）總統蔡英文上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」後致詞表示，近年來，國際情勢急遽變化，國家安全面臨複合式的、多面向的挑戰，無論是維持區域穩定、捍衛中華民國的主權或是保障台灣人民的福祉和自由民主的價值，國軍的角色及任務將更加的重要。

她進一步表示，最近，解放軍動作越來越多，前天共軍飛越宮古海峽，引起周邊國家嚴重的關切。昨天在台灣海峽也發生中國空軍軍機破壞默契，飛越海峽中線，遭我空軍警告後才返回中線以西的挑釁行為。

總統說，中國這些動作不僅是對兩岸的現狀是一種片面的改變，更是對區域安全穩定的一種公然挑釁。總統表示，在此不僅要提出嚴重的抗議，也要鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

蔡總統說，在此要讓全國人民知道，對於堅守、堅定保護國家安全及主權、堅定維護民主自由的生活方式、以及堅定壯大台灣的方向來前進，這「三個堅定」上，不用懷疑國軍捍衛台灣的能力和決心。「作為總統，也會和各位戰士一起奮鬥到底」總統表示，國土一寸不讓。

外交部長吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會，他受訪時表示，昨天有即時接到通報，跟相關單位討論如何處置。外交部透過推特直接發出聲明，中國的共機穿越台灣海峽中線，這是一個故意的行動、挑釁的行動、也是危險的行動，對此加以譴責，外交部也第一時間通知區域夥伴國家，關注這件事。至於通知哪些國家，吳釗燮說，不方便公開說明。

媒體詢問是否因最近與美國關係太好而被中國反制，吳釗燮指出，邏輯要搞清楚，這是中國威脅台灣，台灣尋求相關的友盟國家進行必要的合作，絕對不是台灣跟哪個國家關係太好，中國才會這樣。相反的，是因為中國不斷威脅、挑釁台灣，台灣就必須要尋求外界的協助。

吳釗燮表示，台灣跟美國的關係有相當幅度的改善，在官方交往或各方面活動看到有高幅度改善的情形，感謝美方的改善措施。

中國官媒：台美互動再增加，解放軍還可能到台灣島上空巡航

中國官方媒體《環球時報》，今天則發出社論表示，美國自從通過《台灣旅行法》後，美台互動不斷增加。「尤其是美國軍艦今年以來三次通過台灣海峽，上周的最近一次除了驅逐艦，還有一艘海警隊的巡洋艦同時通過，不斷向大陸方面施壓。」

《環時》社評也說，中國從未承認過「海峽中線」，但雙方海空軍過去都有不越過中線的默契，「但如果說這種默契是台海現狀的一部分，維持它的前提條件是兩岸關係的政治基礎保持不變，台灣也不發生與外部勢力超過以往水準的聯繫和互動」。

文中進一步威脅，稱若美國和台灣繼續挑釁中國，「解放軍還可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍，用更加直接的方式宣示國家對台灣的主權」。

美國議員提《台灣保證法》、美國軍艦3度穿越台灣海峽，引起中國不滿

《聯合報》報導，我國軍方將領透露，目前無法確認此事確實動機，但近一、兩周海峽當面中國軍機活動相當密集，可能與日前美國海軍與海岸防衛隊的船艦通過台灣海峽有關，中國因而選擇在台灣海峽南部海域「越線」，一方面有激起注意的示威效果，同時此地海域遼闊，離台灣本島還有100海里以上，緊張性相對較低，不至造成局面失控。

近期，台灣與美國的確有很多聯繫。華盛頓時間3月26日，美國3位宮和黨議員和3位民主黨議員連署提出了《台灣保證法》（簡稱《台保法》），《台保法》可說是《台灣關係法》的升級版。在軍事方面，《台保法》則明確規定美台軍售常態化、邀請台灣參與雙邊或多邊軍演、甚至讓美國高階軍官派駐台灣。政治方面，《台保法》也要求美國應推動台灣「有意義」地參與聯合國、世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織。

此外，《美國之音》報導，光是今年，美國軍艦就分別在1月24日、2月26日和3月25日3度穿越台灣海峽，自從2018年7月以來，美國軍艦在不到1年時間內至少已經6次穿越台灣海峽，在此之前美軍艦船穿過這海峽的頻率大約是1年1次。

此外，《中央社》報導，近期也傳出川普政府已默許台灣提請的60多架F-16戰機採購，這是繼1992年美國售台F-16以來，再次出售戰機給台灣。

「台灣海峽中線」不是領空，只是一條「約定俗成」的線

但中國這次穿越的「台灣海峽中線」究竟是什麼？《自由時報》2008年報導，台灣海峽中線是1950年代，美國與中華民國簽訂《中美共同防禦條約》時，由美國太平洋司令部軍官戴維斯所劃定，當時目的是約束蔣介石軍隊不要越界反攻大陸，而把美國拖下水。

但國防部直到2004年才公開承認這條中線，《經濟日報》報導，國防部公部的「台海中線」座標，分為空軍和海軍使用兩種。空軍使用的「台海中線」座標經緯度為北緯27度、東經122度至北緯23度、東經118度兩點間的連線。

《自由時報》報導，雖然中線由美國人所決定，但我方空軍戰機在1999年之前經常在福建東南沿海偵巡，中國空軍則是因為實力太差不敢正面對抗。不過1999年兩國論後局面整個改觀，在美方的要求下，台灣空軍活動範圍被限縮在中線以東，加上中國空軍時實力逐漸趕上台灣，從此中國戰機出海頻率大增，但都未曾跨越蓄意中線。

《聯合報》軍事記者程嘉文評論，20年來，中國軍機偶有操作不慎、天候等因素，短暫超越中線的例子，但通常都在我方警告後，立刻退回中線以西，但昨天卻沒有立刻回頭，且這次台海中線附近的航線，在中國軍機跨越前後，竟都沒有民航機在飛，可能是中國下令民航機刻意避開，避免爭端。

程嘉文表示，海峽中線雖然存在多年，但它完全只是各方默契，不但沒有文字約定，甚至連口頭承諾都沒有。法理上講，扣掉12海里領空，台灣海峽大部分都是國際空域，任何國家的軍民飛機，都可自由飛行，中共戰機越過海峽中線，也正是向台灣、華府乃至世界宣告：海峽中線這種只有「俗成」、不曾「約定」的規矩，並非不能打破，沒有非遵守不可的義務。

中國2天前才出動軍機穿越日本宮古海峽

除了對穿越台灣海峽中線，中國空軍近幾天對日本動作也很頻繁。綜合《大紀元》和《聯合報》報導，日本防衛省31日宣布，共軍30日派出4架轟6轟炸機、2架戰鬥機、1架Tu-154電偵機，經東海飛越台灣與日本之間的「宮古海峽」，進入西太平洋，再原路折返。雖然沒有進入日本領空，但日本自衛隊也緊急讓戰機升空戒備。

從日方發布照片可以看出，轟6轟炸機隸屬中國東部戰區的「空10師」，機翼下掛載中國自製的「長劍20」巡弋飛彈。這是去年5月以來，該單位首度執行飛出東亞島鏈的遠海長航任務。

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核稿編輯：羊正鈺