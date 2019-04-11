惡性黑色素瘤有5項明顯特徵，一旦發生應盡速就診

文：林芊聿（健康傳媒）

每個人身上普遍都存在幾顆大大小小的痣，痣的形成來自於痣細胞，屬於黑色素細胞的一種，正式名稱為黑色素細胞痣，當痣細胞聚合在一起，即成為一般所稱的「痣」。醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院皮膚科主任張景皓醫師表示，痣的生成有深有淺，有些痣打從出生就存在，有些可能日後才突然生成。如果痣突然出現變化，建議求診詢問醫師。

圖／羅東博愛醫院提供 每個人身上普遍都存在幾顆大大小小的痣，痣的形成來自於痣細胞，屬於黑色素細胞的1種，正式名稱為黑色素細胞痣，當痣細胞聚合在一起，即成為一般所稱的「痣」。（圖／羅東博愛醫院提供）

痣依據分布的位置又可分為接合痣、真皮痣與複合痣。其中接合痣位於表皮層內，通常較表淺，真皮痣則位於真皮層，多為較大、突起較明顯或長毛的痣，而複合痣存在於表皮層與真皮層之間，大小一般介於接合痣與真皮痣之間。

痣若無害，通常不會引起民眾困擾，但若是對痣的位置與美觀有所顧忌，也確實可以採取安全的做法協助去除，如：雷射、電燒或手術切除等。除痣手術雖屬小型手術，卻仍須專業醫師診斷與正確手術治療，建議民眾應尋求正規的醫療機構與專業的醫護團隊，以確保手術的順利與安全。

除了良性的痣之外，若發現皮膚上的痣或是深色斑塊出現變化，民眾也不應輕忽。以皮膚癌中的黑色素瘤來說，其特徵即為皮膚上出現黑色斑塊、痣出現變化或指甲面內出現深色條紋等。

惡性的黑色素瘤通常具有5項明顯特徵，一旦任一情況發生，應盡速就診，尋求皮膚科醫師確認：

身體上的斑塊或黑痣出現上下左右不對稱性 邊緣呈現不平滑甚至鋸齒狀 顏色出現變化或深淺不一 大小突然變大且大於6毫米，或突然快速隆起 伴隨滲液、脫屑或潰爛

張景皓醫師補充，亞洲人若罹患黑色素瘤，好發部位為四肢末端。初期因為不痛不癢，因此很容易疏忽，但黑色素瘤一旦病發，治療效果與預後普遍不佳，因此還是建議必須從自我檢測做起，以利早期發現、早期治療。

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