被假新聞包圍怎麼辦？5個步驟教你提升「媒體素養」

快速消費與流量霸權給了假新聞滋長的溫床，在台灣漸漸也可以看到，原應該做好內容核實與新聞人守門的傳統電視媒體，漸漸成為了假消息的傳播者。

NCC在最近針對多起電視新聞台因「新聞內容未經核實，違反事實查證原則致損害公共利益」等規定進行懲處。由此可看到新聞內容核實、平衡報導，與新聞言論自由、閱聽人知的權利，一直以來都是各自聲勢此消彼長的辯論。

本文暫且把這千古辯論擱著，尋求第三種問題解決路線，由閱聽人角度出發。至少這是目前身為媒體內容消費者的我們，可以在當下做出的反應，幾個步驟教你如何成為一位Critical Viewer，在接收到訊息時具備獨立的媒介內容批判，而不是照單全收。

提升媒體素養5步驟，讓看新聞成為高層次的思想訓練

媒體素養（Media Literacy）是依照自己的需求和接收訊息的目的，採用（access）、分析（analyze）、評估（evaluate）及製造（create）媒體資訊的能力。既然是素養，就是一種淺移默化的生活習慣，需要在日常生活中長時間的累積與培養。學者Ploghoft與Anderson（1980）即提出接收電視新聞訊息的幾個技巧，即使在今日，也可作為接收各種平台媒介中新聞的自我訊息查核5步驟。

一、區辨訊息

所有訊息都是被再製的。瞭解訊息中的符號以及框架，鏡頭特寫的背後意義、說話者片面說詞的用意。要知道有時眼見不一定為憑，更何況媒體中的畫面又是再經轉一手的畫面。

加上社群媒體的推播助瀾，媒體為了要在3秒鐘吸引目光，與貓狗等更受關注的事物爭取注意力，訊息的再製與聳動成了唯一辦法。

被聳動標題與影音吸引前，先停一秒，確認一下訊息的合理性，這不妨會減少幾次「後悔點進來」、「我究竟看了什麼？」等尷尬念頭的發生。

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二、瞭解訊息的元素

媒體都有自己的基因與習慣。會依循自己的基因，產生符合組織定調與製作習慣的訊息內容。這可能是敘事手法、畫面視覺的選擇、主色調、平面排版，或是意識形態。就像常見廣告手法，用美麗動人的女性身材展露，來暗示產品是「性感的」、「吸引人的」，進而影響消費者對於產品的印象。

也因此在面對訊息時，要知道編織訊息中的元素有哪些，要表達什麼樣的框架內容，對於訊息內容組成元素是可以保持質疑的態度，並非逆來順受。

三、評鑑訊息

媒體傳達的是觀點與價值，這樣的觀點與價值是可受公評的。觀眾可以對於新聞中的內容，保持客觀的看法與個人評價，評鑑訊息的真實性、客觀性，以及是否符合公眾利益的普世價值。

媒體同樣有著自己的觀點，說白一點媒體可能具備某種特定的意識形態。記者、編輯、媒體老闆的意識形態有時過強，就算在新聞中加入平衡報導的元素，也會失去中立、客觀的性質，有意無意之間展現出特定的意識形態。

四、個人對訊息的回應

每個人對於同一則新聞的理解都會不一樣。喜歡高雄市長韓國瑜的人，看到韓國瑜的新聞會持續追蹤，不喜歡韓國瑜的觀眾或許看到就會轉台。不同家媒體也會針對組織的特定TA，製作符合他們喜好的新聞內容。

社群媒體讓觀眾有更多機會對於新聞內容作出回應，例如轉發、分享、按讚、回覆。有時新聞本身不再是主要焦點，影響他人更深的或許是新聞貼文下方的觀眾留言。

五、辨明媒體的影響力

媒體內容產製是門生意，也是一種影響力。當媒體成為一門生意，市場機制與收視率成為了內容製播的參考，且產出的內容是為了獲利，造就了熱點重複報導、誇張語氣、立場偏頗，煽動閱聽人情緒與感官的疲勞。

當同件事情與同個議題不斷的重複報導，大篇幅的版面與專題，就會造就社會對於該議題的關注度。正因媒體有議題設定（Agenda Setting）的社會影響力，進而影響到觀眾心目中認知議題的重要程度。

關掉電視、刪掉app就能避免文本迷思？

過去學者針對台灣國小與國中，兒童和青少年的電視媒體素養進行研究，發現電視收看的時間與電視素養，在國小階段不相關，在國中階段卻成為負相關（饒淑梅，1996；吳翠珍，1996）。也就是說台灣青少年與兒童的電視素養，不會因為看電視時間越長，而越能對於電視中的文本具有獨立的批判性思考，在國中階段研究顯示，反而會對電視媒體素養造成負面影響。

既然如此，我們應該避免收看電視，或是減少使用社群媒體收看新聞嗎？

其實只要在看新聞時依照5步驟思考訊息內容，當看到奇怪訊息時心有餘力再去進行事實的查核，即可以更進一步避免對於文本的迷思。

台灣在假新聞的核實上下了很大的功夫，網路上可以看到不同對於新聞查核的平台，包括「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」，點進去會發現裡面有很多曾在網路上看到的一些消息，原來我們生活周遭每天都充斥著假新聞，例如：

LINE也在近日發布其在LINE TODAY中強化「謠言破解」專區，來源就是結合上述4個台灣目前的事實查核平台，讓事實查核行為，漸漸融入在民眾日常的新聞收看習慣當中。

不只是台灣，香港也非常注重人民的媒體素養，香港青年協會媒體輔導中心自2016年開始，於全港20間中學推行「新媒體素養教育計劃」，就是希望從青少年期間就培養基本的媒體識讀能力。包含：

功能性消費素養：即搜索資訊能力、理解資訊能力，例如注意資訊來源，於具公信力網站取讀可靠的新聞資訊。

明辨性消費素養：即分析資訊背景能力、評估資訊影響能力，例如識別出可疑新聞，比較其他新聞網站，評估資訊的可信性。

明辨性製作︰即媒體參與能力、媒體創作能力，這是鼓勵青少年更近一步的實際作為，例如參與網上論壇討論，發表言論時顧及後果。

新聞媒體素養早在幾十年前就開始討論，而現今社會的閱聽人更需要對此議題更加關注。媒體就像是人們感官的延伸，一般人都會注重自己的飲食了，媒體上資訊也需要注重攝取的質量。如此一來，才能夠讓看新聞成為高層次的思想訓練，讓自己具備一些思考的批判，成為一位令人刮目相看的Critical Viewer。

參考資料

Anderson, J. A., & Ploghoft, M. E. (1980). Receivership skills：The television experience. Annals of the International Communication Association, 4(1), 293–307.

吳翠珍. (1996). 媒體教育中的電視素養. 新聞學研究, (53), 39–59.

饒淑梅. (1996). 國民中學實施電視素養課程之研究. 公民訓育學報, (5), 359–392.

本文經Ray Wang授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航