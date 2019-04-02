中國海外青年的「逾矩」行為，戳破中共法西斯大泡沫

文：王德

李家寶在台直播批習近平，可能戳破中共法西斯大泡沫。近期中國海外青年追求自由的「逾矩」行為愈來愈多。身在美國加州的中國青年「Vlog」去年直播主張台灣絕不可與中國統一，稱其母已遭中國安全單位關切，今年他仍參加桃園市長鄭文燦訪美歡迎餐會，並與之合影，對台灣地方首長之平易近人非常訝異。

中國駐南非大使林松添3月7日在智庫演講，聽講的中國學生尖銳提問，包括：中共監聽非盟總部，非洲如何能信任中共？中共對非交往採取「新殖民主義」形式如何改變？中共為非洲製造「債務陷阱」理由為何？南非境內孔子學院為何不允許自由言論？悉林大使心情不佳，對「新殖民主義」之問尤為憤怒，隨後蒐集提問學生資料後，一一致電回覆，但實際上形同警告。

陸生李家寶則直接在台直播反對習近平。在臺短期研修的21歲山東籍大陸學生李家寶3月11日在推特直播，聲稱反對習近平專制，稱習是最後一個皇帝。其後受訪表示，直播主要思想是反習、反獨裁、反中國共產黨，希望在台灣居留，呼籲台灣推動難民法立法。

李自稱12歲起開始翻牆，接觸到六四天安門事件，發現學校教育都是謊言，既已發表直播，回到中國會被冠上顛覆國家政權罪而被失蹤，7月2日離台時間到後，若無法留台，可能向其他國家求助。李家寶在台研修的嘉南藥大表達關心，但強調李家寶言論不代表學校立場。李家寶接受年代電視台訪問，表示已無法與在陸親屬聯繫，海基會稱將全面考量後處理。

青年是天真、熱情、充滿理想、追求理想的一代，是時代變革的推動者。現代為革命坐而言、起而行的全是青年：

鄒容寫《革命軍》時18歲，20歲死於獄中、陳天華30歲寫 《猛回頭》鼓吹革命，同年自殺、謀炸五大臣不成的吳樾死時 27 歲，刺殺安徽巡撫恩銘的徐錫麟被處死時34歲、秋瑾被處死時32歲、陳獨秀創辦《新青年》時36歲、毛澤東創立「新民學會」時25歲、曾兩度領導中共的總書記瞿秋白被處決時36歲、野百合學運總指揮翁章梁當時25歲、林飛帆領導太陽花運動時26歲。

這些青年們共同特點是憤世嫉俗，感於憤嫉之不足而發聲，感於發聲之不足而行動，感於行動之不足而 獻身；其起點都是感於「世俗」之強大卻又不公不義。

由這個視角看看Vlog、詰問大使的中國非洲留學生、李家寶，他們應被列入這個憤世嫉俗的系譜。他們容或還停留在發聲階段，但令其憤嫉的世俗之強大、不公不義，恐怕不能忽視。

這個令這些青年窒息、吸不到自由空氣的不公不義，就是當今習近平治下的中共政權。習近平18大掌權後，箝制學術自由、人民言論、整肅政敵、集大權於一身，19大後進而搞個人崇拜、終身領導，還妄想領導全球化，內外野心之無限膨脹真是一言難盡。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 鄒容

論者稱，習氏可謂將1978年後發家致富成果被中共剽竊、但懾於天安門的槍響不得不做順民的中國人民「斯德哥爾摩症候群」發揮到極致。2018年後習對美川普政府貿易戰策略誤判，現在進退失據，青年們終於受不了，選擇到海外發聲，此乃理所必至。

偌大中國，本來就難治理，中共政權選擇了前蘇聯體制， 政治繼承全靠權鬥，習近平走上此不歸路也是唯一選擇，但綁架了中國人民、周邊鄰國則跟著走鋼索。習氏之不歸路必須要靠不斷飲鴆止渴、打類固醇。

美中貿易戰後，西方媒體走訪中國中產階級，大部分不擔心，認為幾十年來的歷次世 界經濟危機，包括2008年金融海嘯，中共經濟照樣高速成長，頂多像打個隔，但不擔心的理由，卻是相信政府必會出手補貼。

論者謂，習近平強力打壓言論自由，罕聞中國民眾反對，主因經濟維持成長，加以中共成功灌輸民眾「莫談國事」觀念，致中國人避談政治。德國《法蘭克福匯報》（FAZ）近稱中國民眾國家認同高達90%。習近平、中共政權、大部分 中國人民、部分海外華人就這樣共同吹大中國這個泡沫，或許相信繼續吹下去，泡沫會大到川普政府也不敢戳破。

李家寶、Vlog開始以仍稍嫌稚嫩的聲音說出足以戳破這泡沫的真相。此時回想起當年李登輝「臺灣的主張」中提出 「七塊論」，反倒是長治久安之計，即台灣、西藏、新疆、 蒙古、華南、華北、東北，各自競爭，以維持安定。該論被打成分裂中國論，應屬以人廢言，其出發點，較諸毛澤東在1920年提出「各省人民自決」的「27國」論，更接近當代中國的現實。《臺灣的主張》應成為李家寶等說出戳破泡沫的養分。

Photo Credit: Zhang Zhenshi @ CC BY 2.0 1920年代的青年毛澤東，提出「各省人民自決」主張中國應該分裂成27國

這樣的泡沫，現在要統一台灣了。習近平發表五點促統，又「親自謀劃、部署、推動」「粵港澳大灣區」整合「珠三角9市」1.48 兆美元經濟總量，作為「一國兩制」的新範式， 乃至「環球時報」文章稱，台灣若加入「粵港澳大灣區」，可享加入亞投行、試點台胞台稅、台企台稅、推動兩岸區域合作、科技產業交流、鞏固台灣交通樞紐地位，乃至「台灣女孩」凌友詩說兩岸10年內一定統一。

說穿了都是給習近平、中共止渴之酖，在習近平不得不卸任前壯膽吹的哨。 中共政權今年建立70年，習近平一定要挺過前蘇聯建國73年而亡的國祚，以後能拖就拖。

中國部分人士已看到對台灣不能再吹泡沫了。今年兩會總理記者會中，提出就業問題的中共官媒記者結結巴巴，李克強總理笑稱問到重點的肺腑之言，引起滿堂笑聲，接著說就業問題是中共所有改革重點，尤其今年新增青年就業人口達824萬人，去年僅770萬；今年中國全國財政預算赤字2兆7,600億元創新高。

Photo Credit: Reuters/達志影像

福建省提出惠台66條措施，其中有補助承接臺灣青年實習企業每人人民幣5000元，但因多數城市提出特別要求，以致僅有福州、漳州、泉州、寧德、龍岩、南平6個城市實施補助，難以全省兌現。中國本身已僧多粥少，中國有學者以另一種方式表達，建議中共儘快停止對臺讓利，因為對臺巨額讓利並未讓臺獨勢力放棄其主張，且提 高臺灣人民對大陸期望值，增加和平統一難度。

李家寶選擇台灣發聲直播批習近平，就顯示台灣無可取 代的價值：華人、民主自由、通訊基礎建設完善、文化熔爐。

3月15日直播槍殺50個紐西蘭穆斯林的澳洲人Tarant留下的 「宣言」中，自承是法西斯主義者，說中國政治體制是他的理想。習近平3月18日主持全國思想政治教師座談，說要旗幟鮮明地從娃娃抓起，有良知者都會不寒而慄。

真希望時光倒流，回到CNN台3月14日讓青少年大聲說出自由意義的節 目My Freedom Day播出之前，讓李家寶能向全世界說出他的自由觀。這樣有潛力改變中國、彰顯台灣價值、為臺灣安全創造戰略空間的幼苗，值得大家呵護。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航