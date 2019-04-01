【插畫】簽MOU就像把網購放到購物車

Taiwan Fugue

韓國瑜出訪港澳後，各方關於MOU的討論即不間斷，許多人指出MOU最大的特色就是「沒有法律效益」，簽備忘錄就像是網購的時候把商品放到購物車，會不會結帳，還不一定。

而中國在MOU簽約的反悔上更是獨步全球。

2016年親中的菲律賓總統杜特蒂與中國簽下15億美元投資的MOU，最後達成率不到7%；中國承諾的海外援助，最後達成率也僅5.5%；而韓國瑜2014年任職北農董事長時，和問題重重的昆山水中仙公司簽下一萬盒的茶葉訂單MOU，最後卻只賣出700盒。

面對總是說話不算話的「貿易夥伴」，我們在面對MOU的數字也不能只抱著「看看就好」的心態，更該小心謹慎，以防這些吹噓成為動搖國本的根源。

►備忘錄（MOU）是法律承諾，還是「君子協議」？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航