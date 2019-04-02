日本「切換」年號的時機點，對重視精確的現代社會是極大負擔

2019年4月1日，日本政府公布了新元號：令和。新元號在同年5月1日實施。

新元號的出典是日本古代典籍《萬葉集》中的「初春令月、氣淑風和。」「令」有好的意思，「和」則有安祥的意思。

對日本人而言，新元號代表一個新時代。

日本的元號制度，是仿自漢帝國的年號制度。其實日本以前也是用「年號」這種稱呼。在古代的日本，天皇交替時不一定會改年號，天皇在任內也可能會改好幾次年號，所以年號的期間和天皇在位期間是不同的概念。不過到了明治時代，日本開始採用一世一元制，只有在天皇交替時才會改元，天皇在任內不改元，結果年號的期間實質上就等同天皇的在位期間。之後，「年號」這個詞漸漸被「元號」取代。

明治時代是日本轉型成現代國家的時代。明治之後，日本的改元如下：

1912年，明治改大正。

1926年，大正改昭和。

1989年，昭和改平成。

2019年，平成改令和。

改元本來是古代制度。古代人不用精確地管理時間，也沒有精確管理時間的能力。由於現代人的時間管理比古代人嚴密，而且很多場合會追求精確，所以明治之後的日本在改元時，必須面對「時間」的問題。

明治改大正時，是日本成為現代國家後第一次天皇交替。由於以前沒有一世一元制度，所以日本政府沒有想到什麼時候來決定新元號。日本政府是在明治天皇重病時才意識到：如果等到天皇過世才開始想元號，新元號會來不及實施。結果日本政府在明治天皇過世的前幾天緊急找來五名漢學專家來研究新元號。這些專家提出了六個元號案，然後由首相選出三個案交給樞密院，最後決定新元號叫大正。整個過程相當倉卒。

新元號出來後，日本政府才發現元號的切換時間也是個大問題。當初決定採用一世一元制時，大家沒有考慮到切換元號的精確時間。

當時的制度是天皇過世的當天，新天皇即位後就立刻改元。由於這一天的前半和後半的天皇不同。所以在這一天切換元號，會出現同一天當中有兩種元號的日期記載：前半是舊元號，後半是新元號。由於現代人的時間管理非常嚴密，所以這可能會造成時間記載的混亂。不過當時日本政府並沒有處理這個問題。結果1912年7月30日在日本既是明治45年7月30日，也是大正元年7月30日。（明治天皇其實是在7月29日深夜過世。不過因為7月29日剩下的時間不多，會來不及在「當天」辦即位儀式，所以當時日本政府把明治天皇的過世時間定在7月30日凌晨。）

本來，天皇的稱號和元號是不同的概念。日本史中的天皇的名稱都是後人追加的。由於以前的天皇可能用過好幾個元號，所以古代的元號在性質上也不適合當天皇的稱號。不過日本在採用一世一元制後，每個天皇只會有一個元號，這個元號等同天皇的在位期間，所以適合成為之後天皇的稱號。「明治天皇」就是使用「明治」元號的天皇過世後得到的稱號。

明治天皇｜Photo Credit:内田九一 @ Wiki Public Domain

在大正時代，大正天皇在位的最後五年間因病無法正常執行公務，所以天皇的公務實質上是由裕仁親王（之後的昭和天皇）攝政代理。這一次，日本政府就有考慮到改元問題。當時宮內省和日本內閣官房總務課各自開始研究新元號案。

宮內省研究的新元號案當初多達三十多種，然後再考量過去東亞文化圈沒有用過、能表出現國家的理想、古代典籍中出現過的字詞、易讀易寫等原則，把三十多案篩選到十案，最後又篩選到三案。日本內閣官房總務課則想出了五種新元號案。之後，日本首相從這八個元號案中選出了三種備用。

1926年12月25日，大正天皇過世，日本內閣召開閣議，然後把元號案交給樞密院會議，最後決定新元號是昭和。

昭和天皇即位後發表的詔書中提到：從大正15年12月25日開始是昭和元年。意思是「昭和元年是從1926年12月25日這一天開始算」，也可以解釋成「大正元號只用到1926年12月24日。」不過昭和元號是12月25日上午才確定，所以當天比較早發行的報刊上的日期還是使用大正元號。

日本在戰前，元號的法源是《皇室典範》和《登極令》。不過到了戰後，這兩個法令廢止，結果元號制度失去了法源。由於昭和天皇在位時間長，沒有改元的需求，所以大家並沒有留意到這個問題。一直到1975年日本國會才發現這個法律漏洞。為了補漏洞，日本國會就在1979年立了《元號法》。

《元號法》成立後，日本政府也整備了決定元號的作業辦法。元號的決定方式是先由首相委託專家學者研究新元號，專家學者要各自提出二到五種元號案，然後要說明元號案的意義及相關文獻的出處。在篩選元號案時，要留意元號案必須符合國民期待、由兩個漢字構成、易讀易寫、沒有和過去的元號或天皇諡號重複，而且不能是通俗詞彙。篩選過後，內閣要達成協議，然後要向眾議院及參議院的正副議長徵詢意見，最後再由閣議決定元號。

作業辦法整備好之後，日本政府就找了專家學者來研究新元號，以備不時之需。因為當時的昭和天皇已經接近80歲了。

1988年9月，昭和天皇重病。當時的日本政府已經有相當多的元號案，而且有設想到元號的切換時間。如果昭和天皇在年底之前過世，新元號就從新的一年的元旦開始實施。這是因為日本政府考量到當初昭和元年是從12月25日開始，只有短短的一個星期而已，這樣子實在太奇怪了。不過昭和天皇撐到了1989年1月7日。昭和天皇過世後，日本政府為了不讓日期記載方式發生混亂，決定在昭和天皇過世的翌日才開始實施新元號。

新年號「令和」，與即將在5月1日即位的德仁皇太子。「令和」出典是日本古典和歌文集《萬葉集》卷5〈梅花之歌〉：「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。」

明治改大正、大正改昭和、昭和改平成，全部是因為天皇過世。當時因為要顧慮重病的天皇以及社會觀感，所以改元議題只能在檯面下討論。然後形式上要等天皇過世後才能開會決定新元號。由於元號是時間的定義之一，而元號的切換時間又受到不確定的生死時間影響，這對重視精確時間的現代社會而言是相當大的負擔。過去改元的另一個意義就是日本社會必須面對天皇過世的悲傷，社會在迎接新時代時，氣氛會受到壓抑。

由於2019年的改元的原因是年邁的天皇讓位，改元過程不用受制於無法預測的生死問題，所以日本政府可以事前向社會公布時間表、在天皇交替之前先公布新元號，讓社會有時間去對應元號切換。

過去的改元是因為天皇過世後的手續，新元號時是由新天皇簽名蓋章後公布，不過2019年的新元號發表時，天皇雖然年邁，但是依然在位，所以新元號是由還沒讓位的天皇簽名蓋章後公布。對日本政府而言，這些都是新的經驗。和過去三次改元相比，2019年的改元方式由於可以讓社會早一步準備，所以可以減少改元對現代社會的衝擊，日本社會也不用面對天皇生死的敏感問題，所以日本民眾可以用快樂期待的心情迎接新時代的到來。

延伸閱讀

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航