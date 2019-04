NGO揭露內部文件：菸草業行銷戰術轉往「亞洲女性」

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校

三八婦女節後,關注菸草業女性行銷策略的東南亞菸害防制聯盟(SEATCA),在媒體上發表專文警告菸草業以亞洲女性為行銷目標對象,值得關注。

雖然亞洲女性的吸菸率仍然相對較低,但菲律賓、馬來西亞和泰國的少女吸菸率皆高於成年女性(9.1% vs 5.8%;2.4% vs 1.4%;5.2% vs 1.7%)。儘管政府努力保護公眾健康,但吸菸習慣仍然相當普遍。

這不是巧合。菸草業需要開發新客戶來維持和增加其利潤,而女性是一個重要的市場,也是菸草業的新產品行銷商機。

菸草業的內部文件顯示,其透過廣告和新穎產品瞄準女性,訴求新產品能促進社會吸引力、獨立性、精緻性、魅力、浪漫和樂趣。

現今女性的吸菸率高於以往,特別是低收入和中等收入國家(LMICs)。菸草業透過品牌行銷工具和圖像的精緻化來吸引女性和年輕女孩,導入所謂的「創新」產品。

跨國菸草公司TTCs推出具有新形象的捲菸品牌,如調味膠囊和調味過濾器,還有閃亮的包裝和促銷訊息。

有部分菸草業採取欺騙性策略,模糊了菸草危害的真相,吸引開發中國家女性吸菸,包括在印尼、馬來西亞和新加坡,一些捲菸品牌採用「唇膏」包裝。以女性為目標的細菸或超細菸也採用纖薄的包裝,連結吸菸和控制體重的概念——這正是女性吸菸行為的重要預測指標。在馬來西亞、柬埔寨和越南,還有號稱可減少二手菸氣味的捲菸。

為了轉移大眾對菸業危害的注意力,TTC一直在進行關於女性就業和性別平等的公關技術。

全世界最大的菸草公司菲利普莫里斯(Philip Morris International)在3月8日婦女節時發布自己獲得「平等工資認證」的消息。TTC定期獲得意義模糊的「最佳雇主」獎,同時卻反對無菸政策。

根據美國疾病控制和預防中心(CDC)的資料,女性因吸菸而死亡的風險增加了兩倍以上,現在已經等於男性的風險。這表示女性患心臟病、中風、肺癌、肺氣腫和其他嚴重慢性疾病(如糖尿病)的風險也更高了。

