2公分傷口凸顯「醫師荒」：綠島衛生所8個月只有一名醫師「24小時待命」

一名綠島居民3月底帶額頭撕裂傷的2歲小孩就醫，但因為正值醫護人員休息時間，無法壓制小孩進行縫合，醫師建議請家長先等1小時，卻被心急的的家長貼文怒罵。但這名家長所就醫的綠島衛生所，從去年8月開始，就只有一名醫師，全天候待命，也讓離島醫療人力問題再度成為討論焦點。

女童受傷正好碰上醫師吃飯時間，家長氣憤貼文

《蘋果日報》報導，3月30日，一名媽媽在臉書粉絲專頁「就是愛綠島」貼文表示，女兒在家摔倒撞到桌角，額頭撞出傷口，送去綠島唯一公立醫院「綠島鄉衛生所」掛急診，但因為正值醫護人員休息時間、小孩又顯得躁動，醫生建議先等1個小時。

但這名母親護女心切，在貼文中氣憤表示，「我無法理解，什麼是休息時間6點就是你的休息時間，我是掛急診。還跟我說孩子哭鬧可能無法縫，要有男人壓住，叫我先去吃飯7點再來縫。哪個孩子不哭鬧，這是你醫生的醫德嗎？急診急診，還叫我明天再出島被縫比較漂亮，你真的休息很重要嗎？別人生命都不是生命嗎？」

《聯合報》報導，綠島衛生所唯一的醫師陳姷頵受訪表示，30日晚間6點半左右，這位媽媽帶女童掛急診，她已在附近用餐，接到通知就趕回衛生所，初步看過女童額頭約2公分撕裂傷且已止血，只要縫合就可，但因女童才3歲，擔心縫合傷口時女童會緊張扭動，當時她與留守護士都是個頭小的女性，其他護理人員外出用餐，擔心兩人無法「壓制」女童，她告訴媽媽等7點後再縫。

陳姷頵說，當時她跟女童媽媽說：「現在是休息時間，護理人員都出去吃飯了，晚上7點後大家回來，人力比較充足時，再來縫合」，造成女童媽媽誤會。陳姷頵說，不怪這位心急的母親，事後大家互動良好，女童來換藥大家還有說有笑。

《聯合報》報導，綠島衛生所主任田淑惠說，事情跟可能是雙方在溝通上有些誤會，家長擔心女兒的急切心情，她可以理解，但她實在也得為陳姷頵醫生說句公道話，陳醫師她從2016年公費服務結束，就自願留下，至今在綠島服務4年多，真的為綠島付出不少心力。

臉部傷口很嚴重？等24小時都沒關係

一般人想像中，傷到臉部應該特別緊急。然而台大醫院婦產部醫師施景中，在臉書分享三軍總醫院公開的傷口縫合課程簡報，這份由三軍總醫院急診部陳一心、施長志醫師共同製作的簡報指出，「一般傷口12個小時內縫合，臉部傷口可延至24小時內縫合。」

台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯醫師曾於著作裡解釋，「一般而言，8小時以內的傷口，仔細清潔後，可以在急診室裡縫合；在臉部或是生殖器的傷口，因為血管比較豐富，縫合的時間可以延長到12小時。」

醫勞盟理事長、現任嘉義市聖馬爾定醫院的醫師儲寧瑋也説，傷口是否需要縫合、多久要縫合，又分成乾淨傷口、污染傷口，都有外科的標準的程序，「有些傷口很大或生命有危險，需要馬上處理，」但這次綠島女童的狀況，雖然他沒有親眼看過傷口，但就二手、三手資料看起來「比較還好，沒有特別急到1個小時、2個小時就要馬上縫合。」綠島醫師應該也能做專業的判斷。

而面對躁動的小孩，也的確需要能夠壓制孩子的醫護人員幫忙。醫勞盟常務理事、現任高雄市立民生醫院泌尿科主任的醫師蔡秀男就在臉書分享自己的經驗，她的兒子一歲多時也曾經和這次綠島的女童一樣，撞到額頭出現約2公分的傷口，當時，得請麻醉科醫師前來麻醉，小孩麻醉後仍睡不著，必須由醫師用棉被把兒子手臂以下包起來，蔡秀男自己壓抱著小孩，再用手扶著下巴才能避免小孩頭亂動，急診醫師才能好好縫合傷口。

8個月來只有一名醫生，24個小時全天候待命

這名母親的貼文，也引起綠島醫療資源的討論。《天下雜誌》2018年報導，離島衛生所醫療人員的配置，是各縣市政府根據各鄉鎮居民人口分配、調整。根據台東縣政府人口統計，2018年底綠島人口僅4097人。《公視》報導，綠島鄉衛生所編制有3位醫師，綠島鄉衛生所去年8月起，從3名醫師減少到只剩1名醫師，留下來的這人就是陳姷頵醫師。

《自由時報》報導，陳姷頵表示，她除了白天一般門診至下午5點30分，晚上7至9點還要值急診，幾乎是24小時待命。

綜合《公視》、《聯合報》報導，由於公費醫師和招聘醫師，最快也要等到今年8月以後才能報到，因此台東縣府爭取到和高雄義大醫院合作，從4月5日起至7月1日，每隔3天至1周，會提供2名具有急診、骨科和家醫科專長的醫師進駐綠島。

醫勞盟理事長儲寧瑋表示，偏鄉或離島的醫療人力缺乏，已經是老問題，「醫師都集中在大都市，比較偏鄉的地方只能靠政府的力量去做統籌。」儲寧瑋表示，除了公費生派駐，衛福部也透過醫院評鑑，要求醫學中心等級的醫院，必須負責某些醫療資源匱乏的離島或偏鄉地區。

以接下來即將派出支援醫師到綠島的高雄義守大學醫院來說，「義大醫院有意變成醫學中心，那醫學中心有兩個很重要的一定要做到，一個就是要做海外醫療援助、去邦交國支援醫療，一個就是離島，比如台北榮總就是負責金門。」

但儲寧瑋也提到，「地方衛生局就是丟給負責醫院去支援人力，如果他們本身的科別，比如小兒科、家醫科人力沒有那麼多，醫院要派出這樣支援的人力也是捉襟見肘，」提到醫勞盟最在意的醫師過勞問題，他說，政府雖然會提供支援醫院一些補助，「但是有沒有顧到那個醫師是不是很過勞，所以變成大家都不太願意去。」

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核稿編輯：羊正鈺