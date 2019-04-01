讓國球變文化，《中華職棒30週年特展—無人出局》策展人對談筆記

時報鷹總教練李瑞麟向球迷致謝的遺言書、棒球魔術師徐生明生前最後一場比賽的球衣、今年即將退役的彭政閔恰恰的三連霸冠軍戒……還有一個又一個記載光榮、淚水與汗水的獎盃、獎牌。每一個棒球文物背後，都乘載著一個又一個扣人心弦的棒球故事，這些故事或許不如棒球場上的熱血，但卻是陪伴著30歲的中華職棒，一路走來的真心。



這些文物的記憶屬於棒球，而這些記憶散落在台灣的各個角落。有形的紀念品可以透過苦功蒐集，但無形的記憶卻只能透過口說傳誦。上千件的棒球文物或許只是中華職棒30年來的冰山一角，但是當它們被從滿是灰塵的倉庫之中、小心翼翼保存的保險箱裡或是球迷家中最顯眼的置物架上，被拿到陽光之下並在眾人眼前展示，不僅重新被賦予了生命，屬於每個文物獨一無二的記憶更將被所有球迷共同享有，並且共同乘載這30年來的高低起伏。

《中華職棒30週年特展—無人出局》蒐集了來自全台各地一千多件的棒球文物，球衣、簽名球、球棒、雜誌與球員受訪的珍貴影像等等，在為期三個月的展期中不斷更替。在文物的環繞之下，陪伴棒球走過30年的點點滴滴，再度點燃血液中的棒球魂。

時序來到2019年3月中旬，中華職棒開打30年之後，中華職棒聯盟秘書長馮勝賢、INCEPTION啟藝策展人梁浩軒（Ocean）與資深棒球媒體人曾文誠，共同進行了一場對談，談論棒球也談論展覽，更談談每一件展品的背後故事。

Photo Credit: INCEPTION啟藝

全員安打，球員、球迷與官員都來挺「國球」

Ocean：這次的中職30週年特展，應該是台灣棒球史上第一次，不僅有運動圈的人參與，更是前後任總統、行政院長、許多縣市首長也一起共襄盛舉，甚至加入直播的展覽；它證明了棒球是國球，仍有這麼多人在關注。



另一方面，這個展覽也希望呈現給現役球員們看。透過這樣的展覽，可以讓年輕球員知道，我們現在擁有的職棒環境，有經紀人制度、有聯盟保護、有球迷擁護，其實在前面曾經過起起落落，由老前輩們經歷過很多很多的事情，好不容易才把這一切鞏固起來的。

Back to back，李瑞麟、徐生明遺物，惹哭死忠球迷

「老鷹振翼向西飛，五里一徘徊，我身雖離去，我心永沉醉。」—時報鷹總教練李瑞麟。

前時報鷹隊總教練李瑞麟，曾於中華職棒八年（1997）的上半季，帶領時報鷹拿下隊史第一座季冠軍。球員卻因簽賭事件，幾乎所有一手帶起的球員因此離開球場，大受打擊的李瑞麟鼻咽癌復發，在經歷幾年抗癌之後，仍不敵病魔，於2000年因病過世，享年50歲。在病榻前，他用盡力氣所留下的遺囑，也在遺孀李淑梅的同意之下，於中職30週年特展中展出。

馮勝賢：今年過年，師母（李淑梅）跟我說，李瑞麟老師已經過世快20年了，他生前曾留下一封遺書，裡面寫了些話，想要感謝球迷與幫助過他的人，希望我把這封遺書帶到台北展。我聽到時嚇了一跳，這個對老師來說很重要，我告訴師母，我會親自下去拿。

到了他們家，第一次讀那封遺書，眼淚真的快掉下來。老師透過遺書，謝謝球迷、寄託於球員，要大家不要為他掉眼淚。拿到文物的當下，真的很沉重、很感動，也有更大的使命感，一定要把老師的遺書帶上來，當天晚上就帶到會場去做調整。

Photo Credit: INCEPTION啟藝

「今年一定要讓球迷再感動一次。」—永遠的味全龍總教練徐生明

有棒球魔術師之稱的教練徐生明，曾二度擔任味全龍隊總教練，帶領著龍將締造中華職棒史上第一次三連霸，被許多龍迷視他為永遠的龍隊總教練。2013年，比賽結束後徐總因病猝逝，享年54歲。中職30週年特展，也訪問了遺孀謝榮瑤，並規劃展區陳列徐生明的文物，其中，生前執教最後一場比賽時所穿的球衣，也在其中。

馮勝賢：的確有不少龍迷來看徐老師，我們展場導覽的最後一站，也是徐老師生前最後一場比賽穿的球衣，很多人在那區都聽到掉淚。

有次我和師母（謝榮瑤）去看展，剛好看到一個味全龍的球迷。他看著徐生明的照片前跟他講話，跟他講說現在味全復隊的進度。我們就站在旁邊，師母提醒我們不要吵他。

那個龍迷拿著佛珠，一邊跟徐生明稟報近況，一邊眼淚直掉。我看到這樣的場景，會覺得這個展再怎麼辛苦，都是值得的，因為它喚醒了大家記憶。

Ocean：當球迷走進展場，看到這些展品，不論是兩位已故的老師的，或是球評、球員，甚至啦啦隊的東西，我相信都能感受到這些人與事，離他們其實非常近。透過不同面向的展品，才能在每一個關心棒球的人之間產生共鳴。

場上第十人，每個展品都是球迷生命的一部分

Ocean：除了球員之外，這次不少展品來自於球迷。對球迷來說，他們蒐藏的棒球文物可能已經是生命的一部分。一顆簽名球如果放在球團，可能只是一顆球、一個文物，但是如果放在球迷那裡，可能會變成他的神主牌，他會好好的保存。當我們跟球迷借展品的時候，如果他願意借，都會告誡我們要好好保存、保護，例如有的球迷會告訴我們，那件球衣的由來背景甚至材質，並且要求我們不能用特定的光去照；也有球迷要求必須要幫展品保保險，才願意出借。

不少展品都是團隊成員一個一個與球迷或蒐藏者溝通，向他們保證一定會好好保護展品，不會讓展品受傷。另一點，對球迷而言，當他們提供的展品，在展出時被他們喜歡的球員看到，會覺得非常開心。

推進！推進！不止看展，球員親自加碼珍藏的展品

Ocean：這次展覽中，上千件展品都經由我的手親自放到展間。我知道每個展品的由來，不論是誰借出的、怎麼借到的，我都記得。其中也有不少物件，是球員看完展後自己加碼，主動告訴我們，他還有什麼，可以放進去展的。例如今年要退休的彭政閔恰恰，就在開展前兩天來探班，把自己三連霸的冠軍戒、手套還有年度MVP獎座帶來，親自放到展間；陳義信在開展第二天來，也帶了很多手套跟獎盃過來借展。

我覺得這些都是很令人感動的，他們也會覺得這些東西放在家裡面沒人看，應該拿出來給大家分享。

我們希望讓大家感受，我們有好好對待，所謂棒球、國球這件事情。做這個展覽一開始的初衷，希望棒球這件事情可以回到最原始的起點，不要愧對支持棒球的球迷們。

觸擊短打，用文化、教育建構屬於台灣的中職三十年

馮勝賢：職棒30週年特展台北站是以「文化」為主軸，讓國球變文化；我想過，若未來有機會繼續展出的話，那主軸應該是「教育」。

球迷看完展覽，回到學校後，透過棒球教育吸引更多的人願意走進球場、培育年輕的球迷。老師則用棒球帶學生走出教室，讓學生對棒球的團隊精神有概念，並知道運動也是一種教育。

Ocean：站在策展的角度，我覺得我們沒有愧對球迷——不只是資深球迷，還有年輕的球迷。這次展期中，有一個大約只有十一、二歲的小球迷，幾乎每個週六、日都來，堵球員要簽名。他讓我我想到小時候的自己，如果時空轉換，或許那個小球迷，就是以前的我。

我不敢說這個展覽一定是「教育」，但至少讓大家受到一些啟發，當這個小男孩長大之後，可以為這個環境再做多一點事情。

再見全壘打，關於《中華職棒30週年特展—無人出局》我們想對球迷說…

曾文誠：不看會後悔。

馮勝賢：這個展的主角是球迷，希望更多球迷可以感受一下，中華職棒為他們所做的一件事情。而且我想是從現在開始，未來四十年、五十年、六十年都有。

Ocean：「真正球迷才來的 來的才真正球迷。」這句話就是要告訴大家，如果你覺得自己是真正球迷，你應該就要來看這件事情、就要來重視他。不會只是一日球迷，儘管你沒有進球場看球，但你還是很關注台灣棒球發展的，只要你認為你是球迷，終身就是球迷。

展覽資訊

名稱：中華職棒30週年特展—無人出局

時間：2018/12/29－2019/03/31

地點：華山1914文化創意園區 東2館-D

購票網址：中華職棒30週年特展 – 無人出局