《好好拜託》：打通以下四個關卡，真正有力的幫手才會現身相助

文：海蒂．格蘭特（Heidi Grant）

我們每天都要面對許多人、許多事，當中包括各式各樣的要求或期待，該如何分辨哪些要優先解決，哪些又該略過？ 哪些要全力以赴，哪些只求無過？

說實在的，要看出別人什麼時候需要幫助，不是一件容易的事。上述這些事件，你大概每天都會遇到，對當中大多數事情很可能沒什麼印象。但在某種程度上，你當下都做了決定，哪些值得注意，哪些則自動略過。你選擇視而不見，繼續做自己的事，不是因為自私無情，而是情勢不明，與其替別人瞎操心，還是先把自己的事情顧好才要緊。

換個角度來看，就不難理解，當你需要幫忙或支援時，周遭的人其實也不容易察覺，更別提了解你需要什麼協助了。只有你自己才最清楚，此刻你需要協助，以及需要什麼協助。你苦著一張臉，在座位上埋頭跟那張試算表纏鬥，你的同事卻漠不關心？ 你在紐約市區遍尋不著賣《獅子王》音樂劇半價票的地方，冷漠的路人卻從不停下腳步？

或許這些人不是冷漠，也絕非無禮，他們只是不知道你需要幫助。想要得到他人的幫助或支援，關鍵第一步，就是讓你的求助對象注意到你。當然，這不是唯一的挑戰，打通以下四個關卡，真正有力的幫手才會現身相助，給你所需的協助。

第一關：贏得注意

一般人不會關心周遭發生的所有事情，只會專注在與自己有關的事。你想要別人提供協助，第一步就是要贏得對方注意。

我們每天有那麼多事要忙，根本沒有時間和閒情去關注周遭的每個小細節，更沒有能力去顧及身邊每個人的情緒與需求。每天要接收的訊息實在太多了，為了確保把關注焦點放在和我們自身目標最相關的訊息上，我們無時無刻不在取捨。這也造成了一個有趣現象︰ 不注意視盲（inattentional blindness）。最有名的實驗，就是心理學家丹尼爾・西蒙斯（Dan Simons）和克里斯・查布利斯（Christopher Chabris）進行的「看不見大猩猩」實驗。

夠特別，才會被看見

西蒙斯和查布利斯在他們合著的暢銷書《為什麼你沒看見大猩猩？》中，探討我們生活中潛藏的六大錯覺，包括注意力、記憶、自信、知識、因果、潛能六大層面。「看不見大猩猩」實驗告訴我們，當大腦的注意力被占據時，人們會忽略發生在眼前的事件，就算它明顯如一隻大猩猩！

他們在實驗中請受試者觀看一支一群人在傳球的影片，並請受試者計算傳球的次數。在傳球過程中，他們安排了一個扮裝成大猩猩的人從鏡頭前走過（但沒有參與傳接球）。影片播放完畢後，受試者被問到有沒有看到什麼不尋常的事物出現在影片中，竟有高達五○％的受試者表示沒有看見異狀。他們完全沒注意到大猩猩，只專注在計算傳球次數。

其他的心理學研究則進一步發現，當人們太專注於特定目標或任務，或知覺負荷（perceptual load）超載（也就是有過多的視覺和聽覺訊息在爭取注意力），都有可能出現視而不見的不注意視盲現象。這也是為什麼在繁忙吵雜的環境中（如大城市），人們比較不會注意到有人需要幫助，也就比較不會伸出援手，反之在較安靜的鄉下地方，人們就顯得熱心助人多了。紐約市民不見得比較不友善，但在長時間受到持續不斷的影像和聲音轟炸下，對身邊的人也就變得冷漠了，這是住在明尼蘇達湖邊的小鎮居民很難想像的。

如果有高達五○％的人會對大猩猩視而不見，那辦公室同事注意到坐在角落的你需要幫忙的機率，又能有多高呢？

懂得察言觀色，才有機會

不只是喧囂嘈雜的環境，讓人難以察覺你需要幫助，有時候，問題出在你的求助對象。研究顯示，處於負面情緒（焦慮、沮喪或不安）的人，因為深陷自己的情緒之中，比較不可能注意到身邊的人，更難注意到你有什麼需求了。

此外，諷刺的是，我們求助的對象往往是群體中或團隊裡權勢較高、擁有較多資源的人，例如主管或領導人。然而，這些人也最沒有時間與心力注意或關心我們是否有了麻煩，因為他們的注意力幾乎全放在自己的工作目標上，而非位階比他低的人身上。所以，當你的求助對象是大忙人，就更要懂得察言觀色，才能贏得他們的注意。

第二關：清楚表明你需要幫忙

別人不會讀心術，如果你需要別人幫忙，不僅要贏得對方注意，還要讓對方確信你真的需要幫助。

有時候，別人沒有伸出援手，不是因為他們沒注意到，而是因為受到觀眾抑制效應（audience inhibition）影響，也就是我們都怕在他人面前顯得很愚蠢，尤其在公共場合會因為尷尬或害羞而不敢挺身而出。

就潛在協助者來說，當他們考慮是否伸出援手時，基本上會面臨兩方面的壓力。一方面是擔心自己誤判情勢，要是救援錯誤，會很丟臉；也許在游泳池裡慌亂揮舞的那個人只是游泳技巧很笨拙，而不是快溺斃了。另一方面，別人沒主動提要求，就貿然過去幫忙的話，可能會冒犯人，甚至惹惱對方。你看到有人好像有麻煩了，不代表他們必然需要你幫忙，說不定他們就是想要靠自己解決問題；就算你知道你有能力幫上忙，別人也不見得想要你的幫助。

（未完）

書籍介紹

本文摘錄自《好好拜託：哥倫比亞大學最受歡迎的社會心理課， 讓人幫你是優勢，連幫你的人都快樂才是本事！》，天下雜誌出版

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作者：海蒂．格蘭特（Heidi Grant）

譯者：謝儀霏

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強化正向身分，讓對方感受到自己的獨特地位→展現對方慷慨、無私或有才能

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Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航