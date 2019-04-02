獻上最簡單的問候，也是學阿語的第一句話——「我願你平安」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）站上演講台，在紐西蘭遭到史上最嚴重的基督城恐怖攻擊兩週後的全國追悼會上致詞。身著一席傳統紐西蘭原住民毛利斗篷，阿爾登以毛利語開頭，向紐西蘭島原住民位在南部的納塔胡部落致上敬意，也代表自己願以一個謙卑的角色看待自己身為「定居殖民者」（Settler Colonialist）的這個角色。

「今日，在那最黑暗的一天過了14天之後，我們再度一同齊聚在此。自3月15日那起駭人的『恐怖攻擊』發生至今，我想我們都常常發現自己陷入一個有千言萬語卻無法以文字表達出口的困境。」

「…… 我想沒有任何的言語可以代替受害者所經歷的苦痛，也沒有任何方式能讓我們清楚描述出心中的傷痕，然而，當我今天來到這裡時，每個我所遇見的穆斯林領袖，即使滿懷傷痛，在失去了至親摯友後，仍不斷重複的向我獻上一句最簡單的問候語：『我願你平安』（As-salamu Alaikum）。」

「我願你平安」這句簡單的問候，讓我回想起十年前剛進入政治大學阿拉伯語文學系的時候，當時自己對中東、阿拉伯世界一無所知，只能藉由有限的圖書館書籍和新聞媒體，試圖來了解那塊距離台灣十分遙遠的土地。

而所有進入阿拉伯語文學系的學生，在還沒學寫任何字母、還沒會說其他字彙之前，全都會先學會這句問候：As-salamu Alaikum。

尚未接觸過這個新語系，使得每個學生都有如舌頭打結般，以羅馬拼音或注音符號模擬著發音，想方試法的企圖將每個音節記起來。

課堂上，老師向在座的每個學生解釋道，想學好阿拉伯文，最重要的是了解每一個字或每一個片語背後的「根」，而這句「我願你平安」中最重要的的字源便是來自Sa-La-Ma，這三個字母所組成的字根有著「完整」、「安全」、「善念」等意義，而阿拉伯文的「和平」（Salam）、伊斯蘭（Islam）、穆斯林（Muslim）等重要字彙，都是自這個字根組合變化而來。

「As-salamu Alaikkum」，在練習了成千百次之後，這句話也變成了每一個凡念過阿拉伯語的人，都將永不忘記的一句話。見到人的第一句話，是「我願你平安」，而與人道別前的最後一句話，也一樣的，衍伸自同樣的字跟——Ma’a Salama，「願平安與你同在。」

Photo Credit: AP/達志影像

由此可知，伊斯蘭教的經典《古蘭經》由阿拉伯文記載流傳下來，能夠真正理解其意義，必須深度的了解這個語言背後的根源；信仰伊斯蘭的穆斯林們，需秉持著善念、信服上帝與守護和平的使命。伊斯蘭教的本質，則是寧靜而和平。

然而，宗教的存在，雖帶給人心安穩，卻也成為有心人操作政治的手段。

伊斯蘭教與穆斯林，尤其在發生了九一一攻擊事件之後，就被蒙上了一層與「恐怖主義」相關連的陰影。西方主流媒體刻意的渲染、或好萊塢製片過去十年來在各式反恐電影中所植下的角色性向種子，在在使得閱聽眾於長期暴露在特定意識形態的耳濡目染之下，開始對這個宗教，乃至信仰這個宗教的人、這個宗教緣起之地的種族或國家，都開始產生恐懼，不理解的恐懼，便是使能從中得利的政治、經濟操手製造出現今中東世界戰亂最佳的藉口。

在看見這段阿爾登致詞的影片時，正好房間的窗簾緊閉著，靜悄悄的一片漆黑中，卻讓自窗簾縫隙間穿過的陽光光芒更加明顯，空氣間的懸浮粒子飄蕩那道金芒，而在漆黑背景中趁的特別耀眼。

我想起幾年前在一場文化與種族的學術研討會上，討論的主題是「在黑暗中看見希望。」那是場介於在美國選出川普（Donald Trump）為新任總統、英國脫歐、LGBTQ族群在各地人權運動碰壁、歐洲反難民浪潮爆發、敘利亞戰爭仍不斷的背景時空下的研討會，與會學者在不斷的反覆討論著世界各種因為文化、宗教與種族差異所衍生出的對立與歧視問題以及究竟如何可以改善時，各個顯得疲乏而無力。

然而，大家仍在作者雷貝嘉・索尼特（Rebecca Solnit）的一書《黑暗中的希望》（Hope in the Dark，暫譯），一致找到一個認同的結論：「當我們處在一個動盪不安的時空時，便是希望可以找到空間茁壯的最佳時機，因為我們終於能夠看見這些不安穩中的『縫隙』，一個我或及我們眾人之力能夠發揮改變的空間。」

能夠停止世界戰火與對立的，能夠結束中東戰亂或者下一個因不同政治意識形態產生的恐怖攻擊的，不會是更高的隔離牆，也不會是用建立種族差異、權力或任何形式的政府就能改善的，和平的答案來自「人性」。

一如在總理阿爾登演說的末尾所說：「Ko tātou tātou/As-salaam Alaikum」，一句集紐西蘭原住民語與阿拉伯文，最溫柔而有力的結語：我們是（人性與生命）的共同體，我願你平安。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航