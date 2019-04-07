《關鍵課題思考》：面對狀況時，一流人士會用這四種方法有效提問

文：清水久三子

面對狀況時，一流人士會這樣問

思考關鍵課題的第一步，必須收集各式各樣的資訊。因此我們必須盡可能聆聽各方面的情報，而獲得情報最佳的方式就是「問問題」。

有效提問的方法，可分為四種類型。為了獲得思考關鍵課題時必要的資訊，基本上會用顧問型提問來問問題。具體而言，就是用對方的未來目標反向回推去確認他的期望、目前的狀況、對哪個地方感到棘手、有什麼困難等。

本來以預測未來為基礎的提問，最重要的反而是易釐清現況。即使有所顧慮，不去挖掘對方過去的失敗，也不可以不正視現況。掌握現況，持續關注目前的行動是否朝向目標發展，引導至未來的詢問技巧，正是採用教練、顧問型詢問法。

Photo Credit: 天下雜誌出版提供

氣氛低迷時，用諮商師型詢問法

承接諮詢業務時，有時在現場會遇到，因業績遲遲無法好轉，導致溝通停滯，或士氣低落的情況。在這些案例中，即使用顧問型提問，鼓勵對方「讓我們一起朝向明亮的未來前進吧」，也得不到成效。

因為造成低氣壓的原因，往往是在陷入這種狀況前，已好幾次嘗試改善、解決問題，卻總是做不好，因此精神上不斷受到打擊，最後失去幹勁。

我建議遇到這種場合，可以採取諮商師詢問法，聆聽對方從過去至現在做了些什麼，有什麼感受，抱怨也好、難過也罷，先處理對方情緒上的障礙，讓他將累積至今的鬱悶及不滿一吐為快，再與對方一起思考，在獲得信任後，以顧問型詢問法一起設立目標。

「你們有嘗試改善嗎？一般而言，要這麼做並不容易，實際上怎麼樣？」

「結果因為過程太繁雜，實行起來並不順利。」

「原來如此，這的確不容易。你感覺哪個部分特別辛苦嗎？」

諮商師型詢問法的要點在於先與對方共感，讓話題圓滑地進行下去並取得信任，接著再採用顧問型詢問法：

「那麼，你認為○○這種改善策略怎麼樣？」

像這樣自然地引導出對方的真實想法。

以記者型詢問，深掘真心

問問題時，想要盡量避免的問法，就是記者型及分析型詢問法。

記者型的詢問法，可說和顧問型完全相反。

「為什麼會做不到？」

「為什麼當初會這麼做？」

雖然這樣是處在中立的立場，客觀地觀看結果提出的問題，這種問法很容易觸及對方不想被碰觸的傷口。雖然客觀地闡明事態很重要，但用這種逼問調查的方式提問，對方或許也會擺出強硬的態度：

「我雖然失敗了，但也有苦衷。少自以為是的亂批評了。」

如果目的不是調查，而是切入關鍵課題，並希望導出成果，這種問法就不適合。

分析型的問法就不至於那麼追根究柢。不過這種問法，並非自己也要一起做的感覺，而是用旁觀的角度，確認：「真的辦得到嗎？」也容易變得像是質疑對方。

「未來有可能達成嗎？」

「你今後打算如何改善？」

面對被質疑的壓力，對方也可能防備地回答：

「就算你這麼問我也無法給出確切的方案，畢竟未來有可能會變動，叫我做這些推測沒有任何意義。」

站在中立的立場提出的疑問，雖然會朝向客觀地闡明事實，但只要口氣或用詞稍有偏差，就有可能變成互相責備、轉嫁責任、找替死鬼。

我們都明白，在工作上一個人無法獨立完成大型的專案。想成功，就必須獲得其他人的幫忙，確實掌握現況與期望，才能導出關鍵課題，少走一些冤枉路。

用3×3提問矩陣，不漏接重要訊息

Photo Credit: 天下雜誌出版提供

接著，我要向各位介紹關於如何問出重要資訊的技巧。

問問題其實相當深奧。同樣給你五分鐘，會因問的方式不同，有人只能確認三項重要訊息，有人卻能確認十項資訊，甚至聽到額外的反饋。當然，這不可能速成，但在反問時，有一套方式可以套用，等上手後，可以再視情況靈活運用。

首先要釐清對象。思考關鍵課題之前，一定要探詢對象的現狀、期望及遭遇的阻礙。詢問時，著重在要問這三種之中的哪一種、對方會講什麼，這一點相當重要。

在提問之前，對現狀、問題的印象，某種程度上都很類似，但對於期望，卻可能會得到各種不同的回答，有時也會得不到任何回答。由於不曉得對方的期待，就無法做課題設定，因此不可以在此放棄。必須下工夫提問，將問題集中於期望。

同時，若是面對現狀抱有許多不滿的人，有時也用不著詢問現狀。我們能輕易想像，在現狀已經糟糕到一目瞭然的情況，即使詢問現狀，也只會得到諸多抱怨罷了。與其要把時間花在這種地方，還不如將時間用在要以什麼為目標才好，才是有效益的判斷。

分辨是感情、思考還是事實？

所謂的內容，就是針對特定對象所談論的任何事。譬如，當你詢問：「你覺得A怎麼樣？」的時候，得到：「我不太喜歡。」的回答。這是當事人用感情在談論這件事。若用同樣問題詢問，得到的回答是：「問題在於流程。我認為必須改善驗收的關卡。」得到這樣的答案，表示對方是在思考後給出的建議。同時，如果得到的回答是：「實際上什麼都沒做。」表示對方是在談論課客觀的事實。

當事人對於詢問的對象，針對現狀、期望、問題，會以感情、思考、事實的角度回答，只要能掌握這一點提問題的話，對方即使用不同的角度回話，也能妥善彙整手上的資料。

書籍介紹

本文摘錄自《關鍵課題思考：比解決問題更重要，速效達成目標的超精準工作法》，天下雜誌出版

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作者：清水久三子

譯者：林佑純

搞懂問題出在哪，弄清楚現在應該做什麼，

破除不斷修訂目標、忙碌破表、成效卻低標的盲點，

達成超乎期望的正確方法與行動，在哪個職位都能成為無法被取代的人才！

主管和客戶的想法總是變來變去，問題永遠解決不完……

明明照著主管及客戶的指令執行，為什麼他們還是不滿意？

變化愈來愈快，交辦事項愈來愈多，如何在有限時間內聰明地完成任務？

無從預測未來變化的時代，仰賴過去工作上的經驗認真把事情做好，已無法提升個人職場價值。

有能力判斷什麼才是必須解決的課題、釐清前進的方向，才是核心晉升力。

作者清水久三子被譽為「培養專家的專家」，在日本培育超過5000名外商菁英。她發現工作遭遇失敗，往往與個人能力、學歷無關，無法掌握事件全貌才是挫敗的主因。

若想掌握「現狀」與「期望」、釐清「當下最重要的事」並速效達成使命，

你需要思考關鍵課題的能力。

課題，就是最急迫、與目標最相關的問題或狀況。

三觀點╳三步驟，導出成果超乎預期的行動指南：

視角：這個課題對應的主要人物是誰，為了達成什麼目的？

視野：訂出課題的深度（時間軸）及廣度（空間軸）。

視點：符合主要人物期望的關鍵動作是什麼？

第一步「輸入」：收集資訊並分析現狀，畫出課題的輪廓。

第二步「檢視」：篩出錯誤資料，透過黃金思考組合再確認。

第三步「輸出」：不只寫下來更要說出來！將課題轉化為大家樂意共同實踐的行動。

透過關鍵課題思考，九成的工作都能搞定，

幫你省下修正錯誤、重新設定目標的時間成本，

讓每個動作都能獲得超乎預期的回報。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航