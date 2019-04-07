《邏輯決定你是誰》：3個方法培養自己的「批判性思考」

文：姜萬蓉

我該相信誰？這時需要批判性思考

批判性思考透過提出問題來分析遇到或聽到的議題。例如，你想去看一場電影，打開網站，發現很多影評家都在評判各種電影，例如哪些電影值得好好欣賞、哪些電影沒有看的價值。他們都自詡為影評界權威，但是，你發現他們的觀點並不一致，各有說辭。我們到底該相信誰？當沒有一個人的結論能提供讓人信服的理由時，我們就需要自己進行批判性的思考。

舉個例子，當一些人提出「1990後是垮掉的一代」，並舉出所謂的證據，如1990年後出生的大都是獨生子女，從小就嬌生慣養、自私、不懂得和人相處、出生後條件優越不懂得艱苦奮鬥、沒有信仰生活迷茫……如果缺乏批判性思考，就會盲目跟風，輕易接受他人陳述的表面價值。

但是，具批判性思考的人會就此提出問題進行思考：

所有的1990後都是這樣的嗎？1990後出生在社會巨變時期，外來文化與內地文化衝擊對其成長有影響嗎？社會經濟轉型、激烈的競爭是造成這些現象的原因嗎？現在社會不正是1990後崛起的時期嗎？他們對科技及經濟的發展與進步，有哪些具體的推動作用？

作為一個有思想的人，必須對自己的生活經歷、所見所聞做出回應，很多時候都要做選擇。具有批判性思考的人，就會提出一些強烈的問題，評判周遭事物的價值，從而做出正確的選擇。沒有批判性思考的人，不管看到什麼、聽到什麼，都全盤接受，時間一久，就會形成一種習慣，被別人的觀點和看法所左右，逐漸喪失自己的判斷力，成為他人思想的奴隸。

如何判定你是一位批判性思考者？請看下頁的表格（圖表1-1）：

Photo Credit：大是文化

在面對問題和爭議時，批判性思考非常重要。缺乏批判性思考，你可能會誤解資訊，受別人觀點和流言的影響，喪失了自己的判斷力，或者被情緒和情感綁架而喪失邏輯，做出錯誤的判斷。沒有任何一個解決方案堪稱完美，無論經歷多少次改革，總還有提升的空間。

無論是國家還是企業，我們總能看到它們不會貿然實施解決方案，因為這關係到國家政策與企業利益。即使是比較權威的觀點，也需要別人認同其潛在的價值。

因此，無論生活還是工作中，哪怕只是閱讀一本書、看一部電影，在面對問題和爭議時，我們都需要掃除一些批判性思考的障礙，對自己耳聞目見的一切進行系統性的評判。

批判性思考包括3方面：

一、擁有積極、主動提出關鍵問題的強烈欲望；

二、有一套相互關聯、環環相扣的分析意識；

三、恰如其分的提出和回答關鍵問題的能力。

要培養自己的批判性思考能力，可以從3方面下手：

一、正視自己想法的不足：執行想法的過程遇到阻礙時，即使解決方案再好，也要壓制本能的反應，逼自己批判性的檢驗自己的想法，記住蘇格拉底的一句話：「我唯一知道的，就是我一無所知。」

二、用自我意識控制：如果你判斷後覺得要維持原想法，可以想想如果別人提出你想法的漏洞時，該如何辯解，以此督促自己不斷進行評價與思考。記住：以理服人者，人必敬之。

三、保持好奇心不斷追問。無論何時，都要保有一顆探究問題的好奇心，兼聽博觀，拒絕偏聽偏信，並不斷追問自己想法或問題的不足之處，保持積極主動的強烈意願。

當然，批判性思考的養成不是一蹴可幾，需要仰賴大量練習。而這些大量的練習必須建立在一定的價值觀上，需要學會隨時從無限廣闊的可能性中，做出判斷與選擇並理性思考，寧可在理由充分、證據確鑿的時候反覆論證，也不能感情用事，在缺乏論據的情況下強詞奪理。

總之，在許多情況下，一個人的言行舉止和決策判斷，如果沒有經過深思熟慮的思考，只憑感覺辦事、不假思索的行動，被自己的喜好、感覺和情感所控制，就得不到真正有價值的答案，長期如此，就會成為思想的奴隸。

因此，我們需要批判性思考來幫我們撥開雲霧，認清事實，引導自己的思考不受主觀意願及情感的控制，不盲從盲信，判斷出不同想法的合理程度，並選出解決問題的最佳方案，不斷評價、改進，從而少犯邏輯上的錯誤。

相關書摘 ►《邏輯決定你是誰》：5種潛伏在日常生活中的「歸納謬誤」

書籍介紹

《邏輯決定你是誰：讓邏輯改變你的職涯高度，再也不被人強詞奪理、硬拗，不再抱歉說「我不是這個意思」》，大是文化出版

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作者：姜萬蓉

喜馬拉雅山是世界最高峰；多閱讀寫作一定能成為作家；哪句話邏輯有問題？

飯店洗手間貼上「消毒洗手機」，寫得很清楚，為什麼不斷遭客人投訴？

「我是你老闆的朋友的朋友」，如何打個哈哈就回絕，不得罪硬拗的人？

「日耳曼民族是世上最優秀人種」，希特勒掌握了什麼邏輯概念得以煽動人心？

以上這些煽動、誤解、懷疑與謬誤，都導因於多數人邏輯思維的不足。邏輯是什麼？就是辨明真與假的關係、有規則的理性思考，處理日常事務的必備能力。而且，邏輯思維不是先天形成、可以透過後天來培養，甚至決定你是誰。

本書作者姜萬蓉，畢業於四川省師範大學，現為哲學系教授，她發現，明明很簡單的事情，為什麼很多人沒有辦法簡單說？

有些事情明明非常小心處理，但還是出了錯，中了招，掉入圈套，原因何在？因為我們做事沒注意邏輯，於是再怎麼努力還是會重複出問題。怎麼辦？這是一本幫你快速惡補邏輯的速成寶典。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航