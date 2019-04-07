《邏輯決定你是誰》：5種潛伏在日常生活中的「歸納謬誤」

文：姜萬蓉

假如亂賦因果或是過度簡化原因，都可能造成歸納論證錯誤，主要有輕率歸納、訴諸無知、訴諸不當權威、不當類比、虛假原因5種非形式謬誤。

輕率歸納

輕率歸納一般是指，當觀察到某類事物的極少個體具有某個或是某些特徵時，就認為所有此類事物都具有該特徵，或者觀察的個體代表既不全面也不隨機，就如同生活中用語「管中窺豹」、「以點概面」一樣。

枚舉歸納深受輕率歸納謬誤的影響。什麼是枚舉歸納？它具有全稱歸納性，一般是從某些事物具有（或缺乏）某一特徵的前提下，從而得出關於此類所有事物的歸納性結論，即所有此類事物都具有（或缺乏）原本特徵。

例如「所有老虎都是肉食動物」和「沒有老虎是肉食動物」。從而可以看出枚舉歸納可能是這樣一種形式：「到目前為止，人類觀察到的所有老虎都是肉食動物」，而老虎的某些典型代表被觀察到是肉食動物時，就有力的支持「所有老虎都是肉食動物」這個歸納論證的結論。

任何此類歸納結論的成立，前提是其論證必須符合其典型條件。若是不滿足其典型條件，那麼此論證就具有輕率歸納性，其結論就是錯的。只有依據的樣本量夠大，且選取的樣本具全面性和隨機性，才能避免輕率歸納。

當然，自然學家和其他科學家很重視規避輕率歸納錯誤，對於邏輯思考者也有一定的防範意識。生活中最典型熟悉的就是刻板的看待他人。假設某人看《星光大道》時，剛好看到幾個少數民族歌手表演，能歌善舞、表演很出色。某人就告訴周圍朋友：「所有的少數民族都能唱歌。」

若是有人質疑，他會提供論證：

何潔是彝族，她歌聲好聽。 阿裡郎組合是朝鮮族，他們歌聲好聽。 韓紅是藏族，她歌聲好聽。

這個推理也是一個輕率歸納的例子。另外，他刻板的看待少數民族。根據前提中描述的樣本，基於這麼幾個樣本或是再多幾個偶然的樣本，並不能使結論成立。

訴諸無知

訴諸無知是無效歸納的另一種謬誤。這類錯誤的論證斷定某個情況為真，是因為它未被證明是假的，或者某個情況為假，是因為它未被證明為真的。

在一個論證中，訴諸無知謬誤透過訴諸缺少反面證據，而確定某種情況成立或不成立。如「世人從未證明龍不存在」，而得出「我們斷言龍是存在的」，或是「世人從未證明龍存在」，從而得出「我們斷言龍是不存在的」，這都犯了訴諸無知的謬誤。

此外，我們還要具體分析，必須證明某個斷言引發了嚴密的科學調查，並且一直沒有找到支持斷言的證據，再進一步假設這個斷言並不能解釋任何東西。那麼在這種情況下，拒絕接受這個斷言並不是謬誤。

如何避免訴諸無知謬誤？要從兩方面著手，一是如果以缺少與結論相反的證據為由，作為論證的前提，這樣的前提並不能充分支持結論，因此該論證不成立；二是要知道缺少相反證據本身，並不能構成任何事物的肯定性證據。這樣的論證並不能證明任何事物，所以我們不能判定結論。

訴諸不當權威

訴諸不當權威也是一種謬誤，它可能會阻止一個論證支持其結論。其論證在前提中援引一位專家來支持結論，事實上這位專家並不具有、或缺乏與其斷言相關的專業知識，甚至他的觀點與本領域專家的共識相差甚遠，或是完全相悖。

如知名藝人金喜善代言某種洗髮精時，她的粉絲可能受到很大的影響，都相信這牌洗髮精效果。她的一位粉絲說：「使用某洗髮精會使我頭髮更好，因為金喜善都這麼說了。」

這就是典型的訴諸不當權威謬誤。儘管金喜善是娛樂界名人，但她並沒有關於這方面的專業知識。只是利用自己的名氣來推薦這個產品。當然，這個例子中訴諸不當權威的是粉絲，而不是金喜善。他誤以為名人都這麼說了，就可以肯定有良好作用。假設引用的是本領域專家學者對於產品作用的一致意見，論證就不會犯這樣的錯誤。

是不是所有訴諸權威都是謬誤？當然不是。如果被引用的意見來自對本領域熟知的、能對此做出權威性判斷的個人、團體或組織，這種情況下引用權威的論證就不是謬誤。確實，大多數我們所知道的，是基於我們信任的來源提供的證據。當然有時也會出錯，因為即使最偉大的科學家也偶爾會出錯。所以在關於訴諸權威論證的結論，要有這樣的思維：它們在某種程度上可能為真，但絕不是肯定為真。

我們要認清訴諸不當權威與合法訴諸權威的區別，主要在於為支持某個斷言而援引的權威，是否確實具有本領域的充足專業知識？是否為本領域專家們的共識？這樣才能避免訴諸權威謬誤。

不當類比

我們先看一下什麼是類比。從兩個物件的某些相同或相似的性質，推斷出它們在其他性質上也有可能相同或相似，這種推理形式就是類比。類比的基礎推理模式如下：

A和B因為都具有n個相同的特徵而相似。

A還具有第n+1個特徵。

所以B也具有第n+1個特徵。

我們說，類比是一種主觀的、不充分的似真推理，所以此類論證是否成立，取決於它能否透過檢驗。如果檢驗顯示，特徵n+1只是A或B具有，那麼原以為可以對比的事物，實際上是不具可比性的，論證就犯了不當類比謬誤。

也就是說，不當類比是歸納論證不能支持其結論的另一種情況。類比要成立，它前提宣稱相似的事物，在事實上必須有與結論相干的類似之處。如果不能滿足這個條件，類比就不成立。

若要避免不當類比謬誤，在評估論證時，可以從兩個問題著手：

一、數字

n有多大？這n個特徵與類比的結論有關係嗎？

二、前提所聲稱的事物，是否確實都具有這n個特徵？

想像這個場景：有一對姐弟，姐姐12歲，弟弟5歲。一天媽媽帶姊弟上街。路過一家冷飲店時，媽媽幫姊姊買冰淇淋，卻只幫弟弟買一瓶不冰的飲料。弟弟抗議：「為什麼幫姊姊買冰淇淋？」弟弟理直氣壯的表達他受到的不公平待遇，這就是一個不當類比。弟弟理所當然的認為姊姊與他一樣，但事實並不一樣。

另外，有些類比具有隱蔽性，不是所有的不當類比都明確可辨。有些類比雖然不太恰當，卻不是錯誤的；還有些類比觸及類比恰當與否的底線，難以判斷它是否成立。

虛假原因

虛假原因是因為兩件事總是一起發生，從而得出了這兩個現象之間有重要的因果關係，而事實上，它們之間的因果聯繫極其微小，或根本不存在。

產生虛假原因謬誤的3種類型：

一、是以時間先後為因果的謬誤，其實兩者事實上根本沒有因果關聯，卻認為發生某個後發事件的原因，是某個先發事件導致的。日常生活中最易犯這類謬誤的原因是：當我們看到兩個事件總是相繼發生時，就會想當然耳的認為先者是後者的原因。但是有時這種因果聯繫的歸納是不正確的。

二、是亂賦因果謬誤，就是把兩個同時發生的事件的其中之一，當作另一個的原因，也就是把不是原因的事件錯當成原因，但事實並非如此。

三、是過度簡化原因謬誤，主要是指誇大兩個（這裡指的是有因果關係的）事件之的因果聯繫。事實上這個「原因」只是附帶的，沒什麼意義。

相關書摘 ►《邏輯決定你是誰》：3個方法培養自己的「批判性思考」能力

書籍介紹

《邏輯決定你是誰：讓邏輯改變你的職涯高度，再也不被人強詞奪理、硬拗，不再抱歉說「我不是這個意思」》，大是文化出版

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作者：姜萬蓉

喜馬拉雅山是世界最高峰；多閱讀寫作一定能成為作家；哪句話邏輯有問題？

飯店洗手間貼上「消毒洗手機」，寫得很清楚，為什麼不斷遭客人投訴？

「我是你老闆的朋友的朋友」，如何打個哈哈就回絕，不得罪硬拗的人？

「日耳曼民族是世上最優秀人種」，希特勒掌握了什麼邏輯概念得以煽動人心？

以上這些煽動、誤解、懷疑與謬誤，都導因於多數人邏輯思維的不足。邏輯是什麼？就是辨明真與假的關係、有規則的理性思考，處理日常事務的必備能力。而且，邏輯思維不是先天形成、可以透過後天來培養，甚至決定你是誰。

本書作者姜萬蓉，畢業於四川省師範大學，現為哲學系教授，她發現，明明很簡單的事情，為什麼很多人沒有辦法簡單說？

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Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航