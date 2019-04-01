文：餐廳裡的經濟學家

今天是愚人節，先跟大家說聲愚人節快樂。今天沒有要整人，而是來討論，為什麼很多人喜歡在愚人節告白。還有，到底在愚人節告白是不是一個好主意？

愚人節（April Fools’ Day）相傳是西元1565年，法國國王查理九世頒布新法令，將4月1日為新年的傳統改為1月1日。有些守舊派反對，依然按照舊立法在4月1日 送新年禮。但支持改革的人就在當天送他們假禮物，邀請他們參加假聚會。從此4月1日捉弄人的習慣便流傳開來。

時至今日，愚人節已經有另外一個稱號「國際表白日」。

我還記得在念大學的時候，我的女生朋友都會跟我抱怨，今天（愚人節）又有幾個人跟她告白。不過，就我知道的樣本數來說，沒有一個是成功的。

大部分的人都會以為在愚人節告白是因為太愛對方了，不想失去對方。從行為經濟學來看，愚人節告白的愛情並沒有想像中偉大，各位善男信女打的如意算盤也沒有想像中聰明。

告白的機會成本

這個應該很好理解。平常的時候如果你告白成功，當然沒問題。但如果告白失敗，原本很好的朋友就很難再像從前一樣。不能跟現在一樣當朋友，這就是告白最大的機會成本。

那在愚人節告白，就讓這個機會成本消失了嗎？

通常在愚人節告白的都會以失敗作為收場。原因很簡單，因為如果成功率很高，你根本不需要選在4月1日這天。試想，如果在愚人節告白成功率高，那大家應該會選這當作求婚紀念日。

你有聽過誰的求婚紀念日是在愚人節的嗎？

你可能沒那麼喜歡她，你只是比較愛自己罷了

假如你真的喜歡這個女生，卻在愚人節告白。可能你會認為你是不想失去這個朋友。但其實，你只是愛自己勝過愛她罷了。

如果你真的喜歡這個女生，你應該會想用更好的告白方式。而這個告白日子絕對不是選在整人的愚人節。就算結局失敗，女生也會感覺到你的用心。就算當不成朋友，女生也會明白你對她的重視。

在愚人節告白失敗，對方不會認為你是在開玩笑，她只是給你台階下，然後明白你喜歡她程度只有到在愚人節表白的程度。

又或是，你是個膽小鬼。

千萬不要在愚人節告白的原因

如果成功的機率大，你不需要在愚人節告白。你可以選擇更好的方式。

如果成功的機率小，也不應該選擇愚人節告白，除了可預見的失敗之外，你的印象分數還可能下降。

如果成功的機率是一半一半，麻煩提高自己的告白門檻，放煙火、唱情歌、拍影片都好，將成功率提高一些。

無論如何，假如你真的很愛她，千萬不要在愚人節告白。

如果我們真的是愚人節在一起呢？

確實會有兩邊都在等對方踏出那一步的情況，但這種機率非常低。而且就算不是愚人節告白，我相信最後還是會在一起的。

如果你還沒告白，那請不要選愚人節。如果你已經告白，而且成功了。請好好珍惜對方，因為這機率很低，一定是真愛。

如果在愚人節告白成功，那你們一定是真愛。

本文經餐廳裡的經濟學家授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航