《活佛老師問》：賈西祖古仁波切——上師與弟子都要視對方為佛

文：巴麥欽哲仁波切（黃英傑博士）

上師與弟子都要視對方為佛

［寧瑪派］賈西祖古仁波切（རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ།） 賈西祖古仁波切是烏金多傑仁波切寺中的堪布，也是一位轉世的仁波切。兩次訪談中，仁波切簡要且坦率無諱地回答了許多問題，包括打卦、黑教及雙身法。 訪問日期：一九八八年十一月三十日、一九八八年十二月十五日

（之一，一九八八年十一月三十日）

問：您對台灣佛教徒有何看法。

答：時間是他們很大的問題，他們大都沒有時間修法；然而，他們對佛法都有信心，都想成正等正覺，即使時間很短、很少。當然在受灌頂後，有空時能唸一些咒也是很好的；如果他們沒有遇到這些來台的喇嘛，也許連這樣的機會也沒有。

我們西藏喇嘛的確是需要錢，如果說是很富有的人供養，我一定收，因為對他們來說，他們有能力負擔，而我們也真的很需要；但像你這樣的學生，我知道和我們一樣困難，所以我會拒絕其供養。

西藏的占卜與選擇本尊

問：能否請您談談有關西藏的占卜？

答：你會中國的占卜嗎？（不會）。西藏的八卦和占卜是來自中國的；用念珠或骰子來祈請本尊指示，像這樣（仁波切拿一串念珠示範），求得一個數字後再拿書看吉凶；另外像這一本是從時輪金剛密續來的，裡面包括什麼時候下雨、氣候，有什麼鳥在何時飛來、收成……等，你看像今年是龍年，這裡畫了一隻龍，這邊的牛代表這一年的事情，牛角是白色的，嘴張開、尾巴向前，這些都有代表意義的。這邊說今年冬天有暴風雪、植物長得不錯、會死很多人……牛前面的人回頭看，是一個老人，代表今年對老人較好運。書中內容不只是剛提到的農業方面而已，像這就提到月亮、天文的變化情形……對這一類的東西我知道的不是很多。

問：您談談如何選擇本尊？

答：本尊不用打卦選擇，因為一切諸佛，精髓、本質都是一樣的，為了幫助愚痴的人，就現文殊菩薩的智慧；為了救苦難的眾生，就現觀世音菩薩；為了去除眾生的恐懼，就現金剛手菩薩……等，不必去分別。可是如果一定要選一個跟你有宿世因緣的本尊的話也可以，你自己喜歡哪一個就哪一個，也可以選好多的！但通常修一個就可代表、通達全部了。

問：（黑教）苯波是佛教嗎？

答：我曾經和苯波的大修行者談過、討論過，也看過一些他們的書，在今天，他們在高層次的禪定修法和哲學內容上，和佛教並沒有太大不同，這是我自己和他們接觸的結論，雖然有些早期的書說他們殺生、放咒之類，但今天他們的觀點和佛法沒有太大不同。不過在內容上雖如此，他們卻不是佛教徒，因為他們不承認是釋迦牟尼佛的弟子，他們是信仰一尊名叫「敦巴辛饒」的佛，在他們的書上說，這位佛是在八千或幾萬年前我忘了，於印度、巴基斯坦和西藏三個地方的交會點出世的，他結婚後有幾個小孩，在他的教導下，幾個小孩分別使醫藥、穀物……之類的東西發達起來，他死前預言，未來人命平均一百歲時，會有一位他的化身，名釋迦牟尼出世……在他們的經典中是這樣說的，所以他們不是佛陀的弟子，他們信別的佛。

（之二，一九八八年十二月十五日）

上師沒證悟，弟子也可能會有成就

問：據我們所知，寺主或轉世是住在自己的「倉」中，而不是跟大家一起住在寺院中，他們自己的財產和寺院的財產也是分開的？有一些仁波切很有錢，依佛制，出家人不是不能擁有私有財產嗎？

答：是的，寺主或轉世是住在自己的房子裡，他們的財產也不等於是寺產，但他們自己有時會拿一些來支付寺院的開銷，如果有一些人沒有這樣做就不大好。通常寺中和尚的訓練是在小乘的基礎上，但修大乘重要的是心，而非外相，如果是接受小乘律儀訓練的話，就必定要住在寺中。

問：仁波切或寺主的權力是不是常受制於他的管家。

答：有時候仁波切想要做這個、那個，但管家不同意就沒辦法，但這是因人而異。

問：在尼泊爾、印度的西藏寺院中其實灌頂很少，密宗的傳法也不多？僧眾、女尼學法呢？

答：是的，灌頂傳法其實很少；但人們仍盡力學習，因外在的環境改變太大，以前環境靜到人聲都聽不到，但今天汽車聲比人聲大。

問：全部傳承的持有者是否很少？

答：相當少，因為那必須相當聰明；傳統上我們西藏僧侶是修密宗，但只是其中的一部分，我們只持有一部分傳承，像敦珠、頂果欽哲仁波切他們才是全部傳承的持有者，他們是大象，我只是老鼠，甚至比老鼠小。傳承分為家族血緣和教法兩種，在教法，上任何來學習的人，都可說是這個法的持有者；而家族傳承就像敦珠法王傳給他兒子，薩迦法王傳給他的兒子或姪子，即使圓滿各法前上師已圓寂，也可以說是傳承部分法要的持有者。但通常上師必須授權，而自己也要有成就才能傳法，但我們如何知道人家有沒有成就，這是祕密的、無法知道的。

問：上師和弟子的關係如何？

答：我可看到你的外表帥不帥，但不能看到你的內心，而上師相信弟子是佛（真的嗎？不是弟子視上師為佛嗎？），弟子和上師雙方面都要視對方為佛，一切思惟都要清淨。我知道你是人，但你是自性佛，有些染污罷了，只要清洗一下就好，所以我相信你已是佛；上師、轉世也是人啊！但我們相信他們已成佛，這樣想比較好。

問：在某個定義下，密法是證量的傳承，也就是上師將證悟經驗直接傳予弟子，但是否可能歷代傳承祖師並沒有得到證量，而只是表面儀式的傳承延續？

答：一定是兩種情況都有的，如果一個傳承僅剩教法的傳遞而沒有成就、證量的話，一些大善報的人，如文殊菩薩的化身，只要聽聞到教法，仍然會有證悟經驗，即使一些轉世的上師沒有證悟經驗，弟子仍可能成就的；這弟子好像放大鏡，放在太陽下，焦點集中便可引火一般，所以不一定要靠證量傳承。而佛菩薩是很仁慈的，這也是我們所難以了解的。

問：密法不是強調即身成佛嗎？三昧耶戒時為何發誓願要生生世世追隨上師本尊？

答：你這個問題很好。這是指我們萬一沒有即身成就時。

問：密法為何危險？

答：就像這杯子，如果質料好、畫工細、好看、乾淨就可賣好價錢，但摔一次就破了；而木質的杯子質料、畫工都不是很好，價錢便宜，摔了很多次都可能還可以用。經典中則以蛇在竹上，不上則下做喻。

問：西藏寺院中的僧侶要自己準備糧食？

答：有一些寺院有供應伙食。但大部分的寺都需要建築、塑佛像、莊嚴佛堂，而開銷很大，無法供應伙食。但一些古老的、經濟基礎好的寺院就有供應，像敏珠林寺就有。如果有的話，通常是供應青粿所做成的糌粑。

問：你認為寺院的外表重要，還是改善僧侶的生活重要？

答：都重要，如果寺院蓋得莊嚴、花許多錢在這上面，信眾會認為很好、會很願意來親近佛法，但必須強調，這是在好的發心之下，如果只是為了讓人們遠遠看到時，讚美它漂亮以求大大出名，這樣就不好。而給僧侶錢財也是好的，但我認為佛法知識的給予更重要，如果只給伙食，跟養動物有什麼不同，而一些懶惰僧侶吃飽就睡，不是更不好？我覺得寺院的錢花在建築上或僧侶身上都是好的。

問：請問你身為一位轉世，是否感到有些仁波切生活得太豪華舒適了？

答：是的，是的，也許你是對的，但佛陀教了八萬四千種方法來對治眾生的種種煩惱，所以我們不知道如何是好、如何是壞。

問：大仁波切們都忙得不得了，你身為一個轉世，是否較有機會親近學習？

答：他們都太忙了，我記得上次說過，我主要是從寺院中學習的，人們說我學了很多，但我自己並不滿意，我想我才剛剛到小學程度，還沒到高中。西藏人在以前有很多的時間學習，七年、八年、十五年、二十年、三十年、四十年等，喇嘛、上師在哪就跟到哪，所以很多人修得好，追隨喇嘛、上師的宗教傳統是很重要的。

但是如果你真的能做到的話，即使是上師傳你一個四句偈也就夠了，否則即使跟了二十年，一樣什麼也不會，像蓮花生大士遇到他的上師，只聽聞了四句偈子就成就了，所以我們不能執著於此。但通常來說，跟在上師身邊是非常重要的；然而現在時間太短促，上師們沒時間教，我們也無法跟著他們在全世界跑。我們只能學到精髓，其他要靠自己修了。

親見本尊的意義

問：那麼在這時代，是否可能像很多古代成就者，直接由金剛持或文殊菩薩那學法？

答：僅有極少數極有修行證悟的人可能，我自己沒遇過這樣的人，但其他喇嘛遇到過很多外國人說他們面見什麼佛菩薩，其中大部分是假的。要親見本尊是不容易的，有時候會有這樣的人，但極少數，如果有人看到過，一定會有空性的見地，自己也有大大地改變，否則即使你看到什麼佛菩薩又有何用？

問：請問你對假上師的看法。

答：假的上師不只現在有，過去也有，我敢說未來也有。但蓮師說，在釋迦牟尼佛所傳佛法衰落時候，密法會大興，我想這也許是真的，現在人人都喜歡密宗。

問：請問佛教密宗和印度教密宗之不同。

答：一樣，只是一些態度上不同，我想佛陀將不共一切宗教的佛法見地，配合、採用了許多方法。佛教密宗和印度教密宗有些相同，因為佛陀採用他們的一部分。印度教密宗認為佛法密宗是源自他們，就是因為上述原因，這是我自己的看法。

問：出家人修雙身法是用觀想嗎？

答：是的，因為戒律不允許出家人用實體明妃，只能觀想。但如果透過觀想，你得到力量了，有高層次的證悟，便可使用實體明妃，只要如此做不傷害自己便可；如果一開始就用，那麼戒律便毀壞了。

問：有一些謠言對某些上師很不利，我們該如何是好？

答：我們又不是CIA（美國中央情報局），去查這、查那，人家也不會付錢或給你薪水的，講這些事只會使別人師徒間失去信心。

問：若有人受某一個本尊的灌頂，但沒有法本，上師也沒教怎麼修，該如何呢？

答：法本只是要你觀想的步驟，你如果會每個本尊的大致共同觀想步驟，當然就可以照修，如果沒有成就，至少也不會傷害自己，等有法本時，再照法本上修。每個法本彼此會有一點不同，雖然是不同傳承也沒關係。

問：我可以將你這袋橘子觀想供養三寶嗎？

答：可以啊！只要你觀想後，我的橘子或別人的東西不要少了就好，（也許是天神吃掉了。笑！）你心力上的觀想供養，是可以用在不是自己的東西上。

問：仁波切的身體不大好？何不自己修法克服？

答：如果是閉關的話，全心投注在修法上是可以的，但是一般的寺院生活十分繁忙，還是必須服藥才成。

相關書摘 ►《活佛老師問》：梭巴仁波切——修持「菩提心」是學佛法最好的方法

書籍介紹

本文摘錄自《活佛老師問：參訪29位藏密大上師的歷史現場》，商周出版

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作者：巴麥欽哲仁波切（黃英傑博士）

這是還未被認證為轉世仁波切時的黃英傑博士

與來自西藏赫赫有名的大仁波切們的對話錄與譯文

囊括二十九位當代大師的外、內、密精要開示

是了解佛法中金剛乘的必讀之書

本書是遍訪來台藏傳佛教仁波切的珍貴第一手資料。在藏密四大派數十位大仁波切的開示下，藏密原貌與許多修學佛法、對西藏佛教的認識得以澄清，錯誤觀念得以一掃。對修學藏密的行者，是絕對不可或缺的心要指示。

篇章例舉

日常生活為道用的修行訣竅——寧瑪派 第三世貝諾法王

完整地修學一套有傳承有系統的密法——寧瑪派 塔千仁波切

佛法的重點不在自己而在與眾生同享——薩迦派 教主達欽仁波切

悉達多成佛只是一場戲——薩迦派 宗薩蔣揚欽哲仁波切

觀想和加持是源於自心的顯現——噶瑪噶舉派 第二世波卡仁波切

起執著的是心不是身體——噶瑪噶舉派 第三世蔣貢康楚仁波切

外雙運的戒律——香巴噶舉 第一世卡盧仁波切

正確親近上師的方法——竹巴噶舉 蔣揚欽哲依喜仁波切

修菩提心習空性見——格魯派 梭巴仁波切

如實修行比灌頂重要——格魯派 義成法師

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九