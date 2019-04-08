《活佛老師問》：梭巴仁波切——修持「菩提心」是學佛法最好的方法

文：巴麥欽哲仁波切（黃英傑博士）

修菩提心習空性見

［格魯派］梭巴仁波切（Thubten Zopa Rinpoche, ཐུབ་བསྟན་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ། 1945–） 梭巴仁波切是耶喜喇嘛生前的心子，從小被認證為該區大成就者勞朵喇嘛的轉世。離開西藏到印度巴薩修學時遇見耶喜喇嘛，兩人從此一起獻身弘法利生。一九八四年耶喜喇嘛圓寂，他承繼耶喜喇嘛遺志，成為護持大乘法脈聯合會（FPMT）的導師。 訪問日期：一九八八年十月二十五日

問：達賴喇嘛曾經說過，西藏佛教涵蓋了聲聞乘、大乘、金剛乘，是一個完整的佛教系統。可否請仁波切為我們闡釋其意義？

答：以西藏拉薩的三大寺院——色拉寺、噶丹寺、哲蚌寺的僧院教育為例，基本的必修課程如下：

戒律：這部分和聲聞乘無異。西藏佛教出家，必須受沙彌、比丘戒並持守之。 《俱舍論》：這也是聲聞乘的論典，廣泛地解說蘊、處、界、色法、心法、因果、世間、業、道次第等。 中觀：主題是真、俗二諦。透過研習各宗派——主要是唯識宗和中觀宗，後者又分為自續派及應成派，主張抉擇空正見。人有各式各樣眾多的無明煩惱，其中最根本的無明是認為有一個「真實存在的我」，這是輪迴生死的根源；唯有靠空正見的智慧，才能斬斷它。 《現觀莊嚴論》：闡釋《般若經》。大乘道分為二種：一、波羅蜜多道，含五道、十地；二、祕密道。大乘菩薩要達到究竟證悟的境界，終究必須修習祕密道。 《釋量論》：共有四品，含大量的邏輯論證，以證成佛陀的圓滿及佛陀教、證法的真實不虛。

佛法分為經、續二部。完成以上經部根本教典的課程之後，在經部的基礎上，進而研習密續，這時不僅要熟悉菩提道的次第和內涵，更需要各種高深的善巧方便，以迅速地達到究竟證悟的境界。由此我們可以知道，西藏佛教含聲聞乘、大乘以及金剛乘的教、證法。

所謂「法」，不僅是文字的認識，而是要由自己的體驗中建立對三寶的信心，深信唯有皈依三寶才能救拔自己解脫輪迴之苦，更進一步地，當自己生起對所有眾生的慈悲心，發願徹底解除自己的苦及苦因，以引導眾生得到完全的證悟，確信三寶有力量幫助，自己成就利益眾生的清淨願。

這種體驗主要來自禪修（meditation）。只要我們不斷努力，就能夠自我驗證禪修力量之強大，就會愈來愈清楚，禪修對心識的裨益，它所帶來內心的平和，以及解決人生問題的智慧。禪修讓我們更明白什麼是人生的意義，以及如何過有意義的人生。因此，首先我們應該了解並體驗禪修，以便使心識熟悉菩提道。這才是入佛法之門。否則，即使讀遍經、續二部的教典，也無法入佛法之門。

聲聞乘好比旅途的中途站，先消除自己的煩惱，求解脫。大乘則不僅自覺還要覺他，以救度一切眾生為自己的責任，這份勇氣來自不忍任一眾生受苦的強烈大悲心。大乘又可分為波羅蜜多乘及金剛乘。修行波羅蜜多乘要花三大阿僧祇劫，累積成佛的福智資糧；有些行者可能不在乎修行時間的漫長。不過，有些行者連一秒鐘都無法忍受見到眾生受輪迴苦。針對他們的根機，佛陀開示密續的法門，提供更高深的善巧方便，以迅速圓滿成佛，從而救度其他眾生的悲願。好比各人身材不同，不能穿同尺寸的衣服，所以佛陀因材施教，開示不同的法門，最終目的在引導一切眾生成佛。

問：請仁波切開示學佛的次第。

答：佛陀說八萬四千個法門，每一個法門是為了對治不同的惑、業、苦。所有的教法可以整合為菩提道次第，亦即從初發心到證得無上菩提之大道，其內容為三士道——下士道、中士道、上士道。

首先我們應該思惟閒暇、圓滿的人身是多麼寶貴、有意義，而且非常稀有、難得，是由於我們過去世累積無數的福德……持戒、布施等等，才獲得的。但是，另方面我們無法確定何時會失去這寶貴、難得的人身，因為死亡隨時都可能到來。一旦失去了人身，我們所珍惜的東西——財富、地位、家庭、朋友……一切的一切都無法帶走。

經過這樣的思惟，我們自然明白，那些我們所珍惜的東西全是短暫的。我們不應該利用寶貴的人身追求這些，而空過一生，因為如果我們不趁這一生好好修行持戒、布施等善業，一定會墮入惡趣，那時不可能修善，再得到人身的機會微乎其微。事實上，只要我們仔細檢視每天的身、口、意三業，就會發現，即使是最基本的五戒，都極難持守清淨。外在的障礙很多，要非常努力去克服。不善的念頭像瀑布般奔流，善念的滋長好比逆流上行，十分困難。正因為如此，我們更不能絲毫懈怠，即使是一分一秒都要把握，實踐佛法，努力行善，以累積功德。總之，我們要好好利用這寶貴、難得易失的人身，不可片刻離開佛法，因為唯有佛法能帶來真正的利益、究竟的安樂。

佛陀說：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」這四句偈，已經涵蓋了佛法的核心，包含聲聞乘、波羅蜜多乘和金剛乘。諸惡莫作、眾善奉行，牽涉到業的問題。修行佛法，必須對業盡量深入、廣泛地去了解，因為這是佛法的精要。換句話說，我們要以業為主要的修習內容，才能在解脫道上有所進展。無論是現在的安樂，個人的解脫，乃至為了利益一切眾生而成就佛果，都是來自行善去惡。

為什麼任何的惡業都不應該做呢？因為惡業是苦因，而所有的眾生都不願意受苦，既然如此，就要捨棄惡業。同樣地，我們應該要造圓滿的善業，也就是要以清淨的動機行善，同時必須把行善的功德迴向給一切眾生。如果能夠這麼做，就是在造樂因，而不造苦因。

宗喀巴大師說過，身、命就像水流一樣，很快就會趨於壞滅，死亡隨時可能來臨。死後我們的善惡業如影隨形，決定我們投生到善趣或惡趣。我們要祈請佛陀加持，讓我們對此產生定解，能夠捨棄所有的惡業，即使是最微細的惡業都不去做。相反地，要以種種善巧方便，不放逸地奉行一切善業，無論多麼微小的善業都努力去做。

在這麼多的修行法門之中，究竟什麼對盡虛空界一切眾生最有益呢？那就是修習菩提心！時時持守菩提心，發利他願，愛惜其眾生。

宗喀巴大師曾經說，菩提心就像樹的主幹，有了菩提心才能生出枝葉花果。菩提心是菩薩行六度的主要原動力，也是得到智慧和方便的基礎，因此菩薩都以珍貴的菩提心當做主要的修行法門，宗喀巴大師自己也是如此，同時也勸請佛教的修行者這麼做。

在修習菩提心之前，必須先修平等心和大慈悲心。亦即觀一切眾生平等，不管是喜歡我或討厭我的人，都不要生起貪愛或厭惡的分別心，經過這樣的觀修，會覺得與所有眾生都很親近，有如朋友般關愛他們，而生起慈悲心。

接著可以修兩種開展菩提心的方法。其一是自他交換法：思惟所有眾生都和自己一樣，希求快樂，不喜受苦，所以我沒有任何理由特別珍愛自己，而不愛惜別人。既然自己深知輪迴之苦，猶如身處火中，而希求解脫，所以同樣也無法忍受其他眾生受輪迴之苦，而想救拔他們解脫輪迴，這是菩提心的根本。

另一種是七支因果觀修法：首先觀一切眾生都如同我們的母親，憶念他們的恩德，生起大慈、大悲心，進而發起一份殊勝的利他心，堅定地以引導一切眾生得到安樂，尤其是證得無上正覺的究竟樂為自己的責任，亦即生起為了利他而欲證佛果的菩提心。

在日常生活中，修持菩提心是修學佛法最好的方法。為什麼呢？佛法是為了解決我們的問題，讓我們遠離苦及苦因，造樂因，無論你只懂得一點點佛法，或者能夠背誦三藏佛典，其意義都在於能夠實踐，應用在生活上面，否則就像扛著藥袋而不吃藥，是不可能把痛治好的。如果內心不守護菩提心，所做所為就不可能變成佛法，心中就沒有皈依處。反之，雖然生活忙碌，沒有時間修行，在菩提心的修持上面，無論你遭遇多少障礙、困難，從菩提心就可以生起無窮的利益，帶來現世及來世的安樂，是成就利他事業，引導一切眾生成就究竟圓滿佛果最殊勝的因。

怎麼做呢？每天早晨一醒來，必須思惟：我的人生目的就在於令所有眾生離苦得樂，尤其是得到究竟的安樂；要強烈地感覺，這是我的責任。眾生的安樂決定於我是否有慈悲心。若我對一切眾生具有慈悲心，就不能傷害任一眾生，從最接近的人、動物，包括小小的昆蟲做起。當我決定不傷害他們的那一刻，他們就不再因我而受苦，這一切全操之在我。我必須對所有眾生的安樂負起責任，持守菩提心，因為這是眾生安樂、成功、得到無上正覺的根本。

無始以來，由於自我中心、自我愛執的思想作祟，使這五蘊和合的身心相續，一直被煩惱染污，在輪迴中受苦，得不到自由、解脫。我所遭遇的一切問題、失敗、不如意、修行不能成就等等，都來自於自我中心的愛執，因此直接或間接傷害了其他眾生。只要自我愛執還存在， _就無處容納菩提心；沒有菩提心，就不能證悟，得一切種智，欠缺一切種智，就無法依每一眾生的根性，以善巧方便度化所有眾生。因此，從今以後我連一秒鐘都不容許自我愛執思想存在，而且決不忘失菩提心，時時要以利益其他眾生為己任。

同樣地，穿衣服的時候，必須思惟：我的人生意義在於服務所有眾生，帶給他們安樂，為此之故，我必須保護身體，所以要穿著衣服。飲食的時候，思惟人生的意義在利益眾生，飲食是為了延續生命，以服務眾生。睡眠之前，也是一樣，思惟令一切眾生離苦得樂是自己的責任，為了善盡這份責任，必須維持生命，保持健康，而睡眠猶如藥品，可以治療身心疲勞。

總之，所有的日常生活各種活動——食、衣、住、行、工作、休息，都以利益一切眾生為出發點，怨親平等；即使是每一呼吸都不是為了自己。這樣逐步把愛惜自己的心轉變為最純淨的菩提心，愛惜其他眾生，每件事情都會變成非常有意義的菩薩行，譬如：生病的人給予醫藥，飢餓的人給他食物，為迷路的人指路，就是在行六度的持戒波羅蜜多中的饒益有情戒。

如果一個人還沒有實踐行菩提心，他必須時時憶念菩提心，自我檢視其行為的動機是自私的還是利他的，如果是前者，就要立刻轉化為利益他人的行為。久而久之，當你安住在行菩提心時，自然而然一天二十四小時，時刻都只會生起利益他人的念頭，你工作多久，就是利益眾生那麼久。即使你是在為雇主工作，取得酬勞，由於安住於行菩提心，認定自己的人生是為了利益所有眾生，不是為了自己，所以你的工作全變成利益他人的清淨善法。

你愈能夠把生命奉獻在利益眾生，你就能夠在生命中得到愈多的喜樂，以及內心的滿足、平安。所以，如果有人要尋求安樂的人生，最好的方法是以愛惜其他眾生的菩提心行生活。

問：對一個普通人來說，要把愛惜自我的心轉化為愛惜其他眾生的心，是相當困難的事。請仁波切詳細開示心識轉化的方法。

答：寂天菩薩說過：「若不能了知佛法的最主要關鍵：心的奧祕及無上法的話，即使想追求快樂，避免痛苦，終將毫無意義地在輪迴中受苦。」

心的作用——思惟方式決定我們是否在製造問題或者止息煩惱，也就是心是苦樂的根源。在日常生活中，我們不斷地對周遭的人、事、物安上標籤，如：朋友、仇敵；成功、失敗等，這些標籤隨著我們的思惟方式而變化。既然如此，我們可以善巧地運用心態的轉化技巧，改變苦樂的因緣條件，離苦得樂。

如果修行的人有強烈的捨離心，不貪著今世的一切，如：名譽、財富、地位、權勢等，那麼就不會對別人的批評起分別心，歡喜或瞋恨，內心隨外境上下浮動。在日常生活中，我們應該時時觀察自己的心態，究竟是隨順貪愛、瞋心，還是持守捨離心？這一切完全操之在自己，譬如：若有人處心積慮害你，如果你用嗔恨心看待，會把他當做仇敵。相反地，如果抱著忍辱心，看到的就不是仇敵，而是仁慈的師長，在考驗自己的忍辱心。當你能夠安忍，內心所獲得的甚深安詳、喜悅，是無價的珍寶。

總之，如果我們內心貪著現世的快樂，那麼所作所為，包括誦經、坐禪等都是世間法，只會種下輪迴的苦因。反之，若安住在捨離心，利益一切眾生，那麼基於這樣的動機所做的一切，都是佛法，因為它們是樂因，能夠成就佛果。這就是心的奧祕。

所謂無上法，就是要了悟空性。佛陀說過，我、朋友、陌生人，一切人、事、物的現象都由因緣和合而生，是無常的，每一剎那都在變化，不可能停止。因此這一切都沒有真實存在基礎，我們沒有任何理由去貪著或厭惡它們。但是一般人的心被無明蒙蔽，誤以為有獨立、真實存在的法，包括自己的身心五蘊、外境。無始以來，這種錯誤的認知在心識種下種子，成為俱生我執。

譬如，當一個人說：「有人傷害我」時，內心深信有個真實存在的人，傷害了真實存在的我，而傷害的行為以及所造成的傷害也都真實存在。若加以分析，這一切都是因緣法，沒有真實存在的基礎。但是因為愛惜自我的無明作祟，產生實有的幻覺，困住自己，引生瞋恨心，甚至對別人報復，造下惡業，來世墮惡趣受苦。換句話說，只要這種錯誤的認知存在，人的一生可以說都活在幻覺中，會不斷造下輪迴生死的因，把自己繫縛在生死輪迴中。這種錯誤的認知來自尚未了悟空性。

如何在日常生活觀修空理，是一個重要的課題，尤其是面臨重大的困難，可能會造下嚴重惡業，妨礙解脫、成佛、利益有情，在這些時刻要憶持這個扼要的開示：「不要執著諸法表面的現象，要徹底了解真相。」所謂真相是指空性。

在日常生活中，當「我」的意識生起時，譬如：「我在誦經」必須思惟，如果心識不名言假立「我」，「我」就無從顯現、存在，所以顯現出來的，看似真實的我，其實沒有獨立真實存在的基礎。不僅由五蘊和合的我不是實有，就連色、受、想、行、識五蘊也都不是實有的。只要我們一心一意思惟空義，譬如以色蘊為例，分析身體、四肢，乃至極微塵的構成因素，就能夠了知無一不是因緣假合，非獨立、實存的法，這就是諸法皆空的真相。

在日常生活中，必須時時維持這樣的正見，觀待一切法，行為者、行為本身及對象都如夢幻，沒有獨立、真實存在的基礎，就不會執著諸法表面的現象，而能徹底了解空性的真象。唯有如此，才能超越俱生我執——愛惜自我的心，斷除輪迴生死的根本。

（附註：本文錄自法光雜誌，並經允諾刊登。）

相關書摘 ►《活佛老師問》：賈西祖古仁波切——上師與弟子都要視對方為佛

書籍介紹

本文摘錄自《活佛老師問：參訪29位藏密大上師的歷史現場》，商周出版

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作者：巴麥欽哲仁波切（黃英傑博士）

這是還未被認證為轉世仁波切時的黃英傑博士

與來自西藏赫赫有名的大仁波切們的對話錄與譯文

囊括二十九位當代大師的外、內、密精要開示

是了解佛法中金剛乘的必讀之書

本書是遍訪來台藏傳佛教仁波切的珍貴第一手資料。在藏密四大派數十位大仁波切的開示下，藏密原貌與許多修學佛法、對西藏佛教的認識得以澄清，錯誤觀念得以一掃。對修學藏密的行者，是絕對不可或缺的心要指示。

篇章例舉

日常生活為道用的修行訣竅——寧瑪派 第三世貝諾法王

完整地修學一套有傳承有系統的密法——寧瑪派 塔千仁波切

佛法的重點不在自己而在與眾生同享——薩迦派 教主達欽仁波切

悉達多成佛只是一場戲——薩迦派 宗薩蔣揚欽哲仁波切

觀想和加持是源於自心的顯現——噶瑪噶舉派 第二世波卡仁波切

起執著的是心不是身體——噶瑪噶舉派 第三世蔣貢康楚仁波切

外雙運的戒律——香巴噶舉 第一世卡盧仁波切

正確親近上師的方法——竹巴噶舉 蔣揚欽哲依喜仁波切

修菩提心習空性見——格魯派 梭巴仁波切

如實修行比灌頂重要——格魯派 義成法師

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九