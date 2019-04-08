《美中開戰的起點》：「中國特色的門羅主義」能把美國趕出亞洲嗎？

文：彼得・納瓦羅（Peter Navarro）

問題：哪一個描述最能反映國際法？ 1.所有國家都有權利航行和飛行過其他國家領海十二英里以內的地方。 2.任何國家都有權限制兩百英里經濟海域內的航行和飛行權。

這可能是我們推理故事的主要問題中，最神祕難解的一個，但也是最重要的一個，因為中國不只引起多個成為戰爭導火線的領土爭議，對於美國在亞洲海域進行正常的軍事行動，中國也越來越常挑起管轄權戰爭。

這種爭端隱含的一個問題是，中國是否試圖實現中國版本的門羅主義（Monroe Doctrine）。芝加哥大學教授米爾斯海默指出：

從中國的觀點來看，理想的狀況是，他們能在亞洲複製美國在西方世界的成功，宰制所有鄰國，並驅趕美國，正如美國在十九世紀透過門羅主義驅逐了所有歐洲強權一樣。

當然，中國最能實施中國特色門羅主義的方式，就是同時使用「法律戰」和嚇阻，阻擋美國軍艦進入亞洲海域。這也是本章要探討的重點。

事實上，海域是否開放的問題，可以追溯到羅馬帝國有效封鎖地中海的時代。在此類爭議中，最重要的歷史事件是，荷蘭法官雨果・格勞秀斯（Hugo Grotius）在著作《海洋自由論》（The Free Sea）中，主張公海可以自由航行的原則。

當時的荷蘭正在激烈挑戰英國在世界海上貿易的領先地位，約翰・塞爾登（John Selden）以著述反擊格勞秀斯，書名不意外地被取名為《閉海論》（Mare Clausum）。塞爾登認為，海洋是藍色的領土，就像其他領土一樣有主權，但格勞秀斯堅持，海洋應該是開放給所有國家進行貿易的國際公海。

一七○二年，「是否開放海域」的爭論，在另一位荷蘭法官康尼留斯・范・畢克舒克（Cornelis van Bijnkershoek）想出一個聰明的務實作法，應用格勞秀斯的理論後落幕。

他認為，國家對海岸線的控制範圍應該和武器射程一樣長，於是產生了「砲彈射程原則」。這個原則將國家的領海限制設為三英里，大概和當時最進步的砲彈一樣，每個國家只能在三英里內，可以限制其他國家的航行自由。

三英里成為最廣為接受的國際海域界線定義，效力一直持續到一九八二年聯合國通過《聯合國海洋法公約》為止。這份公約不只將領海限制延長到十二英里，更重要的是，正如我們之前討論過的，它也定義了從海岸線延伸出來的兩百英里經濟海域。

《聯合國海洋法公約》透過明文制定國家海權，促進了世界大部分區域的和平與穩定，卻在東海和南海帶來了反效果。一個關鍵原因是，中國有不同的立場，認為在經濟海域內也可以限制航行與航空權利，直到現在，中國仍用這個法律聲明來合理化對美國軍艦和飛機的持續騷擾行為。

這裡要清楚澄清一點，中國的立場根本沒有任何實際條約內容的根據。事實上，中國的經濟海域把戲，等於是在亞洲高舉門羅主義大旗，單純只是另一種極為創新的「三戰」策略，試圖透過非動能軍力而非動能途徑來控制新的領土。

當然，如果中國的「封閉海域」主義，在東海和南海區域中被接受，這種修正主義式的法律規則，將會讓中國實際掌握兩條最具價值的貿易路線。同時，這種封閉海域原則不只會將美國軍艦逐出大部分的亞洲區域，也會讓美國無法在「現在占全世界三分之一的經濟海域」中自由航行。

基於這些強烈的經濟與國家安全理由，美國激烈反對國際規則做出這種改變，拒絕重新接受塞爾登十七世紀的「封閉海域」論。二○○一年，在中國海南島的領空上，就曾因武裝和理念上的不同，而發生了驚人的撞機事件。在稍後的例子中，我們將會看到，管轄權衝突已經造成中國和美國多次軍事衝突。

自由飛行的權利遭到剝奪

你可能還記得之前的章節談過中國的潛艇實力，以及遊客如織的海南島可以作為中國最重要且最多樣化的軍事設施。這座島不只有大量好操縱、負載著飛彈的俄羅斯戰鬥機，同時也有非常精密的情報設施，可以監視美國的通訊，以及在該區域行動的軍事力量。

最讓人佩服的是，榆林海軍基地在海南島廣大的地下基地，有能力隱藏中國數量漸多的晉級彈道飛彈潛艦。這種船艦現在有充足的能力，可以將核子彈頭運送到遠至舊金山、聖路易斯和波士頓等地方。美國軍隊密切關注海南島，不是沒有原因的。

二○○一年四月一日，在接近海南島的領空附近，美國海軍EP-3 偵察機在執行正常任務時，遭兩架中國殲-8 戰機攔截。事實上，美國飛行員很熟悉中國飛行員中隊隊長王偉和他的飛行技術，他在事件發生前，就有幾次冒險與美軍飛機衝突的紀錄。

這一天，當美國 EP-3以自動飛航模式直線飛行時，飛行員王偉經歷了非常致命的「伊卡琉斯時刻」，他的戰機尾翼不小心撞擊EP-3的左副翼，當王偉的殲-8 戰鬥機斷成兩半時，他跳機逃生，卻自此不見蹤影，撞擊力道同時也讓美國戰機急速墜落。機上有二十四名美國機組人員，飛機在三十秒內掉了八千英尺，在飛行員沙恩・奧斯本（Shane osborn）上尉讓飛機回到水平飛行狀態，並拉高機頭前，飛機又再掉了六千英尺。

在危急之時，奧斯本上尉做出了命運交關的決定，他選擇緊急降落在海南島的陵水機場。雖然國際法允許緊急降落措施，但降落後，他的機組人員很快被逮捕並監禁。

在之後的外交斡旋中，中國反覆宣稱，他們有權禁止軍機進入兩百英里的經濟海域，美國也多次低聲下氣地道歉。最後，美國人員在十天後獲釋，但中國已經成功地從飛機的硬碟中，取走重要的機密資料。

二○○一年的EP-3撞機事件所引起的後續國際事件中，最值得注意的一點是，即使到今天，中國戰機和狂野的飛行員仍然定期使用高度危險的飛行方式，不斷騷擾美國的偵察機。其中最特別的一個例子是，二○一四年八月十九日，中國戰機還採取「正面衝突」的動作。五角大廈指出，中國飛行員的嚇阻行為包括，在P-8海神式海上巡邏機上方進行橫滾，以九十度角從P-8機頭前面飛過並展示武器，並且尾隨P-8領航機，距離不到二十英尺。當然，這些事牽涉到的，不只是飛過中國在亞洲稱霸的領空的自由。在有自由航行權的海域中，也曾發生過數次衝突。

經典的例子是所謂的「無暇號事件」（Impeccable Incident）。美國無暇號是一艘相對較小的非武裝雙體型監測船，任務是使用拖曳在船艦後方和下方的先進「拖曳式」感應聲納系統，來監測潛艇的活動。

這個在美國海軍之間惡名昭彰的事件中，無瑕號在中國領海之外的中國經濟海域內正常運作時，中國戰鬥巡防艦在一百碼左右的距離內經過無瑕號的船首，以海軍的標準來看，這是會發生危險的距離。這樣的霸凌行為持續下去，並再度發生經過船首的舉動，中國Y-12海軍偵察機經過至少十一次，而且飛機距離無瑕號的甲板只有六百英尺。

兩天後，藉著聯繫無瑕號的甲板無線電，中國民間的海上偵察艦進一步威嚇，宣稱它違法通行，警告它應盡速離去，否則「將承受後果」。後果就是軍用無瑕號被五艘中國民間船艦，包括兩艘拖網漁船，以五十英尺的距離尾隨。

最挑釁的是，當無瑕號試著離開該區域時，拖網漁船擋住去路，試著用緊鉤破壞無瑕號拖曳的聲納陣列系統。最後，美國最高指揮官歐巴馬總統，下令美國導彈驅逐艦鐘雲號（USSChung Hoon）保護無瑕號，這件事也清楚顯示，小型衝突如何能讓情勢惡化。

秉持「開放海域」的美國與「封閉海域」的中國，諸如此類的管轄權之戰已經不勝枚舉。危機在於，其中的某一個事件就可能會導致戰爭。

我們可以清楚預見可能的未來。其中一個可能的情況是：飛機相撞，飛行員喪生，引發雙方民族主義者的激烈反彈，然後情勢快速惡化。

除了這樣的情況外，最大的戰爭導火線可能和意外全然無關。中國的軍力可能會擴張，它可能會故意嘗試將其「封閉海域」的主張強加於世，以阻擋美國軍力進入亞洲的海域和天空。

當然，沒有任何一個美國總統願意容忍這樣的行為，因為這對美國的國家安全和經濟發展將是一記重擊。因此，雖然「台灣獨立」可能是中國、美國和台灣不敢越過的紅線，但自由航行和飛行可能會是美國在亞洲的紅線。

相關書摘 ▶《美中開戰的起點》：因為中國，世界無法對「經濟合作推動亞洲和平」抱以希望

書籍介紹

本文摘錄自《美、中開戰的起點──既有的強權，應該如何面對崛起中的強權？川普時代的美國，應該對中國採取什麼樣的態度？中國與美國，是否終須一戰？》，光現出版

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作者：彼得・納瓦羅（Peter Navarro）

譯者：鍾友綸

彼得・納瓦羅是誰？

彼得・納瓦羅是一位美國經濟和公共政策學者，他在二○一六年時被延攬成為川普最重要的亞洲政策顧問，也是川普團隊中少數的學者。川普當選後，他被川普委任為整合原有美國國家安全會議（NSC）、國家經濟會議（NEC）及國內政策會議（Domestic Policy Council）而新設立的白宮國家貿易委員會（National Trade Council）主任。

而在納瓦羅上任後，他並同時主導對中國的匯率戰，以及美國對WTO的戰略部製。向來被視為仇中派的他，究竟對中國有什麼想法？

或許只有他，認清真正的「中國」

除政治與經濟外，納瓦羅並進一步指出：中國的經濟發展，不會為中國帶來民主，只會更加鞏固共產黨對中國的專制統治。他並進一步指出：通常因為國家發展而得以成形的中產階級是國家民主化的重要角色，但在中國，中產階級就像是與政府達成無聲的默契：要政府幫忙賺錢，就閉上嘴。

這樣的見解，則正與中國的普遍認知：「莫談國事」「拚經濟優先」不謀而合。習近平上台後，在歐巴馬時代的妥協、合作政策時期，他趁隙在國內剷除競爭者——甚至是繼任者，並且緊縮國民在各方面的權利與自由。

中國發展了經濟嗎？中國的確發展了經濟。但中國民主了嗎？中國不但沒有走向民主化，甚至在北韓都已經嘗試與世界接壤的現在，逆向步上鎖國之路。由這個角度看，或許被認為是「仇中」的他，才真正看清中國政治發展的本質。但川普是否會採用他在本書中提供的解方？

或許當我們回過頭看川普在經濟、政治與軍事上的政策，就可以找到關於這個問題的線索與解答。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航