《美中開戰的起點》：因為中國，世界無法對「經濟合作推動亞洲和平」抱以希望

文：彼得・納瓦羅（Peter Navarro）

問題：針對促進亞洲和平的經濟活動，你最同意哪一個描述？ 1. 經濟合作（economic engagement）讓中國從專制政體，轉型為較不暴力、較不具侵略性的自由民主國家。因此，經濟合作是促進和平的力量。 2. 經濟合作只是讓中國共產黨對人民的管制更嚴厲，甚至幫助中國軍隊壯大。

美國和其亞洲的盟友，對於中國會透過經濟合作，從好鬥的專制體制轉變成和平民主的自由國家，豪賭了一把。事實上，這場豪賭似乎是值得的，至少在一九七○年代是如此。

因為從這個時期開始，新加坡、韓國和台灣等亞洲國家，都脫離了黑暗的專制體制，走向民主自由之路，其中的主因是，只要走上了自由貿易和經濟合作的道路，就一定會帶來改變。在世界上的其他地方，雖然有時仍有阻礙，但經濟合作似乎都發揮了功效，例如拉丁美洲的阿根廷、智利和厄瓜多等前專制國家，以及歐洲的匈牙利、波蘭和捷克，也都陸續走向了民主。中國最後也必須跟上腳步，至少當時的國際社會是如此期望。

事實上，這樣的論點遭遇重重困難。中國共產黨不只收緊了專制的箝制力道，由於經濟合作讓中國的經濟一飛衝天，反而促進了軍事擴張，而在獲得全新的力量之後，中國的侵略性變得更強。在尼克森總統和國務卿季辛吉於一九七二年開啟「乒乓外交」時代後，這並不是經濟合作應該呈現的走向。

在那段似乎充滿希望的時代，尼克森或季辛吉都沒有計畫要透過經濟合作，安撫或解放中國。相反的，毛澤東主席和尼克森之間的協議更為務實，雙方都確實達到了他們想要的目的。在「敵人的敵人就是朋友」的原則下，尼克森和季辛吉想與中國結盟，以制衡蘇聯的力量，也因為毛澤東和蘇聯總理赫魯雪夫之間存在嫌隙，中國因此欣然接受。季辛吉特別希望中國能提供幫助，讓北越加入巴黎協議桌，讓他可以找出脫離越戰的策略，這不是出於多麼高貴的理由，頂多只是權宜之計。

對中國來說，在毛澤東權力式微之時，像周恩來這樣務實的總理，在大躍進和文化大革命兩大災禍後，已經體認到國際貿易的重要。因此，為了自身利益，中國也希望終結美國的經濟禁運，並投入全球經濟體。

與尼克森的務實主義比較起來，柯林頓對於安撫權力衝突，則抱有遠大的理想主義願景。在二○○○年，柯林頓任期屆滿前，在美國企業社群的支持下，他鼓吹以經濟合作為工具，將中國轉化成和平、西方化的民主國家。

他在中國加入世界貿易組織時，發表了也許是最著名的經濟合作宣言之一。他忠實的說道：「我不認為，透過拒絕中國的方式，更能對他們產生影響。」柯林頓滿懷期望地補充：

從經濟層面來看，世界貿易組織協議像是單向道。這是要求擁有世界第五多人口的中國開放市場，這可能會是世界上最大的市場。中國第一次答應和我們一樣，遵守相同的開放貿易規則。這是前所未見的事。我們的企業第一次能夠在中國，銷售由美國勞工製造的產品。

也許沒有任何美國總統比他錯得更離譜，並造成了極具災難性的金融後果。在中國加入世界貿易組織之初，柯林頓的企業金主開始大量在中國境內設廠，造成超過七萬家美國工廠關閉，失業和低度就業的勞工數量最後還超過兩千五百萬人。美國每年的高額貿易赤字超過三千億美元，還欠了中國數兆美元。

當然，如果經濟合作的確能讓中國具侵略性的專制政府，轉變為自由和平的民主國家，與中國合作也許值得美國人民（和世界上其他人）承受所有的經濟困境。然而，經濟學家伊恩．佛萊契（Ian Fletcher）指出：「中國的經濟成長並未讓國家變得民主，只是讓專制政體變得更先進、財務更健全。」

美中委員會的沈單寧（Dan Slane）揭露了更悲哀的事實：

當美國允許中國於二○○一年進入世界貿易組織以及開放市場，但中國卻沒有開放市場時，我們就知道，我們會遭受重大的經濟打擊。但我們有許多領導人認為這是值得的，因為和中國更頻繁地交易，會讓中國邁向民主。但是中國卻利用了每個機會來玩弄自由貿易體系，最大化他們的貿易量以擴張他們的經濟，在這個過程中，也傷害了我們的經濟。

與中國的經濟合作，為什麼到目前還無法促成眾所期待的民主，當然與中國人的性格和文化無關，畢竟新加坡和台灣的民主制度，已經證明了這一點。

那麼到底是哪裡出了問題，也許最後終究會成功？答案要從經濟合作的三大重心探討。有意思的是，經濟合作理論也許只是企業犧牲本土勞工以擴展到全球的詭計。

要了解經濟合作的三大重心，最好的方式就是瀏覽USA*ENGAGE 的網站。這個自成一格的聯盟，包括了美國知名的跨國農業和製造業者，成員有蘋果、波音、卡特彼勒、康尼格拉（ConAgra）、美國聯合碳化物（Union Carbide）、西屋（Westinghouse）和全錄（Xerox）。對這些跨國企業來說，專制中國代表的不只是龐大的市場，同時也是全世界最棒的境外設廠地點，似乎有無數的廉價勞工以及低廉的賦稅，然後幾乎沒有任何環境、衛生和安全法規。

當然，在政治的場域中，企業的遊說者永遠不會拿高獲利、高汙染和虐待員工，來作為經濟合作的理由。因此立論的重點會放在更和平繁榮的世界願景。

首先，「新興的中產階級」有改變的力量。為此，USA*ENGAGE 詳細說明：

市場取向的經濟發展能促進社會的變革，阻擋專制統治。這包括了普及教育、開放的社會，以及獨立的中產階級的興起。

據USA*ENGAGE 所言，「面臨這種變革的政府，必須受到中產階級的支持，必須能夠回應中產階級對政治自由、法律和革除貪腐的需求。」

這的確很具說服力。但是在中國，經濟合作所帶來的榮景更像是一種安撫手法，而非言論自由的催化劑。在中國，中共和中國新興中產階級之間的不成文協定似乎是：如果要政府幫你變有錢，你就要懂得保持緘默。這也許是為什麼，整體來說，中國的中產階級是政治場域中最沉默，而非最勇於發言的一群。

USA*ENGAGE 引用史丹佛學者西摩．馬丁．利普塞特（Seymour Martin Lipset）的智慧，來闡述經濟合作的第二個重心「獨立組織」。利普塞特說：

經濟發展會改善國家和社會之間的關係，並能增加多種監視國家並擴大政治參與的獨立組織數量，並能降低貪腐、裙帶關係，以及國家對就業、累積財富的控制。

確實，中國政府投入了大量資源到歐威爾式的安全檢查中，以就近監視任何可能挑戰政府權威的「獨立組織」。只要你挑戰了環境、人權、言論自由或西藏議題，就很可能被送去「勞改」。勞改是中國複雜的強制勞工營，明顯是以史達林建造的俄羅斯「古拉格」（Gulags）為藍本。

經濟合作的最後一個重心是「資訊就是力量」，這個論點是由另一位史丹佛學者亨利．羅溫（Henry Rowen）所提出，也掌握到此立論的精髓：

向外界開放經濟會大幅增加資訊的流量。網際網路、電視、書本、新聞、影印機、外國雜誌、各種類型的大眾娛樂和思想開始流動，也能開始傳播民主、人權和法律等理念。

不過，中國大規模的安檢制度再度阻擋了民主進程，特別是「防火牆長城」。中國擁有超過五萬名「網路警察」，使用由外國公司提供的監控技術，例如美國的思科系統（CiscoSystems），中國不只限制了資訊的流量，尤其是網路流量，它也塑造了與其專制立場一致的資訊。

正是因為這些觀察，至少以中國的例子來看，世界無法對「經濟合作推動亞洲和平」抱以希望。相反的，經濟合作主要推動的是中國新興軍事力量的成長，完全不是所謂的「和平的使者」（engagers for peace），因此，要抑制中國武力崛起的一種作法，也許反而是降低經濟合作的程度。

在考慮採用這種嚴峻手段之前，我們必須要先評估經常與經濟合作相輔相成的論點，也就是中國與全世界高度的經濟依存度，將會大幅降低戰爭的可能性。我們將在接下來的一章完成這個任務。

相關書摘 ▶《美中開戰的起點》：「中國特色的門羅主義」能把美國趕出亞洲嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《美、中開戰的起點──既有的強權，應該如何面對崛起中的強權？川普時代的美國，應該對中國採取什麼樣的態度？中國與美國，是否終須一戰？》，光現出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：彼得・納瓦羅（Peter Navarro）

譯者：鍾友綸

彼得・納瓦羅是誰？

彼得・納瓦羅是一位美國經濟和公共政策學者，他在二○一六年時被延攬成為川普最重要的亞洲政策顧問，也是川普團隊中少數的學者。川普當選後，他被川普委任為整合原有美國國家安全會議（NSC）、國家經濟會議（NEC）及國內政策會議（Domestic Policy Council）而新設立的白宮國家貿易委員會（National Trade Council）主任。

而在納瓦羅上任後，他並同時主導對中國的匯率戰，以及美國對WTO的戰略部製。向來被視為仇中派的他，究竟對中國有什麼想法？

或許只有他，認清真正的「中國」

除政治與經濟外，納瓦羅並進一步指出：中國的經濟發展，不會為中國帶來民主，只會更加鞏固共產黨對中國的專制統治。他並進一步指出：通常因為國家發展而得以成形的中產階級是國家民主化的重要角色，但在中國，中產階級就像是與政府達成無聲的默契：要政府幫忙賺錢，就閉上嘴。

這樣的見解，則正與中國的普遍認知：「莫談國事」「拚經濟優先」不謀而合。習近平上台後，在歐巴馬時代的妥協、合作政策時期，他趁隙在國內剷除競爭者——甚至是繼任者，並且緊縮國民在各方面的權利與自由。

中國發展了經濟嗎？中國的確發展了經濟。但中國民主了嗎？中國不但沒有走向民主化，甚至在北韓都已經嘗試與世界接壤的現在，逆向步上鎖國之路。由這個角度看，或許被認為是「仇中」的他，才真正看清中國政治發展的本質。但川普是否會採用他在本書中提供的解方？

或許當我們回過頭看川普在經濟、政治與軍事上的政策，就可以找到關於這個問題的線索與解答。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航