「做自己」對你而言是一種自由，還是逃避改變？

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「 莎瑞絲遊牧日記 」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

「做自己」對你而言是一種自由還是任性？

20歲的我認為「做自己」是一種至高無上的生活態度，沒人可以要求我去做我認為「這不是我」的事情；

30歲的我認為「做自己」意味著我有能力改變，成就最好的那個我。

別把「做自己」當盾牌而不願意接受改變

小木非常熱愛寫作，在畢業後如願進入一家雜誌社當編輯，有次她傳來一篇新文章連結，問我讀後感想，我發現她文筆與以往不同，但整體文章看起來很流暢，淺顯易懂的文字，圖文搭配得很好，後來她傳了一張縮在牆角痛哭的貼圖過來。

「總編改了我的稿！」小木哭著臉抱怨，「被總編這樣一弄，我的文章看起來根本不像是我寫的，圖片也不是我當初選的。」

後來我看了小木傳來的原稿，知道為什麼了。習慣以第一人稱寫文的小木，在原稿裡出現許多「我覺得」，總編請她拿掉「我」，並以客觀的角度配合主題再撰寫，小木感覺「改變風格」，寫出來的文章就不是自己了。

「你當初想表達的理念有在文章裡表達出來嗎？」我問。

「有呀！但不是依我想表達的方式，我覺得那不是我。」

為何修改文字風格就不是自己了？

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記得在大學上的一堂課「公眾演說」：

公眾演說講師是個業師，他非常有舞台魅力的人，只要他在台上講話，每個學生都非常用心聽課，當然還有另一個原因是他喜歡冷不防地叫學生上台說話發表意見，之後還會狠狠地給評語，所以大家都繃緊神經專心聽課。

有次張同學被「欽點」上台後，講師稱職他口條非常清晰並推薦他為系代表參加年度全校演講比賽，但唯一需要修正的就是音調的抑揚頓挫和音量，幾次練習下來，張同學幾次都做到了要求，但卻不願意再繼續下去。

問他為什麼？

「若我因為上台而改變原本說話的我，我就不是我了。」張同學說。

為何調整音調就不是自己了？

其實沒人在意你是否做自己，別人只期待你能否做好角色的本份

我並不是叫你別做自己，做自己的確非常重要，也沒必要為了迎合別人而丟失了自己。

但常常把「做自己」掛嘴邊就跟喊口號一樣空洞，更多時候它就像是個盾牌，讓不願意改變的人躲在「做自己」盾牌後，避開了外來的壓力射箭，固執地認為不需要改變「原本的我」，唯有維持「這樣的我，才是我」。

「做自己」並不意味著不能改變

15歲的你和35歲的你，對於事情的角度及看法是否不一樣？不一樣，因為你改變了，這些改變並無損於你想成為更好的自己。

有時候我們認為的自己也許是別人眼中、別人口中的你，又或者在某個心理測驗結果的你，難道我們只是某個類型的人嗎？更多的時候是我們的想法限制了自己，以為自己就是如此，以為我們只能這樣。

我們應該在做自己與現實生活取得平衡，尤其在團隊工作時，不需要把「自己」放得無限大，而忘了團隊合作共同的目標。試著讓最終目標優先於自己，應該將重點放在這件事情最終要達成的目標是什麼？

回到剛說的兩個例子：

熱愛寫作的小木，小木認為改變寫作風格會變得不像她，但以整體來說，改變寫作風格後，文章的確更能貼近讀者閱讀習慣，也更客觀，文章主題並沒有因為風格改變而模糊。這也許不是過往那個熟悉的小木，但人隨著經歷而改變，而這些改變並不會讓你失去了自己。

以雜誌角度來說，身為編輯的小木，除了文筆要好，客觀分析觀點也是很重要，圖文也必須切合主題及與雜誌風格相近，而不是強調個人特色。

小木習慣寫以自己角度出發撰寫並沒有錯，只是不適合雜誌風格，如果轉個彎能夠讓事情變得圓滿，何苦把自己逼到牆角呢？

上台演講除了內容很重要之外，如何將內容完整傳達給台下觀眾也很重要，若演說者說到重點該停頓、該讓觀眾對於重點有更深刻體會時，卻連珠炮將內容說完便下台，甚至不理會台下觀眾的反應，這也不會是場好演說，對吧？

身為演說者，將內容加入適當的抑揚頓挫和音量，這也有助於演出效果，得獎與否是其次，在這次演說中，若張同學加以改進自己不足之處，他可從經歷裡學習成長，讓自己的表演更完整也是個不錯的收穫。

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被譽為「自我啟發之父」心理學家阿德勒，也是帶給人「勇氣」的心理學，所謂的勇氣就是接受真正的自己，他曾說過：

「這世上沒有『個性火爆的人』，只有『常常使用憤怒這種情感的人』。不必徹底改變自己的性格，只要改變自己使用情感的方式就行了。」

你可能會說：難道我們要改變自己迎合別人嗎？

不，我們只是在做角色適合的事情，無需扮演別人期待的我們。 你還是你，只是以不同的方式呈現出來罷了。

面對不一樣的人會有不同的應對方式及態度，這也是角色「適合」做的事情。有人認為這「很假」、「很做作」，換個角度想想，其實我們只是在做好這個角色該有的人物個性，不是嗎？

在父母面前的你和在主管面前的你，會是同一種說話態度嗎？在家裡不高興可以甩門就走，在公司不爽你會拍桌甩門嗎？我想應該不會吧！（除非你打算炒老闆魷魚）

把「做自己」放在錯誤位置上才會把事情搞砸

奧黛莉.赫本是無人能取代的經典女性代表，在《第凡內早餐》、《羅馬假期》、《窈窕淑女》裡的她讓觀眾看到開朗、俏皮的那一面，但私底下的她卻是個內向的人，她喜歡與自己獨處或帶著狗一起散步，看看花草或一整天待在家是她認為最開心的事情。

在訪問中，她曾表示這些角色完全與她真實個性相左，身為演員她必須努力演好這角色，也揣摩了很久如何表現出角色的人物個性，她做好演員的本份：「把角色演好」。

奧黛莉．赫本若在當時堅持「做自己」，不演出這些角色，你認為這個「做自己」還是必須的嗎？

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你可能會說，演員扮演角色是理所當然，但有一點我們都相同的：

我們是群居動物，我們無法一個人生活，只要活著，我們都得與人接觸。試想想，在工作團隊裡，你扮演的角色是什麼？

你可能是個細心的人，在團隊裡扮演著追蹤工作進度、發現藏在細節裡的魔鬼，讓大家能夠安心將追蹤專案重任交付給你，這就是你該扮演好的角色，簡單來說就是你擅長又能做得比別人好的事情，久而久之，你在團隊中就是不可或缺的角色。

若你厭倦了每天追著別人屁股跑，覺得「那不是我」，其實你只是在挖洞給自己跳。把「做自己」放在錯誤的位置上，只會把事情搞砸，你可能滿足了「做自己」的自我認同感，同時也黑了自己，因為你並未為團隊帶來價值，反而為別人帶來麻煩，這時候你會發現「為什麼大家不喜歡我做自己？」、「為什麼我被大家討厭？」

雖然改變會讓你感覺彆扭，不適應改變後的你，甚至擔心改變後別人會怎麼看，害怕別人的眼光而告訴自己「我還是做回自己就好了」，又跳回原本熟悉的你。

你現在也在「做自己」和生活中拉扯嗎？靜下來聽聽自己內心的聲音，是什麼阻止了你不願意改變？是自尊還是太在意別人看法？記得有個長輩曾經這麼告訴我：

當你想完成一件事情，你會有100個方法去成就它；

當你不想做一件事情，你會有10000個藉口逃避它。

其實不需要想太多，我們在別人的生活裡其實沒那麼重要， 只要你做的是適合的、對大家無害，甚至是好的改變，別人也不在意我們是否做自己，反而驚訝你的成長和進步。 與其在不適合的角色裡，埋頭苦幹拼命地把事情做對，不如在適合的角色裡做對的事。

Photo Credit: 作者製作提供

今天就來問問自己：

你期待的自己是個什麼樣的人？現在的你，符合你自己的期待嗎？

做自己不是口號，是為了成就更好的自己，發掘自己的專長，接受自己的不足，以更好的方式表現更好的你。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航