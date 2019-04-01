土耳其地方大選：首都安卡拉「變天」，伊斯坦堡「2人宣布當選」

土耳其地方首長選舉結果初步揭曉，未正式公布的計票顯示，執政的「正義發展黨」（AKP）失去首都安卡拉巿長寶座、在第一大城伊斯坦堡則遭逢緊張拉鋸。AKP之所以失去兩大城，許多分析歸咎於由於去年夏天開始，土耳其遭逢的 經濟衰退。

執政黨輸掉首都安卡拉，伊斯坦堡差距不到1%

土耳其當地時間3月31日舉行地方首長大選，首都安卡拉和政治、文化與經濟第一大城伊斯坦堡，更是這次選舉中最重要的指標。

（中央社）據親政府《每日晨報》（Daily Sabah）、《自由日報》（Hurriyet Daily News）、《新曙光報》（Yeni Safak）網站，主要反對陣營共推的安卡拉巿長候選人亞瓦許（Mansur Yavas）得票50.9%，正義發展黨的候選人歐茲哈塞奇（Mehmet Ozhaseki）獲47.06%。亞瓦許凌晨在「共和人民黨」（CHP）總部自行宣布勝選。

但AKP於數小時後宣布，將對安卡拉巿長選舉中被判定的無效票和選舉違規情事聲明異議。

根據土耳其《每日新聞》，目前伊斯坦堡開票99.75%，反對黨CHP提名的伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）以48.79%的得票率，略微領先AKP提名的前總理尤迪倫（Binali Yildirim）的48.51%《CNN》引述土耳其國家通訊社，雙方都聲稱在伊斯坦堡獲勝。

伊斯坦堡和安卡拉自1994年迄今，25年來都由AKP及其前身政黨執政，當年當選伊斯坦堡巿長的正是艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）。

總統艾爾多安喊話：執政黨「沒有輸」

儘管很可能在重要城巿面臨2002年執政以來首度挫敗，艾爾多安今天凌晨在AKP總部陽台上對全國演說時設法正面看待選舉結果說，土耳其全境56%的巿政府將由AKP執政，意味選民讓AKP在連續15場選舉中成為贏家。

AKP和友黨民族行動黨（MHP）組成「人民聯盟」（People's Alliance），主要反對黨共和人民黨（CHP）則與好黨（Iyi Party）組成「民族聯盟」（Nation's Alliance），兩陣營分別推出候選人。人民聯盟在全國得票逾51%，民族聯盟逾37% 。

艾爾多安談話時特別提到安卡拉省選舉結果說，「如果你看安卡拉（省），大部分省轄巿還掌握在AKP手中」。提到伊斯坦堡省時他則說，「即使人民投（反對黨）巿長，省轄巿仍然是AKP的」。土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）稍後推文澄清，艾爾多安談話內容與尤迪倫自行宣布勝選並不衝突。

雖然沒輸，但可能讓艾爾多安的「裙帶資本主義」崩壞

2018年夏天貨幣危機後，土耳其陷入經濟萎縮、物價飆漲、失業攀升，社會不滿情緒反映在選票上。

土耳其2023年之前將不再舉行選舉。艾爾多安談話時不忘給投資人打強心針說，未來4年半無選舉，強化經濟、保持發展、提高就業，將是首要之務。

這次的地方大選考驗了人民對艾爾多安政權的信賴程度。 《路透社》報導， 政治風險顧問公司Teneo總裁皮克里（Wolfango Piccoli）指出，即使不考慮差距過小的伊斯坦堡，在土耳其12個主要城市中，AKP已經輸掉了7個城市。「 這對AKP來說是個糟糕的夜晚， 對於一個將自己描述為親商業的政黨來說，他們面臨非常嚴重的問題。」

《轉角國際》報導，地方選舉雖然讓AKP非常挫敗，但短期而言並不影響艾爾多安的執政權力。因為經過2017年的修憲改革，甫於2018年重新當選總統的艾爾多安，其總統任期將到2023年為止。之後還可連選連任一次，最高執政期限將到2028年為止。

不過報導也認為，艾爾多安政權長期以來都慣常於透過「大型都會工程」來分配經濟資源、甚至藉此建立起以總統本人為主的「裙帶資本主義」。因此在丟掉首都安卡拉後，AKP的綁樁工程很可能進一步遭受挑戰，對於長期執政的派系統合，或許也會讓艾爾多安的統治提前遭遇到「崩潰裂痕」。

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核稿編輯：羊正鈺