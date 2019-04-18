買「年金險」孝敬父母，這些事情要注意

遞延年金是指投保經過一段期間後，才開始請領的年金，但如果被保險人在尚未進入給付期就身故，保單的權益該如何處理？可以直接支付給指定的身故受益人嗎？

台中蕭小姐遇到的問題

為了安排父親老年退休後的生活費用，幾年前我以父親為要保人及被保險人，投保一張年金保險，保費一次繳清，但要到等第10年之後才開始領取年金。沒想到父親在投保後第五年就因病身故，保險公司要返還85萬7千多元保價金時，卻要求父親的所有繼承人都要簽名，結果我的姐妹都要求平分這筆錢。

這個保險是我出錢替父親買的，退還的保價金卻要跟妹妹們分，這樣合理嗎？當初身故受益人是寫我的名字，為什麼保險公司還是堅持要其他繼承人簽名？如果一開始就用我當要保人，父親當被保險人，會不會比較好呢？另外，請問這筆錢有沒有稅的問題？

中心顧問答

吳小姐替父親投保10年期躉繳保費的遞延年金，保證期數120期。也就是說，投保時一次繳清保費，但年金要等到第十年後才開始每月請領，直到被保險人身故為止，而且保證最少可請領10年。

如果被保險人在遞延期間，也就是還沒有進入給付期就身故，根據保單條款規定，保險公司必須就該保單「累積的價值準備金」與「所繳保費加計利息」兩者中，取較大者返還要保人。

要保人即保單的持有人

吳小姐當初投保時，以父親為要保人及被保險人，雖然該保單的保險費是由吳小姐繳納，但所謂要保人，在法令上就是這張保單的持有人（Policyowner），擁有該保單的相關權益，包括解約、借款、變更受益人、辦理繳清或展期等，也因此，如果在保險事故還沒發生前，要保人就死亡，保單的權益就會變成要保人的遺產。

返還的保價金 是要保人的遺產

如今，以吳先生為要、被保險人的年金保險，在年金開始給付前吳先生就身故，這時候保險公司依約返還的保價金，就視為是吳先生的遺產處理，因此，保險公司要求吳先生的所有法定繼承人都要簽名是依法行事。而且既然返還的保價金是吳先生的遺產，吳小姐的姐妹當然就有權利要求分配。

年金保險的身故受益人指誰？

至於吳小姐提到的身故受益人，在年金險是指在進入給付期後，如果被保險人領取的年金期數不到保證期數就身故，未支領的年金期數，就由事先指定的身故受益人領取。以吳小姐替父親投保的保證給付120期的年金險來說，假設吳先生在領了第72期後就身故，那麼剩下的48期，就可由指定的身故受益人也就是吳小姐請領。

直接以吳小姐當要保人比較好嗎？

因為吳小姐當初是以父親當要保人，才會發生保價金要被視為父親遺產分配的問題，如果直接以吳小姐本人當要保人，會不會比較理想呢？

若以吳小姐當該保單要保人，雖然在她父親身故時，保險公司返還的保價金會直接給付給吳小姐本人，不會有遺產分配的困擾，但卻可能產生稅賦的問題。因為年金保險要保人與被保險人不同人時，被保險人所領取的年金，會被視為要保人的贈與，因此要保人須繳交贈與稅，而被保險人所領取的年金，也要納入個人基本所得額計算最低稅負，不過，因贈與稅及最低稅負都有免稅額度的規定，只要在額度內其實也沒有繳稅的問題。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航