會走路的肺炎：常見又很難早期診斷的「黴漿菌肺炎」

文：白映俞醫師

什麼？「會走路的肺炎」？是不是覺得標題搞錯了吧？我們只知道有名的酒商Johnnie Walker約翰走路，怎麼連疾病都有會走路的肺炎Walking Pneumonia呢？

沒關係，繼續看下去，讓我們一同認識常見又容易被忽略的黴漿菌肺炎。

Photo Credit：照護線上

先談談肺炎。舉凡細菌、病毒、黴菌、化學物質、吸入食物等因素，都可能讓原本乾淨的肺泡內聚積了液體，而這些液體是白血球、發炎物質、細菌／真菌／病毒的集合。

當肺泡蓄積了液體，就難以進行血液氣體交換，因而影響呼吸，我們稱為肺炎。肺炎裡的病菌可能跑到血液裡，演變成敗血症，並導致多重器官衰竭。

因此，肺炎在2016年名列國人十大死因第三位。其實，死在肺炎的人數比死於肺癌的還要多。

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雖然「疾病正在行走」會帶給你一種喪屍片的恐怖感受，其實我們今天要介紹的主角，是一種非典型肺炎──黴漿菌肺炎，是相對較不可怕的肺炎之一，症狀常輕微到你沒注意到自己生病了，也不太會像流感、肺炎鏈球菌引發的肺炎那般，讓人嚴重到要住院治療，患者還可以走來走去，因此得到了「會走路的肺炎」封號。

那什麼是黴漿菌呢？可別讓它的名字搞糊塗了，黴漿菌其實是種細菌，不是黴菌，但1944年發現時科學家原以為它是黴菌或病毒，才起了個這麼混淆視聽的名字。

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黴漿菌可以感染肺部和呼吸道其他部位，在人與人之間傳播。黴漿菌還是隻特別的細菌，沒有牢固的細胞壁，因此攻擊細菌細胞壁類型的抗生素，例如盤尼西林，就拿黴漿菌沒轍。它也是能夠自己生活和繁殖的最小的生物體。比黴漿菌更小型的病毒們就必須在細胞內生存和繁殖，不能自己存活了。

黴漿菌感染比較常見於學齡孩童及40歲以下的年輕人。黴漿菌的潛伏期很長，大約1週至4週，不像感染病毒時2、3天就出現病徵。並不是每一次黴漿菌感染都會引發肺炎，有的時候只是到支氣管發炎的程度而已。

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若在擁擠的地方過生活或工作，已經感染黴漿菌的人可以透過咳嗽和打噴嚏，將含有細菌的小水滴傳播給你。家中一人感染黴漿菌肺炎後，其他家裡成員也容易繼續中標。學校、幼兒園、大學宿舍、軍隊、療養院等擁擠的地方，也都是發生黴漿菌群聚感染之處。

在黴漿菌感染的高峰期，你可能聽見小兒科醫師這麼問：「你是哪個國小的？幾年級？」等你說完，醫師會表示：「啊！我今天已經看了好幾位XX國小的學生黴漿菌感染了呢。」

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黴漿菌感染在一年四季都可能發生，夏秋之際最容易。患者可能表現：

喉嚨痛

吸氣時胸口痛

持續惡化的咳嗽，剛開始多是乾咳

輕度流感症狀，像發燒和發冷

頭痛

疲勞

但大多黴漿菌感染的病例都屬輕微症狀，後來就自己好了。而小於5歲的孩子黴漿菌感染時常不發燒，但會噁心嘔吐，因此也容易被誤判為腸胃發炎。

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看過黴漿菌肺炎的症狀後，相信你也能理解：「這些跟其它呼吸道感染很像嘛」。是的，一般來說我們很難早期診斷黴漿菌肺炎，除非家中或學校等親近的人，已經很明確的有黴漿菌肺炎的病史，才比較有機會早早猜到這個病。

不然光是細菌性肺炎，除了目前提到的黴漿菌之外，肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌、流感嗜血桿菌、肺炎披衣菌、退伍軍人肺炎桿菌都是引發肺炎的嫌疑犯。再加上病毒性肺炎的可能兇手，那名單可就像粽子般一整串了，要直接認定黴漿菌不是件容易的事情。

由於治療其他細菌性肺炎的抗生素常對黴漿菌肺炎沒效，因此患者可能在吃藥後發現症狀沒改善，卻也沒變差太多，到了第二次、第三次就醫，醫師就有機會猜到黴漿菌感染。

假使剛開始肺炎症狀比較嚴重，那就得用胸部Ｘ光檢查，及血液黴漿菌抗體檢查，覺察是否有黴漿菌肺炎的可能。黴漿菌生長緩慢，比較少用細菌培養診斷黴漿菌肺炎。確定是黴漿菌感染後，就能找到適當的抗生素治療。

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雖然黴漿菌肺炎嚴重程度不高，但有部分的人感染後還是會變成嚴重疾病：

原本先患有其他呼吸道疾病，還在恢復期，又感染到黴漿菌

免疫系統差

伴有哮喘

這裡要提醒大家，沒有疫苗能夠預防黴漿菌感染。而且這不是種「得過一次就免疫」的疾病，今天得過黴漿菌肺炎後，可能隔年夏天黴漿菌肺炎又來報到。

因此想要避免黴漿菌肺炎，你需要注意以下幾個衛生習慣：

咳嗽或打噴嚏時，請蓋住口鼻，並丟棄紙巾。

經常洗手。它是防止細菌擴散的最佳方法之一。

吸煙會傷害肺部，肺部受損更有可能被感染，請務必戒菸。

運動，吃均衡的飲食，並得到足夠的睡眠。做這些事情將有助於保持身體健康，更好地抵禦感染。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航