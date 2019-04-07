退下球衣後，還剩下什麼？奧運銀牌Gail Emms的失業困境

文：Simon

「我不再知道自己是誰，我不敢說對別人說我是Gail Emms，不敢提起我曾經是一名奧運選手。」

2004年雅典奧運，Gail Emms和搭檔Nathan Robertson一路殺進到決賽，雖然最後不敵當時如日中天的中國組合張軍／高崚，但依舊在眾人的掌聲當中，接下這面得來不易的奧運銀牌。

然而，13年過去了，過往的榮光退去，Emms的生活際遇並不順遂。在近期一篇刊登在The Mixed Zone的文章當中，40歲的Emms闡述的所有運動員都可能會面臨到的問題，退下球衣後，還剩下什麼？

Emms也接受BBC的訪問，講述她在退休後找不到工作，甚至影響到家庭的困境，「這種感覺，就如同現實狠狠的打了我一巴掌。」

Emms是相當傑出的羽球選手，不僅有奧運銀牌，還在2006年拿到世界冠軍，和兩度共運會金牌，世界排名也曾經高居世界第一。

2008年北京奧運後退休，Emms驚訝地發現，她找不到工作，這也連帶影響到生活家計，她還有兩個而要撫養，「我發現我達不到多數工作的要求，這讓我感覺非常難堪，非常非常的難堪。」

Emms發現她沒辦法養育家庭，甚至連基本開銷都出現問題，除了偶爾接不固定的球評工作外，Emms只能試在eBay上賣東西，包含球拍和球衣等。

「我的兒子最好的朋友在假日時能到Tenerife（西班牙的島嶼之一）玩上兩週，我連讓兒子上足球營也沒辦法，只能讓他們在後花園搭帳篷。當他們問我能否去看電影或是要去倫敦逛逛，但家裡的狀況連買電影票和火車票都有困難。」

在接受BBC訪問，Emms也坦然講到退休前後轉換跑道上歷經的困難和失落。「退休初期，尋求下一份工作的整個過程中，越找越絕望和恐懼，沒有運動以外的專長，前途茫茫。就好像人生從頭來過一遍，我23、24歲時就有了一部很好的車，但我現在40歲，並沒有過得更好，現實搧了我一巴掌。」

參加運動比賽，你只要克服一切困難，輸球了，就不停的訓練來改進。而現在，我連要做什麼都很茫然，我處在一個陌生的世界，我找不到改進的方向。

Emms承認，剛退休時很驕傲，有著奧運銀牌的榮光，工作只會一個接一個的不請自來，一開始也的確如她所願。Emms剛開始做演講的工作，她是一個很有啟發性的講者，她也熱愛這份工作，但她漸漸發現，這不是長久之計，

「許多人會付我不錯的酬勞，請我去公司行號或是基金會演講。我一開始覺得棒極了，做我喜歡的事又能賺到錢，一週可能講個兩三次就能得到一大筆錢。」

剛開始憑著成功運動員的光環獲得不少機會，但熱度退燒後，現實開始襲來，「但這不是長久之計，一段時間後，我漸漸消失在邀約名單中。演講機會開始減少後，我才開始問我自己，接下來的職涯，我能做什麼，運動已經不是選項之一，我還能做些什麼？」

Photo Credit: Reuters/達志影像

接下來的九年，Emms在轉換跑道上苦苦掙扎，甚至開始懷疑自己能否找到下一份工作，「40歲了，我沒有找到生涯的下一條道路，我還有在演講，但現在不僅次數少，酬勞也低的可怕，這就是我現在面臨的困境。」

所有人都認為奧運獎牌也是生涯贏家牌，有了它後半生都不愁吃穿，但其實什麼都不是。

生活的絕望和對自我的懷疑讓Emms寫下這篇警世的文章，也透露出運動員的困境。

當演講的頻率和薪酬已經不足以收支平衡，連支付帳單都已經捉襟見肘後，Emms以運動公關或是行銷為主要方向投了大量的履歷，然而，不僅邀約面試少，還常常在面試中被人洗臉，許多面試官要她去進修學位，並認為她的能力連最基礎的行政崗位都無法勝任，「看我的履歷，唯一的技能和經歷『十年的專業羽球經驗』，我沒有任何其他工作的經驗。」

Emms的學歷只有1998年學拿到的運動科學學位，沒有其他任何進修經驗，Emms覺得從各方面來說，都和現在社會沒辦法接軌，「我每天都在餐桌上以淚洗面，我覺得自己很失敗，卻不知道改怎麼做。我沒辦法再承受任何一次拒絕。」

Emms認為把她的情境寫下來有助於自己抒發壓力，也能幫到日後面臨同樣情況的運動員。

如Emms一樣的頂尖運動員處在最黃金時期時，代言和獎金源源不絕，根本不會想到後續的長期的生涯規劃。但越來越多運動員跳出來述說他們退休後遇到的困難，Emms則認為運動協會或是政府應該要幫助，不論是提供管道或是諮詢，

「退休後的三個月，我得到協會提供的工作。但這三個月，除了玩以我其他都不想做，我那時想：終於不用在練球了，我要喝酒、吃漢堡和參加派對。唯一沒想到的就是我往後的人生該如何度過。」

Emms如同多數的運動員一樣，脫離運動員訓練和單調的規律生活後，只想先好好彌補年輕時未能放鬆享樂的時光，加上手上又有暫時不需要擔心的存款，只是沒想到，一轉眼就跌入現實的掙扎。

「有些運動協會在運動員生涯規劃方面做得很好，例如冰球，多數有俱樂部的球隊，球員和球團比較有認同感，因此職涯銜接很完善。需要幫助時，找不到管道和諮詢單位，這是英國運動最大的問題，越來越多運動員面臨和我一樣的情況，這已經變成常態。」

而根據英國運動協會（UK Sport）發表的聲明，「菁英運動確實有責任照顧、提拔和支援運動員。我們有提供生活上評估和諮詢，任何運動員都能使用，不論是諮詢還是後續接洽的服務都有。」

能進軍奧運，還拿到獎牌，Emms已經是相當成功的運動員，但依然陷入後運動員時期的職涯困境，其他運動員可能也會面臨類似的生活困境。

臺灣運動員多數則是從體育班就開始讀起，以訓練為重，有自知之明的球員會自己尋找出路，如近期成為CBA選秀狀元的陳盈駿除了到美國尋找機會外，也拿到運動行銷的專業學歷，為自己留下更多機會。

除了自己需要有所自覺外，多數運動員需要提點和尋求幫助，或許協會或是政府單位能將Emms的個案引以為戒，做好運動退休後的生涯銜接。

參考資料

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航