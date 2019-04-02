陸委會主委「禽獸說」惹議，「還原」陳明通是不是在罵韓國瑜？

陸委會主委陳明通昨（1）日上廣播節目，針對兩岸關係，包括近日中國軍機越過台灣海峽中線、高雄市長韓國瑜等事件發表評論，言談之間一句「與豬狗禽獸有什麼差別」，被指涉是在譏諷高雄市長韓國瑜，接連引發外界抨擊，陳明通今日也出面道歉。不過陳明通這句話究竟是在針對誰，遭外界去脈絡、放大解釋，《關鍵評論網》整理訪談紀錄，還原如下。

「禽獸說」惹議，陳明通兩度鞠躬致歉

（中央社）大陸委員會主任委員陳明通上午召開記者會表示，昨天接受廣播節目專訪時，被問到如何看待這次兩岸條例修正草案的歷史使命，及台灣民主自由體制與中共獨裁體制的競爭，才會提及上述說法。

他表示，當時是指如果人類只顧物質生活，每日吃得飽，那與豬狗禽獸有什麼差別，是提醒各界一起捍衛台灣民主自由主權。

陳明通強調，韓國瑜赴港澳陸行銷農漁產品，他也一貫肯定、祝福，在廣播節目中的說法絕非針對韓國瑜，請不需要做過多聯想。韓國瑜在資訊不完整的情況下，對他的說法感到不滿，陳明通表示可以理解。

陳明通並強調，「讓大家誤解一開始也是我，我概括承受」，「我無意對所有拚經濟的國人同胞有任何不敬，對於引起不舒服，我願意致歉」，隨後兩度鞠躬。另外，＝國民黨立法院黨團上午舉行記者會要求陳明通就「禽獸說」一事下台，陳明通對此僅表示「有注意到了」。

外界如何解讀「禽獸說」？

事件當事人韓國瑜昨日下午被問到陳明通「跟禽獸沒兩樣」的說法，情緒相當激動。

韓國瑜受訪時表示「莫忘世上苦人多！」他說民進黨執政這3年來，台灣過苦日子的人太多了，陳明通堂堂陸委會主委，應該面對他所屬的政黨到底有沒有給人民帶來福利？到底有沒有讓台灣人民覺得幸福感？如今兩岸低盪、國際處境困難、賺錢困難，勞工、軍公教、企業家、農漁民都在哀嚎，「陳明通你眼睛瞎了嗎？講禽獸不如是什麼意思？民進黨執政對得起台灣人民嗎？我們在拚經濟，你講這麼惡毒的話是什麼意思？陳明通，你的書是讀到狗的肚子裡面了嗎？」

而表態參選2020總統大選的前行政院長張善政，昨日也在臉書上諷刺，說「原來求溫飽、顧肚子也是一種罪惡」；國民黨中央委員連勝文也在臉書上痛批，「民進黨的大官，作威作福，不可一世，以『台獨』之名合理化自己所有言行；那請問高雄路上五千多個坑洞哪來的，從中『吃的飽飽』的人，算不算禽獸？」都表示陳明通嚴重失言、應該下台。

陳明通到底說了什麼？

昨日播出的《新聞放輕鬆》，陳明通接受主持人汪潔民和民進黨籍前北市議員簡余晏訪問，談論韓國瑜日前出訪會見港澳特首、港澳中聯辦主任與國台辦主任劉結一。

對於高雄市長韓國瑜日前拜訪港澳中聯辦一事，陳明通肯定韓國瑜去賣水果，但指「進去中聯辦，就是扣分」，陳明通指韓國瑜的行程，「是在人家很周密的設計、一國兩制台灣方案之下，去走一趟。人家要你去中聯辦，你一腳就踏進去，如果不是無知，就是故意的，其實引起很大的包括香港人的反彈。」

陳明通進一步指出，「中國就是要以韓國瑜最高的聲量，去撞看看台灣社會能不能接受（一國兩制），台灣社會對中聯辦的角色了不了解，就想去test（測試）一下，如果這時候我們沒有發出強烈的聲音，北京就會再往前面推一步。」

陳明通也解釋，外界指他過去也曾與中聯辦台灣事務部部長邢魁山見過面，陳明通澄清說，「他來台灣我當然要約見他，是彰顯我們的主權行為」，這和韓國瑜進去中聯辦是兩件事，不能混為一談，當初雙方見面也有完整的紀錄，建檔在政府部門，他也要求韓國瑜在一個月內提出書面報告。

陳明通也向國民黨與「韓粉」喊話說，「真的愛韓國瑜，就不要害他！這件事在國際間都有一把尺，是扣分的行動，越辯護只會讓人越不以為然。」他並指出前總統馬英九、前陸委會賴幸媛過去到港澳，也只是去見特首，都沒進去過中聯辦。

訪談最後簡余晏表示，台灣社會有越來越多覺得「一國兩制」也不錯的，詢問陳明通作為陸委會主委，歷史定位為何？為此陳明通回應，台灣是中國13億人民的燈塔，以及光明的未來，要保護這個基地永遠繼續下去。他話峰一轉說，現在這個社會上，有人會以一己之私，享受人家的「惠台措施」，意志不再堅定。陳明通進一步說，

我常常說，到底是要拜佛祖？還是要顧肚子？如果一個人只要顧肚子，拜佛祖只是為發大財、賺大錢......信仰只是為了顧肚子，這樣並不好，因為拜佛祖與顧肚子之間，還是有連動的關係。 拜佛祖就是我們的精神信仰、精神生活，人不僅僅是為了物質生活，如果我們人只為了物質生活，吃的飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別。

簡余晏提醒他，這樣說得有點重，但陳明通繼續強調，「人是萬物之靈，就是因為有精神生活。信仰佛祖就是精神生活，信仰自由民主也是我們的精神生活，都是非常重要的。但現在卻僅為了顧肚子，放棄了我們這邊，而去那邊感恩師父、讚嘆師父，他們講什麼都好，那這樣佛祖就變了，變成他就是佛祖，只因為他可以給你一碗飯吃。」

陳明通說，當然要顧肚子（物質生活），但也要顧佛祖（精神生活），不然因為物質忘了信仰，忘了民主自由，「肚子也顧不牢啦」。

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核稿編輯：羊正鈺