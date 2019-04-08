《改變這世界，平面設計大師力》：排版界的超現實主義者──萊斯特貝爾

文：卡蘿琳・羅伯茲（Caroline Roberts）

萊斯特．貝爾（Lester Beall｜美國，1903–1969）一度被形容為「排版界的超現實主義者」。他的確受到歐洲前衛派的深遠影響，但卻是美國土生土長最重要的設計師之一，還是第一位在紐約現代美術館MoMA舉辨個展（1937）的美國設計師。

他不僅透過設計廣告、平面媒體和企業商標行銷了美國夢，他自己就住在美國，大半輩子都住在紐約北部一個環境如詩如畫的別墅裡，並作為他的辦公室。

貝爾在1935年從家鄉芝加哥搬到紐約，隔年搬到康乃狄克州的威爾頓（Wilton），但仍保留原本在紐約的工作室。他接案為《時代》雜誌和《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune ）等商業客戶做設計，1937年他陸續為農村電氣化管理局（REA）推出三張海報，這個聯邦機關的主旨在幫助農村改善生活品質。貝爾吸睛的海報向農民宣傳電力和下水道系統的好處（自來水，無線廣播，洗衣機，電燈）。這些海報構圖大膽而且高度圖像化，運用照片合成和基本色系來傳遞訊息，被視為美國平面設計的經典之作。

Photo Credit: Lester Beall public domain

貝爾的生涯裡也從事過大量編輯工作， 他幫McGraw-Hill出版社重新設計了二十本雜誌，也設計過兩期《財富》雜誌封面。1944年他擔任《測量儀》（Scope ）的藝術總監，這是Upjohn製藥廠所出版的雜誌，這個職務他一直做到1951年（參閱64頁）。1950年貝爾搬進康乃狄克州布魯克菲爾德的「頓巴頓農莊」（Dumbarton Farm），他把農場上的附屬建物改造成辦公室和工作室，得以雇用更多員工以承攬大客戶的大案子，像美林證券，開拓重工（Caterpillar），以及紐約希爾頓飯店。他在1960年幫國際紙業公司（International Paper Company）設計的商標，在當時創作全方位企業識別的新趨勢中，無疑是最詳盡的早期典範──他設計的logo不僅沿用至今，此外他還製作了一本圖解式的標準使用手冊，這本手冊至今仍被公認為同類作品中最嚴謹的範例。

Photo Credit: Lester Beall public domain

貝爾把設計當成一輩子的事業，因此對環境造成的影響極為重視，他認為環境與創造力息息相關：

住在鄉下，工作在鄉下，我覺得自己可以享受更完整的生活，雖然我仍然不時需要紐約的刺激。但一個美麗和安靜的環境，所提供給我的可能性和創造性活動，仍遠遠超過一間紐約工作室和住宅所能提供給我的。一個人的生活方式對他產出的東西至關重要，兩者不可分割。

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書籍介紹

本文摘錄自《改變這世界，平面設計大師力：職人學、座右銘與養分》，原點出版

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作者：卡蘿琳・羅伯茲（Caroline Roberts）

譯者：蘇威任

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Photo Credit: 原點出版社

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航