Don’t be such a milquetoast! 六個衍生自連環漫畫的英文單字片語

如果你是DC漫畫迷,想必對其中的反派人物魔神腦不陌生吧?如果你是《大力水手》的忠實粉絲,Alice這個角色你一定認識!

其實在英文中有許多單字片語衍生自連環漫畫,在準備看漫畫之前,不妨先來學習其中知識吧!

brainiac 才智非凡的人

魔神腦(Brainiac)是美國DC漫畫公司旗下的超級反派角色之一,最知名的魔神腦角色是1958年初次登場的冷血、超知能外星超人Vril Dox。後來DC漫畫發現Brainiac這個名稱已被一台自己組裝的電腦套組使用,為表示尊敬,魔神腦有了電腦的性格。如今brainiac也用來指「才智非凡的人、智力超群的人」。

Albert Einstein was a brainiac who developed the theory of relativity.

阿爾伯特.愛因斯坦是一位創造了相對論的才智非凡之人。

goon(受人僱用的)打手;傻瓜

goon一般認為是從gony衍生而來,在古英語方言裡,水手們會用gony來形容「看起來笨重的海鳥」。因此在1900年代早期,goon用來形容「呆笨的、頭腦遲鈍的人」。據推測漫畫《大力水手》中的角色Alice the Goon便是由此而創。後goon用來代稱「笨蛋、受雇暴徒、恐嚇或傷害反對者」

The bearded goon gave the man a slap.

長滿鬍子的打手掌了男人一巴掌。

keep up with the Joneses(在物質生活方面)與朋友(或鄰居)比較

這個片語源自於美國的每日一則連載四格漫畫,描述一個試圖擠入上流社會的家庭(the Smith),為了跟上鄰居一家(the Jones)而進行一場無聲較量的故事,keep up with有「不落後、跟上」的意思,the Joneses代表「(富有的)鄰居」,因此keep up with the Joneses引申為「比闊氣、比排場」。

In the age of social media, people try so hard to keep up with the Joneses.

在社群媒體當道的時代,人們為了與他人比較而拼命努力。

malarkey 愚蠢行為;廢話

malarkey意思是「蠢話、廢話」,很多人相信這個用法來自美國漫畫家Tad Dorgan,在他的《Indoor Sports》系列多次被提及,但當時這個單字還未標準化,作者在漫畫中曾用過Milarkey以及Malachy這些單字。

Amanda is a busy person. She doesn’t have enough time to do household chores and all that malarkey.

Amanda很忙,她沒有足夠的時間做家庭事務以及所有的瑣事。

milquetoast 膽小者;意志薄弱的人

有沒有覺得這個單字唸起來很像milk toast(和牛奶混著吃的烤麵包)呢?其實這個單字是由美國漫畫家H. T. Webster所創的漫畫角色Caspar Milquetoast而來。在連環漫畫《Timid Soul》裡,Casper被刻畫為一位安靜的、聽話的、戴眼鏡的老人。Webster甚至形容Casper是一種講話輕聲細語然後會被棍棒所打的人,因此自1930年代中期開始milquetoast便被用來形容「膽小者;順從的人」。注意這個單字的KK音標唸法是 [ˋmɪlk͵tost]。

Don’t be such a milquetoast! You should confess your love to her.

別當個膽小鬼!你應該對她表達你的愛。

zilch 一無所有;毫無

這個字如同另一個字:zero(零、全無),zilch在1930年代後主要用來形容「無能、無足輕重或某個不存在的人」。這個字可能是由《Ballyhoo》幽默雜誌裡的連環漫畫而被大眾所知,其中以一位叫做President Henry P. Zilch的倒楣鬼擔任主角。儘管zilch 可能是作家自創的單字,但某部分可能是從Joe Zilsch(典型的普通男人;男大學生)這個俚語發想來的。

Sara knows zilch about money management. She chose to invest all of the money in a fixed deposit.

Sara對理財一竅不通,她選擇將所有的錢存進定存。

學英文的方式有很多種,小V的方式是一天安排幾小時學習較生硬的部分,比如文法或單字,剩餘時間就以休閒的方式接觸英文,比如看影集、聽音樂、收聽廣播等,當你置身在英文的環境,自然就能更快上手。所以看漫畫不只放鬆心情,更是學英文的好方法!

