【插畫】「酒後不開車」只是離營宣教嗎？

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每當政府宣示打擊酒駕的時候，常會說「酒後不開車不是口號」，這常會讓人想到當兵時候的離營宣教場景。

每個禮拜離開營區，長官都會離營宣教一次，每次都有三個重點，其實也只有三個重點，不深夜夜遊、不酒駕、不吸毒，不僅要聽，還要跟著複誦。想想其實十分有趣，嘴上說不是口號，但實際的行動就是要大家跟著唸。

「珍惜生命，絕不酒駕」，這句話念過再多次，印在多少的文宣傳單上，只要飲酒者仍然抱著不負責任的心態，酒駕的狀況還是很難大幅改善。

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責任編輯：丁肇九

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