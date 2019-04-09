【圖表】喪命路上的石虎，死因除「路殺」外，可能還有「犬殺」

石虎是台灣原生的貓科動物，由於生活在與人類活動領域接近的淺山區域，再加上人類開發導致棲息地遭到破壞，近年常傳出簡稱為路殺的車輛撞擊致死事件，使得這已經瀕臨絕種的動物生存更加艱難。

不過，除了路殺跟棲地破壞之外，野化的狗與貓對牠們可能也是另一種生存威脅。

持續關注台灣石虎保育的臉書專頁貓徑地圖王小明，早在2017年就曾指出當年度發現的兩起小石虎死亡，可能不是因為路殺，而是跟流浪狗有關。

根據集集特有生物研究保育中心（簡稱特生中心）利用自動照相機拍攝收集的資料，在可能有石虎棲息的環境中，拍攝到野化貓狗的比例超過七成，但是拍攝到石虎的比例卻不超過三成，有些地區甚至不到一成。

由於石虎生性隱密，不容易用直接觀察的方法做研究。所以需要利用自動照相機，間接的觀察與研究野地的石虎。特生中心石虎研究團隊於2015到2018年之間，在南投與苗栗的四個區域，依不同研究計畫在160個樣點設置自動照相機研究石虎。

自動照相機除了會拍攝到石虎外，也同時會拍攝到野地中的其他動物，所以野化的貓狗也會被拍攝到。也因此可以藉由自動相機拍攝的機率跟數量，比較野地中貓狗與石虎棲息交疊的情形。

根據特生中心的資料，在這四個區域中，有拍攝到野犬的相機比例，都比石虎多。以卓蘭為例，架設在這裡的自動相機，每一台都有拍攝到野犬，而有拍攝到石虎的相機則是62.5%。拍攝到野貓的相機比例，也幾乎都比石虎多。這代表在這些地區，貓狗的分布比石虎還廣。

再從拍攝的相片數量來看，這四個區域中拍攝到石虎的佔比，最少是4%，最多也只在27%，而拍攝到貓或狗的佔比，則超過70%，這代表棲息在這些區域的貓狗數量比石虎更多。

這兩份資料顯示在石虎棲息的環境中，貓狗存在的比例高且數量更多。

環境中貓狗存在的比例越高，代表石虎跟牠們相遇的機會也會越高。特生中心研究員林育秀表示，棲息在日本對馬島的對馬山貓，屬於石虎的一個亞種，就曾有幼獸被野貓咬死的紀錄。而今年初在南投發現的小石虎屍體，原本以為是路殺，但是經過解剖檢驗後，確認是被野犬攻擊而死亡。

棲息環境中貓很多，這會造成資源競爭跟疾病的問題。因為貓跟石虎所需要的生存資源幾乎相同，所以貓會跟石虎競爭食物與棲地，可能導致石虎能獲得的生存資源減少。此外，因為石虎跟貓是同一科的動物，所以貓身上攜帶得疾病，也可能相對容易傳染給石虎，而造成石虎的生存威脅。

根據屏科大的研究，目前在石虎身上已經發現貓小病毒群病毒，這類病毒廣泛感染台灣的家貓與家犬族群中。如果貓科動物被貓小病毒群病毒感染，可能會出現泛白血球減少病症，造成壞死性腸炎及嚴重血樣下痢等症狀。

所以對於石虎的保育工作，除了防治路殺與棲地保護外，這些與石虎共域棲息的貓狗，牠們的族群跟健康管理也是保育工作中需要被重視的一環。

關於更多石虎的保育資訊，可到特生中心所經營的「石虎保育大使 阿虎加油」專頁。

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資料來源：特有生物研究保育中心石虎研究團隊

核稿編輯：楊之瑜